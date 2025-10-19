हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
Asia Cupलाइव स्कोरक्रिकेट शेड्यूलरिजल्ट
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड फाइंडर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़स्पोर्ट्सक्रिकेटIND vs AUS 1st ODI: धड़ाधड़ विकेट गिरे फिर केएल राहुल ने धोया, भारत ने 136 रन बनाए; ऑस्ट्रेलिया को मिला 131 का लक्ष्य

IND vs AUS 1st ODI: धड़ाधड़ विकेट गिरे फिर केएल राहुल ने धोया, भारत ने 136 रन बनाए; ऑस्ट्रेलिया को मिला 131 का लक्ष्य

AUS vs IND 1st ODI: बारिश से बाधित पहले वनडे में भारत ने पहले खेलने के बाद 26 ओवर में 136 रन बनाए. हालांकि, DLS टारगेट ऑस्ट्रेलिया को 131 रनों का मिला.

By : मोहम्मद वाहिद | Updated at : 19 Oct 2025 03:01 PM (IST)
Preferred Sources

पर्थ में खेले जा रहे पहले वनडे में टीम इंडिया ने पहले बल्लेबाजी करने के बाद 9 विकेट पर 136 रन बनाए. यह मैच 50 ओवर का शुरू हुआ था, लेकिन नियमित अंतराल पर बारिश होने की वजह से ओवर्स में कटौती होती रही. अंत में 26 ओवर का मैच तय हुआ. भारत ने पहले खेलने के बाद भले ही 26 ओवर में 136 रन बनाए हैं, लेकिन ऑस्ट्रेलिया को DLS गणना के बाद सिर्फ 131 रनों का टारगेट मिला है. 

तीन मैचों की वनडे सीरीज के पहले मुकाबले में ऑस्ट्रेलिया ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी का फैसला लिया. नई गेंद से कंगारुओं ने कहर बरपाया. रोहित शर्मा 14 गेंद में एक चौके के साथ 08 रन बनाकर आउट हुए. नए वनडे कप्तान अपने पहले मैच में 18 गेंद में 10 रन ही बना सके. वहीं विराट कोहली खाता भी नहीं खोल पाए. उपकप्तान श्रेयस अय्यर का बल्ला भी नहीं चला. अय्यर 11 रन बनाकर पवेलियन लौटे. जोश हेजलवुड ने रोहित और अय्यर को आउट किया. वहीं मिचेल स्टार्क ने कोहली को पवेलियन भेजा.

केएल राहुल और अक्षर पटेल ने बचाई लाज 

भारत ने 13.2 ओवर में सिर्फ 45 रनों पर 4 बड़े विकेट गंवा दिए थे. फिर केएल राहुल और अक्षर पटेल ने टीम इंडिया की लाज बचाई. अक्षर ने 38 गेंद में तीन चौकों की मदद से 31 रन बनाए. वहीं केएल राहुल ने सिर्फ 31 गेंद में 38 रनों की विस्फोटक पारी खेली. राहुल के बल्ले से दो चौके और दो छक्के निकले. 

वाशिंगटन सुंदर ने सात नंबर पर खेलते हुए 10 गेंद में एक चौके की मदद से 10 रन बनाए. अंत में नितीश रेड्डी ने 11 गेंद में दो छक्कों की मदद से नाबाद 19 रनों की पारी खेली और टीम का स्कोर 130 के पार पहुंचाया. 

ऑस्ट्रेलिया के लिए मैथ्यू कून्हेमन, मिचेल ओवेन और जोश हेजलवुड ने 2-2 विकेट झटके. वहीं मिचेल स्टार्क और नाथन एलिस ने एक-एक विकेट चटकाया. ऑस्ट्रेलिया के लिए कुल छह खिलाड़ियों ने गेंदबाजी की.

About the author मोहम्मद वाहिद

मोहम्मद वाहिद वर्तमान में abp न्यूज़ में बतौर सीनियर कॉपी एडिटर के पद पर अपनी सेवाएं दे रहे हैं. वाहिद abp न्यूज़ के डिजिटल विंग में स्पोर्ट्स इन्चार्ज हैं. वाहिद मई 2020 से abp न्यूज़ में काम कर रहे हैं. लखनऊ के रहने वाले वाहिद ने अपनी पत्रकारिता की शुरुआत इंडिया टीवी के साथ की थी. अपने 9 साल के करियर में वाहिद ने स्पोर्ट्स के अलावा राजनीति और क्राइम की बीट को भी कवर किया है. वाहिद ने पत्रकारिता में ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन की डिग्री ली है.
Read
Published at : 19 Oct 2025 02:55 PM (IST)
Tags :
Josh Hazlewood Australia Vs India VIRAT KOHLI IND Vs AUS 1st ODI KL RAHUL
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

विश्व
'एक भी इंडियन ऐसा नहीं है, जो अमेरिका...', US नेता ने ट्रंप से लगाई भारतीयों को देश से निकालने की गुहार; मचा बवाल
'एक भी इंडियन ऐसा नहीं है, जो अमेरिका...', US नेता ने ट्रंप से लगाई भारतीयों को देश से निकालने की गुहार; मचा बवाल
बिहार
Bihar Election 2025: पप्पू यादव का लालू यादव पर वार, कहा- 'JMM से कुछ सीखिए और गठबंधन तोड़ना बंद करिए'
पप्पू यादव का लालू यादव पर वार, कहा- 'JMM से कुछ सीखिए और गठबंधन तोड़ना बंद करिए'
विश्व
'अल्लाह कसम पाकिस्तान की सेना को भारतीय बॉर्डर तक खदेड़ देंगे', अफगान मंत्री की शहबाज-मुनीर को सख्त चेतावनी
'अल्लाह कसम PAK आर्मी को भारतीय बॉर्डर तक खदेड़ देंगे', अफगान मंत्री की शहबाज-मुनीर को चेतावनी
क्रिकेट
IND vs AUS 1st ODI: धड़ाधड़ विकेट गिरे फिर केएल राहुल ने धोया, भारत ने 136 रन बनाए; ऑस्ट्रेलिया को मिला 131 का लक्ष्य
धड़ाधड़ विकेट गिरे फिर केएल राहुल ने धोया, भारत ने 136 रन बनाए; ऑस्ट्रेलिया को मिला 131 का लक्ष्य
Advertisement

वीडियोज

त्योहारों पर घर लौटने की होड़..रेलवे स्टेशनों पर उमड़ा लोगों का सैलाब |Breaking
सिद्धार्थनगर में नशे का नेटवर्क बेखौफ, वीडियो वायरल | ABP NEWS
दिवाली पर Akhilesh Yadav के बयान पर शुरू हुआ विवाद | SP | Breaking
'दीये-मोमबत्ती पर खर्चा क्यों, क्रिसमस से सीखो'- Akhilesh Yadav
पटाखों की दुकान में लगी भीषण आग, सारा सामान जलकर खाक, लाखों का नुकसान |
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 149 / litre 23
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 111 / litre 23
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
विश्व
'एक भी इंडियन ऐसा नहीं है, जो अमेरिका...', US नेता ने ट्रंप से लगाई भारतीयों को देश से निकालने की गुहार; मचा बवाल
'एक भी इंडियन ऐसा नहीं है, जो अमेरिका...', US नेता ने ट्रंप से लगाई भारतीयों को देश से निकालने की गुहार; मचा बवाल
बिहार
Bihar Election 2025: पप्पू यादव का लालू यादव पर वार, कहा- 'JMM से कुछ सीखिए और गठबंधन तोड़ना बंद करिए'
पप्पू यादव का लालू यादव पर वार, कहा- 'JMM से कुछ सीखिए और गठबंधन तोड़ना बंद करिए'
विश्व
'अल्लाह कसम पाकिस्तान की सेना को भारतीय बॉर्डर तक खदेड़ देंगे', अफगान मंत्री की शहबाज-मुनीर को सख्त चेतावनी
'अल्लाह कसम PAK आर्मी को भारतीय बॉर्डर तक खदेड़ देंगे', अफगान मंत्री की शहबाज-मुनीर को चेतावनी
क्रिकेट
IND vs AUS 1st ODI: धड़ाधड़ विकेट गिरे फिर केएल राहुल ने धोया, भारत ने 136 रन बनाए; ऑस्ट्रेलिया को मिला 131 का लक्ष्य
धड़ाधड़ विकेट गिरे फिर केएल राहुल ने धोया, भारत ने 136 रन बनाए; ऑस्ट्रेलिया को मिला 131 का लक्ष्य
बॉलीवुड
Gabru First Film: बर्थडे पर सनी देओल ने किया सरप्राइज, शेयर की नई फिल्म गबरू की पहली झलक
बर्थडे पर सनी देओल ने किया सरप्राइज, शेयर की नई फिल्म गबरू की पहली झलक
हेल्थ
दीवाली के बाद सांस लेना होता है मुश्किल, जानें किन बीमारियों को खतरा हो जाता है दोगुना?
दीवाली के बाद सांस लेना होता है मुश्किल, जानें किन बीमारियों को खतरा हो जाता है दोगुना?
जनरल नॉलेज
कितना सुरक्षित है पुतिन का प्राइवेट विमान, दुश्मन देशों के बीच से निकलकर इसी से जाएंगे हंगरी
कितना सुरक्षित है पुतिन का प्राइवेट विमान, दुश्मन देशों के बीच से निकलकर इसी से जाएंगे हंगरी
विश्व
शशि थरूर ने UAE के BAPS हिंदू मंदिर में किए दर्शन, किस बात के लिए PM मोदी की जमकर की तारीफ?
शशि थरूर ने UAE के BAPS हिंदू मंदिर में किए दर्शन, किस बात के लिए PM मोदी की जमकर की तारीफ?
ENT LIVE
राइज एंड फॉल के विजेता अर्जुन बिजलानी ने रियलिटी शो की ट्रॉफी उठाई
राइज एंड फॉल के विजेता अर्जुन बिजलानी ने रियलिटी शो की ट्रॉफी उठाई
ENT LIVE
भोजपुरी फिल्म ‘जया’ का जलवा! रत्नाकर कुमार की फिल्म ने सबरंग अवॉर्ड्स में जीते 4 बड़े सम्मान
भोजपुरी फिल्म ‘जया’ का जलवा! रत्नाकर कुमार की फिल्म ने सबरंग अवॉर्ड्स में जीते 4 बड़े सम्मान
ENT LIVE
राइज एंड फॉल सीजन 1 का फिनाले, आरुष भोला जीते, पवन सिंह भी जश्न में शामिल
राइज एंड फॉल सीजन 1 का फिनाले, आरुष भोला जीते, पवन सिंह भी जश्न में शामिल
ENT LIVE
Bigg Boss 19 new promo: मालती ने नेहल चुडासमा के कपड़ों का मजाक उड़ाया, जिससे कुनिका और अशनूर कौर हैरान रह गईं
Bigg Boss 19 new promo: मालती ने नेहल चुडासमा के कपड़ों का मजाक उड़ाया, जिससे कुनिका और अशनूर कौर हैरान रह गईं
ENT LIVE
Mahayodha Ram Review श्री राम के त्याग, प्रतिष्ठा की कहानी के साथ महान एनीमेशन
Mahayodha Ram Review श्री राम के त्याग, प्रतिष्ठा की कहानी के साथ महान एनीमेशन
Embed widget