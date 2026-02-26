जिम्बाब्वे को रौंद भारत ने सेमीफाइनल की ओर बढ़ाया कदम, 72 रन से जीता मैच

हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
हिंदी न्यूज़स्पोर्ट्सक्रिकेटIND vs ZIM: जिम्बाब्वे को रौंद भारत ने सेमीफाइनल की ओर बढ़ाया कदम, सबसे बड़ा स्कोर बनाने के बाद 72 रनों से जीता मैच

IND vs ZIM: जिम्बाब्वे को रौंद भारत ने सेमीफाइनल की ओर बढ़ाया कदम, सबसे बड़ा स्कोर बनाने के बाद 72 रनों से जीता मैच

IND vs ZIM Highlights: भारत ने जिम्बाब्वे को 72 रनों से हरा दिया है. इस जीत के साथ टीम इंडिया ने अपनी सेमीफाइनल की उम्मीदों को बरकरार रखा है. ब्रायन बैनेट ने 97 रन बनाए.

By : नीरज शर्मा | Updated at : 26 Feb 2026 10:48 PM (IST)
India vs Zimbabwe Highlights: भारत ने जिम्बाब्वे को 72 रनों से हरा दिया है. इस जीत के साथ टीम इंडिया ने अपनी सेमीफाइनल की उम्मीदों को बरकरार रखा है. वहीं भारत के जीतने से दक्षिण अफ्रीका ने सेमीफाइनल के लिए क्वालीफाई कर लिया है. चेन्नई के एमए चिदंबरम स्टेडियम में खेले गए इस मैच में भारत ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 256 रनों का ऐतिहासिक स्कोर खड़ा किया था. जवाब में जिम्बाब्वे की टीम 184 रन ही बना सकी. ब्रायन बैनेट ने शतक जरूर लगाया लेकिन अपनी टीम को जीत तक नहीं ले जा सके.

इस मैच में जिम्बाब्वे ने टॉस जीतकर टीम इंडिया को पहले बल्लेबाजी का न्योता दिया था. संजू सैमसन को इस बार प्लेइंग इलेवन में मौका मिला था, जो 24 रन बनाकर आउट हो गए. लगातार फ्लॉप चल रहे अभिषेक शर्मा ने आखिरकार 55 रनों की अर्धशतकीय पारी खेल महफिल लूटी. वहीं हार्दिक पांड्या ने 50 रन और तिलक वर्मा ने भी 44 रनों की तूफानी पारी खेली. इससे पहले भारत ने 2026 टी20 वर्ल्ड कप का सबसे बड़ा और टी20 वर्ल्ड कप इतिहास का दूसरा सबसे बड़ा स्कोर बनाया था.

क्या सेमीफाइनल में टीम इंडिया?

जिम्बाब्वे के खिलाफ इस 79 रनों की जीत से जीत से भारत सेमीफाइनल में नहीं पहुंचा है. मगर उसकी सेमीफाइनल की राह कुछ हद तक आसान जरूर हो गई है. जब जिम्बाब्वे 257 रनों के रिकॉर्ड लक्ष्य का पीछा करने आई तो ब्रायन बैनेट ने जुझारूपन दिखाते हुए 88 रनों की दमदार पारी खेली. बैनेट शुरू से लेकर अंत तक क्रीज पर टिके रहे. ब्रायन बैनेट ने 97 रनों की पारी में 8 चौके और 6 छक्के लगाए.

जिम्बाब्वे अब वर्ल्ड कप से बाहर हो गया है. गेंदबाजी में भारत के लिए सबसे ज्यादा विकेट अर्शदीप सिंह ने लिए, जिन्होंने 3 विकेट लिए. वहीं वरुण चक्रवर्ती, शिवम दुबे और अक्षर पटेल ने एक-एक विकेट लेने में सफलता पाई.

IND vs ZIM: भारत ने टी20 वर्ल्ड कप में सबसे बड़ा स्कोर बनाकर रचा इतिहास, अभिषेक के बाद हार्दिक-तिलक का कोहराम

About the author नीरज शर्मा

खेल कोई भी हो, नीरज शर्मा का उत्साह सबको लेकर समान होता है. नीरज मार्च 2024 से एबीपी लाइव के स्पोर्ट्स सेक्शन में काम कर रहे हैं. नीरज ने साल 2018 में मीडिया में कदम रखा. नीरज ने अपनी पत्रकारिता की पढ़ाई एपीजे इंस्टीट्यूट से की है. एबीपी से पहले नीरज कई स्पोर्ट्स वेबसाइट्स में काम कर चुके हैं. नीरज ने WWE से शुरुआत की फिर MMA को जाना और लिखा. कबड्डी से होते हुए अब क्रिकेट पर लिख रहे हैं. नीरज का मीडिया में सफर 7 साल पुराना है.
Published at : 26 Feb 2026 10:35 PM (IST)
India Vs Zimbabwe IND Vs ZIM T20 World Cup 2026
क्रिकेट
क्रिकेट
क्रिकेट
क्रिकेट
