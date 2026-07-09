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हिंदी न्यूज़स्पोर्ट्सक्रिकेटचौथे टी20 में भी वैभव-ईशान-तिलक-दुबे फेल, अकेले लड़े कप्तान अय्यर; भारत ने दिया 159 का लक्ष्य

चौथे टी20 में भी वैभव-ईशान-तिलक-दुबे फेल, अकेले लड़े कप्तान अय्यर; भारत ने दिया 159 का लक्ष्य

IND vs ENG 4th T20I: चौथे टी20 में टीम इंडिया ने पहले बैटिंग करते हुए इंग्लैंड को 159 रनों का लक्ष्य दिया. वैभव सूर्यवंशी एक बार फिर फ्लॉप हुए.

Written By : मोहम्मद अलफैज |  Updated at : 09 Jul 2026 11:42 PM (IST)
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IND vs ENG 4th T20I Innings Highlights: इंग्लैंड के खिलाफ खेले जा रहे चौथे टी20 में टीम इंडिया ने पहले बैटिंग करने के बाद 20 ओवर में 7 विकेट पर 158 रन बनाए. वैभव सूर्यवंशी लगातार तीसरे मैच में फ्लॉप हुए. उन्होंने 10 गेंदों में 1 चौका और 1 छक्का लगाकर 15 रनों की पारी खेली. इसके अलावा ईशान किशन, तिलक वर्मा और शिवम दुबे भी फ्लॉप रहे. वहीं कप्तान श्रेयस अय्यर ने अकेले लड़ाई लड़ते हुए टीम के लिए 49 गेंदों में 4 चौके और 5 छक्कों की मदद से नाबाद 80 रनों की सबसे बड़ी पारी खेली. इस दौरान इंग्लैंड के लिए आर्चर और टंग ने सबसे ज्यादा 2-2 विकेट लिए. 

मुकाबले में भारतीय कप्तान श्रेयस अय्यर ने टॉस जीतकर बल्लेबाजी करने का फैसला किया. लेकिन ऐसा लगा नहीं कि टीम उनके फैसले को भुना पाई. सीरीज के दूसरे मैच में भारत ने पहले बैटिंग करते हुए 190 रन का टोटल बनाया था, जिसका पीछा करते हुए इंग्लैंड ने 1 ओवर पहले यानी 19 ओवर में ही जीत दर्ज कर ली थी. 

खराब रही भारत की शुरुआत 

एक बार फिर टीम इंडिया की खराब शुरुआत देखने को मिली. टीम ने पहला विकेट वैभव सूर्यवंशी के रूप में सिर्फ 23 रन पर गंवाया. इसके बाद टीम को दूसरा झटका 33 रन के स्कोर पर ईशान किशन के रूप में लगा. फिर टीम ने तीसरा विकेट 48 रन पर अभिषेक शर्मा के रूप में गंवा दिया. इस तरह टीम का टॉप ऑर्डर 50 रन से पहले ही पवेलियन लौट गया. 

टॉप ऑर्डर के फ्लॉप होने के बाद कप्तान श्रेयस अय्यर ने जिम्मेदारी संभाली, लेकिन बाकी बल्लेबाज उस तरह से उनका साथ नहीं निभा सके, जिसके चलते टीम बहुत बड़ा टोटल बोर्ड पर नहीं लगा सकी. इंग्लैंड के गेंदबाजों ने शिकंजा टाइट रखा. सैम कर्रन ने 19वें ओवर में सिर्फ 04 रन खर्चे. 20वें ओवर में आर्चर ने भी 4 रन दिए और 2 विकेट लिए. 

अय्यर और वैभव के अलावा टीम इंडिया के लिए अभिषेक शर्मा ने 16 रन, ईशान किशन ने 04 रन, शिवम दुबे ने 22 रन, तिलक वर्मा ने 11 रन, वाशिंगटन सुंदर ने 05 रन, और अक्षर पटेल ने 01 रन बनाया.

 

यह भी पढ़ें: ZIM vs BAN: जिम्बाब्वे का एक और धमाका, बांग्लादेश को 13 रन से हराकर जीती सीरीज; कर दिया बड़ा कारनामा

Published at : 09 Jul 2026 11:37 PM (IST)
Tags :
SHREYAS IYER Vaibhav Sooryavanshi IND Vs ENG 4th T20I
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