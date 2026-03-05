हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
हिंदी न्यूज़स्पोर्ट्सक्रिकेटIND vs ENG: चौथी बार टी20 वर्ल्ड कप के फाइनल में भारत, 2 ओवरों ने पलटी बाजी, 253 रन बनाकर सिर्फ 7 रनों से मिली जीत

IND vs ENG: चौथी बार टी20 वर्ल्ड कप के फाइनल में भारत, 2 ओवरों ने पलटी बाजी, 253 रन बनाकर सिर्फ 7 रनों से मिली जीत

IND vs ENG Semi Final Highlights: भारत ने सेमीफाइनल में इंग्लैंड को 7 रनों से हराकर टी20 वर्ल्ड कप 2026 के फाइनल में जगह बना ली है. भारत चौथी बार फाइनल में पहुंचा है.

By : नीरज शर्मा | Updated at : 05 Mar 2026 11:04 PM (IST)
India Qualify Final T20 World Cup: भारत ने सेमीफाइनल में इंग्लैंड को 7 रनों से हरा दिया है. इसी के साथ टीम इंडिया ने फाइनल जगह बना ली है और अब खिताबी भिड़ंत में उसका सामना 8 मार्च को न्यूजीलैंड से होगा. जैकब बैथेल ने ऐतिहासिक शतकीय पारी खेली, लेकिन इंग्लैंड को चौथी बार फाइनल में नहीं ले जा पाए. भारत टी20 वर्ल्ड कप इतिहास में चौथी बार फाइनल में पहुंचा है.

मुंबई के वानखेड़े स्टेडियम में खेले गए इस मैच में भारतीय टीम ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 253 रन बना डाले थे. इसके जवाब में इंग्लैंड की टीम 246 रन बना पाई और 7 रनों से मैच हार गई. इस पूरे मैच में कुल 499 रन बने. 

2 ओवरों ने पलट दी बाजी

254 रनों के रिकॉर्ड लक्ष्य का पीछा करने आई इंग्लैंड ने 17 ओवरों में 209 रन बना लिए थे. उसे अंतिम 3 ओवरों में 45 रन बनाने थे. जैकब बैथेल और सैम कर्रन सेट हो चुके थे और इंग्लैंड की जीत पूरी तरह मुमकिन नजर आ रही थी.

इसी बीच 18वें ओवर में जसप्रीत बुमराह अपने स्पेल का आखिरी ओवर करने आए. इस ओवर में उन्होंने सिर्फ 6 रन दिए और यहीं से मैच का रुख भारत की ओर मुड़ चुका था. अब सबकी नजरें हार्दिक पांड्या पर थीं. 19वें ओवर में हार्दिक गेंदबाजी करने आए और पहली ही गेंद पर बैथेल ने सिक्स लगा दिया. इंग्लैंड वापसी के मूड में लग रही थी, लेकिन तीसरी गेंद पर हार्दिक ने सैम कर्रन को आउट कर दिया. अब 9 गेंदों में इंग्लैंड को 32 रन बनाने थे.

हार्दिक ने अगली 3 गेंदों में सिर्फ 2 रन दिए और इस ओवर में सिर्फ 9 रन आए. बुमराह और हार्दिक के 2 ओवरों में सिर्फ 15 रन आने से इंग्लैंड पूरी तरह मैच से बाहर हो चुका था. बाकी काम शिवम दुबे ने कर दिया, जिन्होंने 20वें ओवर की पहली ही गेंद पर जैकब बैथेल को 105 के स्कोर पर आउट कर दिया.

सैमसन-बुमराह चमके

बल्लेबाजी में संजू सैमसन ने भारत के लिए 89 रनों की पारी खेली थी, उनके अलावा शिवम दुबे ने 43 रन और ईशान किशन ने भी 39 रनों का योगदान दिया था. सभी ने मिलकर टीम इंडिया को 253 के स्कोर तक पहुंचाया. गेंदबाजी में जसप्रीत बुमराह सबसे ज्यादा प्रभावी साबित हुए, जिन्होंने 4 ओवरों में सिर्फ 33 रन देकर एक विकेट लिया.

About the author नीरज शर्मा

खेल कोई भी हो, नीरज शर्मा का उत्साह सबको लेकर समान होता है. नीरज मार्च 2024 से एबीपी लाइव के स्पोर्ट्स सेक्शन में काम कर रहे हैं. नीरज ने साल 2018 में मीडिया में कदम रखा. नीरज ने अपनी पत्रकारिता की पढ़ाई एपीजे इंस्टीट्यूट से की है. एबीपी से पहले नीरज कई स्पोर्ट्स वेबसाइट्स में काम कर चुके हैं. नीरज ने WWE से शुरुआत की फिर MMA को जाना और लिखा. कबड्डी से होते हुए अब क्रिकेट पर लिख रहे हैं. नीरज का मीडिया में सफर 7 साल पुराना है.
Published at : 05 Mar 2026 10:53 PM (IST)
IND VS ENG T20 World Cup 2026 IND Vs ENG Semi Final Jacob Bethell
