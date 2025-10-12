ऑस्ट्रेलिया ने भारतीय टीम को 3 विकेट से हरा दिया है. महिला वर्ल्ड कप 2025 में यह टीम इंडिया की लगातार दूसरी हार है. वर्ल्ड कप के इस 13वें मैच में भारतीय टीम ने पहले खेलते हुए 330 रनों का विशाल स्कोर खड़ा किया था, जिसके जवाब में ऑस्ट्रेलिया ने 6 गेंद शेष रहते 3 विकेट से यह मैच जीत लिया. ये महिला वनडे क्रिकेट इतिहास का सबसे सफल रन चेज (Highest Successful Run Chase in ODI Women) ऑस्ट्रेलियाई कप्तान एलिसा हीली (Alyssa Healy) के शतक ने टीम इंडिया को जीत से दूर ले जाने का काम किया.

भारतीय टीम ने ऑस्ट्रेलिया के सामने 331 रनों का लक्ष्य रखा था. टीम इंडिया और भी बड़ा स्कोर खड़ा कर सकती थी, लेकिन उसने आखिरी 6 विकेट मात्र 36 रनों के अंतराल में गंवा दिए थे. स्मृति मंधाना ने 80 रन और प्रतिका रावल ने 76 रनों की दमदार अर्धशतकीय पारी खेली थी. उनके अलावा कोई भी भारतीय बल्लेबाज बड़ी पारी नहीं खेल पाया. जहां स्कोर

वनडे का सबसे बड़ा रन चेज

ऑस्ट्रेलिया ने महिला वनडे क्रिकेट इतिहास में सबसे बड़े रन चेज का रिकॉर्ड अपने नाम कर लिया है. ऑस्ट्रेलिया ने एलिसा हीली के दमदार शतक की बदौलत ये ऐतिहासिक जीत दर्ज की है. एलिसा हीली, जो ऑस्ट्रेलियाई तेज गेंदबाज मिचेल स्टार्क की पत्नी भी हैं. हीली ने 142 रनों की यादगार पारी खेली. इससे पहले महिला वनडे क्रिकेट में सबसे बड़ी जीत का रिकॉर्ड श्रीलंका के नाम था, जिसने 2024 में दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ 302 रनों का टारगेट सफलतापूर्वक चेज कर लिया था.

एलिसा हीली और फीबी लिचफील्ड ही 85 रनों की सलामी साझेदारी कर ऑस्ट्रेलिया को शानदार शुरुआत दिला चुकी थीं. एश्ले गार्डनर के 45 रनों का भी इस जीत में बड़ा योगदान रहा. मगर एलिस पेरी के 47 रन अनमोल रहे, क्योंकि उनके रूप में एक सेट बल्लेबाज क्रीज पर होने से ऑस्ट्रेलिया अंत तक मैच में बना हुआ था.

यह वर्ल्ड कप में टीम इंडिया की लगातार दूसरी हार है. इससे पहले दक्षिण अफ्रीका ने रोमांचक मैच में भारत को 3 विकेट से हराया था. अब ऑस्ट्रेलिया ने भी उसे 3 विकेट से हरा दिया है. वर्ल्ड कप में अब भारत ने 2 मैच जीते हैं और 2 हारे हैं. उसके लिए सेमीफाइनल की राह कठिन होती दिख रही है.

