हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
IPLलाइव स्कोरक्रिकेट शेड्यूलरिजल्ट
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़स्पोर्ट्सक्रिकेटवैभव सूर्यवंशी फ्लॉप, लेकिन शान से एशिया कप सेमीफाइनल में पहुंचा भारत; ओमान को 6 विकेट से रौंदा

वैभव सूर्यवंशी फ्लॉप, लेकिन शान से एशिया कप सेमीफाइनल में पहुंचा भारत; ओमान को 6 विकेट से रौंदा

India A vs Oman Rising Asia Cup: भारत ने ओमान को 6 विकेट से हराकर एशिया कप राइजिंग स्टार्स टूर्नामेंट के सेमीफाइनल में जगह पक्की कर ली है. वैभव सूर्यवंशी सिर्फ 12 रन बनाकर आउट हो गए.

By : नीरज शर्मा, नीरज शर्मा | Updated at : 18 Nov 2025 11:07 PM (IST)
Preferred Sources

भारत ने ओमान को 6 विकेट से हराकर एशिया कप राइजिंग स्टार्स टूर्नामेंट के सेमीफाइनल में जगह पक्की कर ली है. भारत अब पाकिस्तान के बाद ग्रुप B से सेमीफाइनल में जाने वाला दूसरा देश बन गया है. दोनों टीमों के लिए यह करो या मरो का मैच था, जिसमें ओमान की टीम ने पहले खेलते हुए 135 रन बनाए थे. वैभव सूर्यवंशी का बल्ला नहीं चल पाया, लेकिन हर्ष दुबे की नाबाद 53 रन की अर्धशतकीय पारी में टीम इंडिया की सेमीफाइनल में जगह सुनिश्चित की.

मुकाबले में भारतीय टीम ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी चुनी थी. ओमान के लिए वसीम अली ने नाबाद 54 रनों की पारी खेली, वहीं हम्माद मिर्जा ने भी 32 रनों का योगदान दिया. उनके अलावा ओमान का कोई अन्य बल्लेबाज बड़ी पारी नहीं खेल पाया. भारतीय गेंदबाजों ने ओमान को आखिरी 45 गेंदों में सिर्फ 42 रन बनाने दिए और पांच विकेट भी लिए.

इस मैच में भारतीय सलामी बल्लेबाज वैभव सूर्यवंशी का बल्ला नहीं चल पाया, जो सिर्फ 12 रन बानाकर आउट हो गए. उनके ओपनिंग जोड़ीदार प्रियांश आर्य भी 10 रन बनाकर चलते बने. नमन धीर को एक बार फिर शुरुआत मिली, लेकिन वो अपनी पारी को 30 रनों से आगे नहीं बढ़ा पाए.

हर्ष दुबे ने नाबाद 53 रन बनाकर भारतीय टीम की जीत सुनिश्चित की. नेहाल वाढ़ेरा की 23 रनों की पारी भी तारीफ के काबिल रही, जो दुबे के साथ दूसरे छोर पर मजबूती से डटे हुए थे. हर्ष दुबे ने अपनी 53 रनों की पारी में 7 चौके और एक छक्का भी लगाया. कप्तान जीतेश शर्मा ने चौका लगाकर भारतीय टीम के लिए विनिंग शॉट लगाया.

इससे पहले गेंदबाजी में सुयश शर्मा ने ओमान के स्कोरबोर्ड पर जैसे ब्रेक लगा दी थी. उन्होंने 4 ओवरों में केवल 12 रन देकर दो विकेट लिए थे. उनके अलावा गुरजपनीत सिंह भी 2 विकेट लेने में कामयाब रहे थे.

यह भी पढ़ें:

लड़खड़ाते हुए Zimbabwe से जीता पाकिस्तान, बाबर आजम जीरो पर आउट; फखर और उस्मान ने दिलाई जीत

About the author नीरज शर्मा

खेल कोई भी हो, नीरज शर्मा का उत्साह सबको लेकर समान होता है. नीरज मार्च 2024 से एबीपी लाइव के स्पोर्ट्स सेक्शन में काम कर रहे हैं. नीरज ने साल 2018 में मीडिया में कदम रखा. नीरज ने अपनी पत्रकारिता की पढ़ाई एपीजे इंस्टीट्यूट से की है. एबीपी से पहले नीरज कई स्पोर्ट्स वेबसाइट्स में काम कर चुके हैं. नीरज ने WWE से शुरुआत की फिर MMA को जाना और लिखा. कबड्डी से होते हुए अब क्रिकेट पर लिख रहे हैं. नीरज का मीडिया में सफर 7 साल पुराना है.
Read
Published at : 18 Nov 2025 11:02 PM (IST)
Tags :
Ind Vs Oman Rising Stars Asia Cup Asia Cup Rising Stars India A Vs Oman
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

बिहार
Bihar Oath Ceremony: शपथ ग्रहण से पहले नीतीश कुमार के बेटे निशांत ने कह दी बड़ी बात, 'पिता जी का…'
शपथ ग्रहण से पहले नीतीश कुमार के बेटे निशांत ने कह दी बड़ी बात, 'पिता जी का…'
इंडिया
हत्या से लेकर अपहरण तक अब तक कई अपराध कर चुका है लॉरेंस बिश्नोई का भाई अनमोल, देखें गुनाहों की पूरी लिस्ट
हत्या से लेकर अपहरण तक अब तक कई अपराध कर चुका है लॉरेंस बिश्नोई का भाई अनमोल, देखें गुनाहों की पूरी लिस्ट
क्रिकेट
लड़खड़ाते हुए Zimbabwe से जीता पाकिस्तान, बाबर आजम जीरो पर आउट; फखर और उस्मान ने दिलाई जीत
लड़खड़ाते हुए Zimbabwe से जीता पाकिस्तान, बाबर आजम जीरो पर आउट; फखर और उस्मान ने दिलाई जीत
बॉलीवुड
तारा सुतारिया की 10 तस्वीरें: हसीन लुक..दिलकश अवतार और परफेक्ट फिगर, देखकर आप भी कहेंगे यूं ही नहीं दिल हारे वीर
तारा सुतारिया की 10 तस्वीरें: हसीन लुक..दिलकश अवतार और परफेक्ट फिगर से बनाती हैं दीवाना
Advertisement

वीडियोज

UP Politics: पश्चिम नहीं, पूर्वी UP पर फोकस! Asaduddin Owaisi का नया गेमप्लान क्या? | Bihar | AIMIM
Sandeep Chaudhary: PK की हार, 'दुरुपयोग' बना बहाना! विश्लेषकों का सटीक विश्लेषण | Bihar Politics
सुपर्ण एस. वर्मा का साक्षात्कार | 'हक़' फ़िल्म | जासूस से फ़िल्म निर्माता तक | निर्देशक का दृष्टिकोण और बहुत कुछ
Delhi Blast: दिल्ली ब्लास्ट के नाम पर लूट लिया! | Terror Attack | Sheerin Sherry | ABP Report
Bihar Polotics: विपक्ष चूका..मोदी-नीतीश का छक्का! विश्लेषकों का सटीक विश्लेषण | Chitra Tripathi
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.77 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.67 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
बिहार
Bihar Oath Ceremony: शपथ ग्रहण से पहले नीतीश कुमार के बेटे निशांत ने कह दी बड़ी बात, 'पिता जी का…'
शपथ ग्रहण से पहले नीतीश कुमार के बेटे निशांत ने कह दी बड़ी बात, 'पिता जी का…'
इंडिया
हत्या से लेकर अपहरण तक अब तक कई अपराध कर चुका है लॉरेंस बिश्नोई का भाई अनमोल, देखें गुनाहों की पूरी लिस्ट
हत्या से लेकर अपहरण तक अब तक कई अपराध कर चुका है लॉरेंस बिश्नोई का भाई अनमोल, देखें गुनाहों की पूरी लिस्ट
क्रिकेट
लड़खड़ाते हुए Zimbabwe से जीता पाकिस्तान, बाबर आजम जीरो पर आउट; फखर और उस्मान ने दिलाई जीत
लड़खड़ाते हुए Zimbabwe से जीता पाकिस्तान, बाबर आजम जीरो पर आउट; फखर और उस्मान ने दिलाई जीत
बॉलीवुड
तारा सुतारिया की 10 तस्वीरें: हसीन लुक..दिलकश अवतार और परफेक्ट फिगर, देखकर आप भी कहेंगे यूं ही नहीं दिल हारे वीर
तारा सुतारिया की 10 तस्वीरें: हसीन लुक..दिलकश अवतार और परफेक्ट फिगर से बनाती हैं दीवाना
विश्व
Madinah Bus Accident: मदीना बस हादसे में सास-ससुर, साले-सालियों समेत खत्म हो गया पूरा परिवार, परिजन बोले- 'अल्लाह उनके नसीब में...'
मदीना बस हादसे में सास-ससुर, साले-सालियों समेत खत्म हो गया पूरा परिवार, परिजन बोले- 'अल्लाह उनके नसीब में...'
फैशन
Special Feature: ऐश्वर्या राय सरकार, स्टाइल और संस्कृति का संगम
ऐश्वर्या राय सरकार: स्टाइल और संस्कृति का संगम
ट्रेंडिंग
मेहंदी वाले दिन दुल्हन के घर पहुंच गया दूल्हा! फिर मोहल्ले में किया जबरदस्त सरप्राइज डांस- वीडियो वायरल
मेहंदी वाले दिन दुल्हन के घर पहुंच गया दूल्हा! फिर मोहल्ले में किया जबरदस्त सरप्राइज डांस- वीडियो वायरल
हेल्थ
जरूरत से ज्यादा दवाई तो नहीं खा रहे आप, शरीर पर बेअसर हो रहीं एंटीबायोटिक्स; डॉक्टरों ने दी चेतावनी
जरूरत से ज्यादा दवाई तो नहीं खा रहे आप, शरीर पर बेअसर हो रहीं एंटीबायोटिक्स; डॉक्टरों ने दी चेतावनी
ENT LIVE
धुरंधर ट्रेलर समीक्षा | रणवीर सिंह, अक्षय खन्ना, आर माधवन, संजय दत्त
धुरंधर ट्रेलर समीक्षा | रणवीर सिंह, अक्षय खन्ना, आर माधवन, संजय दत्त
ENT LIVE
साथ निभाना साथिया: रूपल पटेल ने कोकिला की प्रतिष्ठित भूमिका के बारे में खुलकर बात की और भी बहुत कुछ
साथ निभाना साथिया: रूपल पटेल ने कोकिला की प्रतिष्ठित भूमिका के बारे में खुलकर बात की और भी बहुत कुछ
ENT LIVE
अविहितम रिव्यू: अवैध अफेयर की कहानी, कॉमेडी, रोमांच और ट्विस्ट का डोज है मलयालम फिल्म
अविहितम रिव्यू: अवैध अफेयर की कहानी, कॉमेडी, रोमांच और ट्विस्ट का डोज है मलयालम फिल्म
ENT LIVE
किष्किंधापुरी रिव्यू: तेलुगु हॉरर फिल्मों का बेंचमार्क, एक्टर्स का कमाल
किष्किंधापुरी रिव्यू: तेलुगु हॉरर फिल्मों का बेंचमार्क, एक्टर्स का कमाल
ABP Live
Delhi Blast केस में NIA के हाथ लगी सबसे बड़ी कामयाबी | ABPLIVE
Delhi Blast केस में NIA के हाथ लगी सबसे बड़ी कामयाबी | ABPLIVE
Embed widget