इंग्लैंड ने भारत को 4 रनों से हरा दिया है. आखिरी ओवरों में दीप्ति शर्मा का विकेट गिरने के बाद मैच इंग्लैंड की झोली में चला गया. भारत को आखिरी 3 ओवरों में सिर्फ 27 रन बनाने थे, लेकिन टीम के पास बल्लेबाजी नहीं बची थी. स्मृति मंधाना शतक से चूक गईं, जिन्होंने 88 रन की पारी खेली. इस मैच में इंग्लैंड ने पहले खेलते हुए 288 रन बनाए थे, लेकिन टीम इंडिया निर्धारित 50 ओवरों में 284 रन ही बना पाई. ये वर्ल्ड कप में भारतीय टीम की लगातार तीसरी हार है.

भारत की सेमीफाइनल की उम्मीदों को झटका

भारतीय टीम को अगर बिना किसी पर निर्भर रहते सेमीफाइनल में जगह बनानी थी, तो उसे यह मैच हर हाल में जीतना था. दूसरी ओर इंग्लैंड ने इस मैच को जीतकर सेमीफाइनल में प्रवेश पा लिया है. अब ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड और दक्षिण अफ्रीका ने अंतिम-4 में जगह पक्की कर ली है. चौथे स्लॉट के लिए भारत समेत 5 टीमों के बीच जंग छिड़ी है. अब भारत को सेमीफाइनल में जाना है तो उसे सुनिश्चित करना होगा कि वो अगले दोनों मैच जीते और उसका नेट रन रेट बराबर अंक होने की स्थिति में बाकी टीमों से बेहतर रहे.

मंधाना-हरमनप्रीत की मेहनत बेकार

स्मृति मंधाना और हरमनप्रीत कौर ने तब भारतीय पारी को संभाला जब टीम ने महज 42 रनों के स्कोर पर 2 विकेट गंवा दिए थे. दोनों के बीच 125 रनों की पार्टनरशिप हुई. हरमनप्रीत कौर ने 70 रन बनाए और उनके आउट होने के बाद मंधाना और दीप्ति शर्मा के बीच 67 रनों की साझेदारी हुई. टीम इंडिया की जीत आसान नजर आने लगी थी, लेकिन 47वें ओवर में दीप्ति शर्मा 50 रन बनाकर आउट हो गईं.

अमनजोत कौर अच्छी बल्लेबाजी कर सकती हैं, लेकिन दबाव भरी स्थिति में उनका बल्ला नहीं चल पाया. भारत के अब सिर्फ 2 मैच बचे हैं, जो उसे न्यूजीलैंड और बांग्लादेश के साथ खेलने हैं. सेमीफाइनल में जाने के लिए उसे दोनों मैच जीतने होंगे.

