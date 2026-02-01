हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
IPLलाइव स्कोरक्रिकेट शेड्यूलरिजल्ट
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़स्पोर्ट्सक्रिकेटIND vs PAK: शान से सेमीफाइनल में पहुंचा भारत, पाकिस्तान को बुरी तरह रौंदा; कप्तान आयुष म्हात्रे ने गेंद से किया कमाल

IND vs PAK: शान से सेमीफाइनल में पहुंचा भारत, पाकिस्तान को बुरी तरह रौंदा; कप्तान आयुष म्हात्रे ने गेंद से किया कमाल

IND vs PAK U19 World Cup Highlights: भारत ने पाकिस्तान को 58 रनों से हरा दिया है. इसी के साथ टीम इंडिया ने अंडर-19 वर्ल्ड कप 2026 के सेमीफाइनल में प्रवेश पा लिया है.

By : नीरज शर्मा | Updated at : 01 Feb 2026 08:57 PM (IST)
Preferred Sources

IND U19 vs PAK U19 Highlights: भारत ने पाकिस्तान को 58 रनों से हरा दिया है. इसी के साथ टीम इंडिया ने अंडर-19 वर्ल्ड कप 2026 के सेमीफाइनल में प्रवेश पा लिया है. इस मुकाबले में पाकिस्तान ने टॉस जीतकर पहले गेदबाजी चुनी थी. पहले बल्लेबाजी करने आई भारतीय टीम पूरे 50 ओवर भी नहीं खेल पाई और 252 रनों पर ऑलआउट हो गई थी. जवाब में पाकिस्तान टीम 194 रन ही बना पाई.

इंग्लैंड, ऑस्ट्रेलिया और अफगानिस्तान, पहले ही वर्ल्ड कप के सेमीफाइनल में प्रवेश पा चुके थे. ऐसे में भारत बनाम पाकिस्तान मैच पर सबकी नजरें टिकी हुई थीं, क्योंकि इसी मुकाबले का परिणाम तय करता कि सेमीफाइनल में जाने वाली चौथी टीम कौन सी होगी.

शान से सेमीफाइनल में भारत

भारतीय टीम ने पाकिस्तान को 252 रनों का लक्ष्य दिया था. चूंकि नेट रन-रेट में पाकिस्तान बहुत पीछे था, इसलिए उसे 33.3 ओवरों में यह लक्ष्य हासिल करना था. उस्मान खान, कप्तान फरहान यूसुफ और सलामी बल्लेबाज हमजा जहूर ने एक समय टीम इंडिया की धड़कनें बढ़ा दी थीं, लेकिन पाकिस्तान का लोवर मिडिल ऑर्डर और पुछल्ले बल्लेबाज बुरी तरह फ्लॉप हो गए.

कप्तान आयुष म्हात्रे का मैच विजेता प्रदर्शन

पाकिस्तान टीम एक समय 30वें ओवर में केवल 2 विकेट के नुकसान पर 151 रन बना चुकी थी. पाकिस्तान का स्कोरबोर्ड 5 से ज्यादा रन रेट से आगे बढ़ रहा था. पाक टीम आसान जीत की ओर अग्रसर थी, लेकिन तभी आरएस अंबरिस ने कप्तान फरहान यूसुफ को 38 के स्कोर पर आउट कर दिया. मैच का रुख यहीं से पलट चुका था.

इसी बीच कप्तान आयुष म्हात्रे का भी खतरनाक स्पेल शुरू हुआ, जिन्होंने थोड़ी देर बाद ही अहमद हुसैन को आउट करके पाकिस्तान टीम को संभलने का मौका नहीं दिया. इसके बाद भी उस्मान खान बचे हुए थे, लेकिन म्हात्रे ने उन्हें 66 के स्कोर पर आउट करके पवेलियन भेज दिया. म्हात्रे द्वारा लगातार 2 सेट बल्लेबाजों को आउट करना, मतलब मैच भारत की झोली में आता दिख रहा था. पाकिस्तान के अंतिम 6 विकेट महज 43 रनों के भीतर गिर गए.

 

About the author नीरज शर्मा

खेल कोई भी हो, नीरज शर्मा का उत्साह सबको लेकर समान होता है. नीरज मार्च 2024 से एबीपी लाइव के स्पोर्ट्स सेक्शन में काम कर रहे हैं. नीरज ने साल 2018 में मीडिया में कदम रखा. नीरज ने अपनी पत्रकारिता की पढ़ाई एपीजे इंस्टीट्यूट से की है. एबीपी से पहले नीरज कई स्पोर्ट्स वेबसाइट्स में काम कर चुके हैं. नीरज ने WWE से शुरुआत की फिर MMA को जाना और लिखा. कबड्डी से होते हुए अब क्रिकेट पर लिख रहे हैं. नीरज का मीडिया में सफर 7 साल पुराना है.
Read
Published at : 01 Feb 2026 08:47 PM (IST)
Tags :
India Vs Pakistan Ind U19 Vs Pak U19 IND VS PAK U19 WORLD CUP Under 19 World Cup 2026
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

क्रिकेट
2026 टी20 वर्ल्ड कप में भारत से नहीं खेलेगा पाकिस्तान, PAK सरकार ने किया एलान; 15 फरवरी को होना था मैच
टी20 वर्ल्ड कप में भारत से नहीं खेलेगा पाकिस्तान, PAK सरकार ने किया एलान; 15 फरवरी को होना था मैच
विश्व
एक SHO की मार से 35 घंटे के तांडव तक, BLA ने पाकिस्तान की सत्ता को दी खुली चुनौती, 150 सैनिकों की मौत का दावा
एक SHO की मार से 35 घंटे के तांडव तक, BLA ने पाकिस्तान की सत्ता को दी खुली चुनौती, 150 सैनिकों की मौत का दावा
राजस्थान
UGC नियमों के खिलाफ जयपुर में बवाल, प्रदर्शन के दौरान करणी सेना की पुलिस से हुई झड़प
UGC नियमों के खिलाफ जयपुर में बवाल, प्रदर्शन के दौरान करणी सेना की पुलिस से हुई झड़प
बॉलीवुड
'बॉर्डर 2' vs 'मर्दानी 3': रानी मुखर्जी की फिल्म से सनी देओल की बढ़ी टेंशन, रविवार का कलेक्शन चौंकाने वाला
'बॉर्डर 2' vs 'मर्दानी 3': रानी मुखर्जी की फिल्म से सनी देओल की बढ़ी टेंशन, रविवार का कलेक्शन चौंकाने वाला
Advertisement

वीडियोज

NSD में बस्ती है Cinema Lovers की जान | Nawazuddin Siddiqui, Neena Gupta & More
Bollywood News: करण जौहर का बड़ा सरप्राइज, धर्मा की हॉरर थ्रिलर में आदित्य रॉय कपूर लीड रोल में (01.02.2026)
Jaane Anjaane: उन्नति के जन्मदिन पर राघव ने किया उन्नति और विक्रम की सगाई का एलान (01.02.2026)
Budget 2026 Boost: ISM 2.0, Electronics And Manufacturing Push| Paisa Live
Share Market on Budget: शेयर बाजार में 1500 अंकों की देखने को मिली गिरावट | Nirmala Sitharaman
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.72 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.62 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
क्रिकेट
2026 टी20 वर्ल्ड कप में भारत से नहीं खेलेगा पाकिस्तान, PAK सरकार ने किया एलान; 15 फरवरी को होना था मैच
टी20 वर्ल्ड कप में भारत से नहीं खेलेगा पाकिस्तान, PAK सरकार ने किया एलान; 15 फरवरी को होना था मैच
विश्व
एक SHO की मार से 35 घंटे के तांडव तक, BLA ने पाकिस्तान की सत्ता को दी खुली चुनौती, 150 सैनिकों की मौत का दावा
एक SHO की मार से 35 घंटे के तांडव तक, BLA ने पाकिस्तान की सत्ता को दी खुली चुनौती, 150 सैनिकों की मौत का दावा
राजस्थान
UGC नियमों के खिलाफ जयपुर में बवाल, प्रदर्शन के दौरान करणी सेना की पुलिस से हुई झड़प
UGC नियमों के खिलाफ जयपुर में बवाल, प्रदर्शन के दौरान करणी सेना की पुलिस से हुई झड़प
बॉलीवुड
'बॉर्डर 2' vs 'मर्दानी 3': रानी मुखर्जी की फिल्म से सनी देओल की बढ़ी टेंशन, रविवार का कलेक्शन चौंकाने वाला
'बॉर्डर 2' vs 'मर्दानी 3': रानी मुखर्जी की फिल्म से सनी देओल की बढ़ी टेंशन, रविवार का कलेक्शन चौंकाने वाला
विश्व
'चिकन नेक' पर धमकी देने वाले बांग्लादेश पर भारत ने किया प्रहार! आधा कर दिया बजट
'चिकन नेक' पर धमकी देने वाले बांग्लादेश पर भारत ने किया प्रहार! आधा कर दिया बजट
इंडिया
Budget 2026: 'देश की अर्थव्यवस्था को तबाह कर देगा', बजट पर ममता बनर्जी का पहला रिएक्शन
Budget 2026: 'देश की अर्थव्यवस्था को तबाह कर देगा', बजट पर ममता बनर्जी का पहला रिएक्शन
शिक्षा
इंजीनियर बनने का सपना होगा पूरा, JEE Main 2026 सेशन-2 के लिए आवेदन शुरू; जानें सब कुछ
इंजीनियर बनने का सपना होगा पूरा, JEE Main 2026 सेशन-2 के लिए आवेदन शुरू; जानें सब कुछ
रिलेशनशिप
How To Improve Married Life: शादीशुदा जिंदगी में जहर घोल रहे हैं बार-बार के ताने? एक्सपर्ट से जानें रिश्ता बचाने के तरीके
शादीशुदा जिंदगी में जहर घोल रहे हैं बार-बार के ताने? एक्सपर्ट से जानें रिश्ता बचाने के तरीके
ENT LIVE
Sarvam Maya Review: एक Guitarist बना पंडित और फिर हो गया भूत से प्यार
Sarvam Maya Review: एक Guitarist बना पंडित और फिर हो गया भूत से प्यार
ENT LIVE
Gandhi Talks Review: Vijay Sethupathi ने बता दिया कि लोग क्यों उन्हें कहते हैं Acting School
Gandhi Talks Review: Vijay Sethupathi ने बता दिया कि लोग क्यों उन्हें कहते हैं Acting School
ENT LIVE
Mayasabha Review:Tumbbad के Director Rahi Anil Barve की 100 minute की फिल्म बांध के रखती है!
Mayasabha Review:Tumbbad के Director Rahi Anil Barve की 100 minute की फिल्म बांध के रखती है!
ENT LIVE
धुरंधर नेटफ्लिक्स स्ट्रीमिंग पर क्यों मचा बवाल?
धुरंधर नेटफ्लिक्स स्ट्रीमिंग पर क्यों मचा बवाल?
ENT LIVE
Rani Mukerji Interview :30 साल की फिल्म Journey, करण जौहर, मर्दानी 3 और बहुत कुछ
Rani Mukerji Interview :30 साल की फिल्म Journey, करण जौहर, मर्दानी 3 और बहुत कुछ
Embed widget