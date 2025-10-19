IND vs AUS 1st ODI: धड़ाधड़ विकेट गिरे फिर केएल राहुल ने धोया, भारत ने 136 रन बनाए; ऑस्ट्रेलिया को मिला 131 का लक्ष्य
AUS vs IND 1st ODI: बारिश से बाधित पहले वनडे में भारत ने पहले खेलने के बाद 26 ओवर में 136 रन बनाए. हालांकि, DLS टारगेट ऑस्ट्रेलिया को 131 रनों का मिला.
पर्थ में खेले जा रहे पहले वनडे में टीम इंडिया ने पहले बल्लेबाजी करने के बाद 9 विकेट पर 136 रन बनाए. यह मैच 50 ओवर का शुरू हुआ था, लेकिन नियमित अंतराल पर बारिश होने की वजह से ओवर्स में कटौती होती रही. अंत में 26 ओवर का मैच तय हुआ. भारत ने पहले खेलने के बाद भले ही 26 ओवर में 136 रन बनाए हैं, लेकिन ऑस्ट्रेलिया को DLS गणना के बाद सिर्फ 131 रनों का टारगेट मिला है.
तीन मैचों की वनडे सीरीज के पहले मुकाबले में ऑस्ट्रेलिया ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी का फैसला लिया. नई गेंद से कंगारुओं ने कहर बरपाया. रोहित शर्मा 14 गेंद में एक चौके के साथ 08 रन बनाकर आउट हुए. नए वनडे कप्तान अपने पहले मैच में 18 गेंद में 10 रन ही बना सके. वहीं विराट कोहली खाता भी नहीं खोल पाए. उपकप्तान श्रेयस अय्यर का बल्ला भी नहीं चला. अय्यर 11 रन बनाकर पवेलियन लौटे. जोश हेजलवुड ने रोहित और अय्यर को आउट किया. वहीं मिचेल स्टार्क ने कोहली को पवेलियन भेजा.
केएल राहुल और अक्षर पटेल ने बचाई लाज
भारत ने 13.2 ओवर में सिर्फ 45 रनों पर 4 बड़े विकेट गंवा दिए थे. फिर केएल राहुल और अक्षर पटेल ने टीम इंडिया की लाज बचाई. अक्षर ने 38 गेंद में तीन चौकों की मदद से 31 रन बनाए. वहीं केएल राहुल ने सिर्फ 31 गेंद में 38 रनों की विस्फोटक पारी खेली. राहुल के बल्ले से दो चौके और दो छक्के निकले.
वाशिंगटन सुंदर ने सात नंबर पर खेलते हुए 10 गेंद में एक चौके की मदद से 10 रन बनाए. अंत में नितीश रेड्डी ने 11 गेंद में दो छक्कों की मदद से नाबाद 19 रनों की पारी खेली और टीम का स्कोर 130 के पार पहुंचाया.
ऑस्ट्रेलिया के लिए मैथ्यू कून्हेमन, मिचेल ओवेन और जोश हेजलवुड ने 2-2 विकेट झटके. वहीं मिचेल स्टार्क और नाथन एलिस ने एक-एक विकेट चटकाया. ऑस्ट्रेलिया के लिए कुल छह खिलाड़ियों ने गेंदबाजी की.
