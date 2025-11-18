वैभव सूर्यवंशी फ्लॉप, लेकिन शान से एशिया कप सेमीफाइनल में पहुंचा भारत; ओमान को 6 विकेट से रौंदा

भारत ने ओमान को 6 विकेट से हराकर एशिया कप राइजिंग स्टार्स टूर्नामेंट के सेमीफाइनल में जगह पक्की कर ली है. भारत अब पाकिस्तान के बाद ग्रुप B से सेमीफाइनल में जाने वाला दूसरा देश बन गया है. दोनों टीमों के लिए यह करो या मरो का मैच था, जिसमें ओमान की टीम ने पहले खेलते हुए 135 रन बनाए थे. वैभव सूर्यवंशी का बल्ला नहीं चल पाया, लेकिन हर्ष दुबे की नाबाद 53 रन की अर्धशतकीय पारी में टीम इंडिया की सेमीफाइनल में जगह सुनिश्चित की.

मुकाबले में भारतीय टीम ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी चुनी थी. ओमान के लिए वसीम अली ने नाबाद 54 रनों की पारी खेली, वहीं हम्माद मिर्जा ने भी 32 रनों का योगदान दिया. उनके अलावा ओमान का कोई अन्य बल्लेबाज बड़ी पारी नहीं खेल पाया. भारतीय गेंदबाजों ने ओमान को आखिरी 45 गेंदों में सिर्फ 42 रन बनाने दिए और पांच विकेट भी लिए.

इस मैच में भारतीय सलामी बल्लेबाज वैभव सूर्यवंशी का बल्ला नहीं चल पाया, जो सिर्फ 12 रन बानाकर आउट हो गए. उनके ओपनिंग जोड़ीदार प्रियांश आर्य भी 10 रन बनाकर चलते बने. नमन धीर को एक बार फिर शुरुआत मिली, लेकिन वो अपनी पारी को 30 रनों से आगे नहीं बढ़ा पाए.

हर्ष दुबे ने नाबाद 53 रन बनाकर भारतीय टीम की जीत सुनिश्चित की. नेहाल वाढ़ेरा की 23 रनों की पारी भी तारीफ के काबिल रही, जो दुबे के साथ दूसरे छोर पर मजबूती से डटे हुए थे. हर्ष दुबे ने अपनी 53 रनों की पारी में 7 चौके और एक छक्का भी लगाया. कप्तान जीतेश शर्मा ने चौका लगाकर भारतीय टीम के लिए विनिंग शॉट लगाया.

इससे पहले गेंदबाजी में सुयश शर्मा ने ओमान के स्कोरबोर्ड पर जैसे ब्रेक लगा दी थी. उन्होंने 4 ओवरों में केवल 12 रन देकर दो विकेट लिए थे. उनके अलावा गुरजपनीत सिंह भी 2 विकेट लेने में कामयाब रहे थे.

