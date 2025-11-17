हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
हिंदी न्यूज़स्पोर्ट्सक्रिकेटIndia ODI Squad vs SA: हार्दिक की वापसी, कौन लेगा अय्यर की जगह? देखें साउथ अफ्रीका के खिलाफ भारत का संभावित ODI स्क्वाड

India ODI Squad vs SA: दूसरे टेस्ट के बाद भारत और साउथ अफ्रीका के बीच 3 मैचों की वनडे सीरीज शुरू होगी, जिसे शुरू होने में अब 2 हफ्ते से भी कम का समय बचा है. जानिए वनडे सीरीज की संभावित टीम.

By : शिवम | Updated at : 17 Nov 2025 03:19 PM (IST)
भारत बनाम साउथ अफ्रीका वनडे सीरीज शुरू होने में अब 2 हफ्ते से भी कम का समय बचा है. बीसीसीआई जल्द ही वनडे और टी20 स्क्वाड का ऐलान कर सकता है. रोहित शर्मा और विराट कोहली कई समय बाद घर पर खेलेंगे, जिसको लेकर फैंस उत्सुक हैं. दोनों ऑस्ट्रेलिया दौरे पर वनडे सीरीज खेले थे, वे टेस्ट और टी20 से रिटायरमेंट ले चुके हैं. ऑस्ट्रेलिया में चोटिल हुए श्रेयस अय्यर इस सीरीज का हिस्सा नहीं होंगे, ऐसे में जानिए उनकी जगह कौन ले सकता है. हार्दिक पांड्या और ऋषभ पंत की वापसी भी संभव है.

हार्दिक पांड्या चोट के कारण ऑस्ट्रेलिया नहीं गए थे, लेकिन खबर है कि अब वह पूरी तरह फिट हैं. ऐसे में उनकी साउथ अफ्रीका के खिलाफ वनडे और टी20 सीरीज में वापसी हो सकती है. ऋषभ पंत भी वापसी कर सकते हैं, जो इंग्लैंड दौरे में चोटिल हुए थे. वह इंटरनेशनल क्रिकेट में वापसी कर चुके हैं, वह टेस्ट सीरीज का भी हिस्सा हैं.

वनडे में पारी की शुरुआत रोहित शर्मा और कप्तान शुभमन गिल करते हैं, गिल साउथ अफ्रीका के खिलाफ पहले टेस्ट में चोटिल हुए थे लेकिन उनको लेकर खबर है कि उनकी गर्दन का दर्द अब ठीक है और वह अस्पताल से डिस्चार्ज हो चुके हैं. विराट कोहली तीसरे नंबर पर बल्लेबाजी करते हैं और चौथे नंबर पर श्रेयस अय्यर, जो चोट के कारण बाहर रहेंगे. ऐसे में सवाल है कि उनकी जगह कौन लेगा. अय्यर की जगह चौथे नंबर पर ऋषभ पंत अच्छा विकल्प हो सकते हैं.

देखना दिलचस्प होगा कि क्या जसप्रीत बुमराह वनडे सीरीज का हिस्सा रहते हैं, क्योंकि वह साउथ अफ्रीका के खिलाफ टेस्ट सीरीज में खेल रहे हैं. उनके वर्कलोड मैनेजमेंट को देखते हुए माना जा सकता है कि वह वनडे सीरीज में न खेलें, वह टी20 में वापसी कर सकते हैं.

साउथ अफ्रीका के खिलाफ भारत का स्क्वाड (संभावित )

शुभमन गिल (कप्तान), रोहित शर्मा, विराट कोहली, ऋषभ पंत (विकेटकीपर), यशस्वी जयसवाल, अक्षर पटेल, केएल राहुल (विकेटकीपर), ध्रुव जुरेल (विकेटकीपर), हार्दिक पांड्या, वॉशिंगटन सुंदर, कुलदीप यादव, हर्षित राणा, मोहम्मद सिराज, अर्शदीप सिंह, प्रसिद्ध कृष्णा.

भारत बनाम साउथ अफ्रीका वनडे सीरीज

  • 30 नवंबर- दोपहर 1:30 बजे से (रांची)
  • 3 दिसंबर- दोपहर 1:30 बजे से (रायपुर)
  • 6 दिसंबर- दोपहर 1:30 बजे से (विशाखापट्नम)

About the author शिवम

शिवम फरवरी 2025 से एबीपी की स्पोर्ट्स टीम के साथ जुड़े हैं. इससे पहले शिवम ने 3 साल इनसाइडस्पोर्ट में बतौर सीनियर सब एडिटर के तौर पर काम किया है. शिवम ने अपनी पत्रकारिता की पढ़ाई जामिया मिल्लिया इस्लामिया से की है.
Read
Published at : 17 Nov 2025 03:19 PM (IST)
Tags :
South Africa Cricket Team  India Vs South Africa IND Vs SA ODI Squad VIRAT KOHLI Rohit SHarma INDIAN CRICKET TEAM SHUBMAN GILL HARDIK PANDYA
