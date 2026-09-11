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हिंदी न्यूज़स्पोर्ट्सक्रिकेटसैमसन OUT वैभव IN , AFG के खिलाफ पहले टी20 ऐसी होगी टीम इंडिया की प्लेइंग XI!

सैमसन OUT वैभव IN , AFG के खिलाफ पहले टी20 ऐसी होगी टीम इंडिया की प्लेइंग XI!

भारत बनाम अफगानिस्तान पहला टी20 13 सितंबर को दिल्ली के अरुण जेटली स्टेडियम में होगा. जानिए श्रेयस अय्यर एंड टीम पहले मैच में किस प्लेइंग 11 के साथ उतर सकती है, ओपनिंग कौर करेगा?

Written By : शिवम |  Updated at : 11 Sep 2026 02:52 PM (IST)
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अफगानिस्तान के खिलाफ पहले टी20 में भारत की प्लेइंग 11 कैसी होगी? ओपनिंग जोड़ी क्या होगी? जसप्रीत बुमराह की वापसी के बाद गेंदबाजी कॉम्बिनेशन क्या होगा? चलिए इसे समझते हैं. भारत बनाम अफगानिस्तान पहला टी20 रविवार, 13 सितंबर को दिल्ली के अरुण जेटली स्टेडियम में है. वैभव सूर्यवंशी पहली बार भारत में इंटरनेशनल मैच खेलेंगे, जिन्होंने हाल ही में इंग्लैंड में टी20 डेब्यू किया था. संजू सैमसन टीम में हैं, लेकिन उनका पहले मैच में खेलना मुश्किल है. ईशान किशन बतौर विकेटकीपर खेल सकते हैं, जो दलीप ट्रॉफी फाइनल में दोहरा शतक लगाकर आ रहे हैं.

कौन करेगा ओपन?

पूरी संभावना है कि वैभव सूर्यवंशी और अभिषेक शर्मा ओपनिंग करेंगे. दोनों विस्फोटक बल्लेबाज हैं और तेज तर्रार शुरुआत दिलाते हैं. अभिषेक टी20 बल्लेबाजी रैंकिंग में तीसरे स्थान पर हैं.

तीसरे स्थान पर ईशान किशन खेल सकते हैं, जो आईसीसी टी20 बल्लेबाजी रैंकिंग में पहले स्थान पर हैं. वह कई बार ओपन भी कर चुके हैं, लेकिन वैभव के आने से उन्हें तीसरे स्थान पर खिलाया जा रहा है. चौथे नंबर पर कप्तान श्रेयस अय्यर खेलते हैं, पांचवें नंबर पर उपकप्तान तिलक वर्मा खेल सकते हैं.

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3 ऑलराउंडर के साथ उतर सकता है भारत

टीम इंडिया की प्लेइंग 11 में 3 ऑलराउंडर को खिलाया जा सकता है. शिवम दुबे, अक्षर पटेल और वाशिंगटन सुंदर को शामिल किया जा सकता है. इसके आलावा वरुण चक्रवर्ती के रूप में एक प्रॉपर स्पिनर गेंदबाज को खिलाया जा सकत है. 2 तेज गेंदबाजों के रूप में जसप्रीत बुमराह और अर्शदीप सिंह खेल सकते हैं. बुमराह चोट के बाद वापसी कर रहे हैं.

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भारत की संभावित प्लेइंग 11

वैभव सूर्यवंशी, अभिषेक शर्मा, ईशान किशन (विकेटकीपर), श्रेयस अय्यर, तिलक वर्मा, शिवम दुबे, अक्षर पटेल, वाशिंगटन सुन्दर, वरुण चक्रवर्ती, जसप्रीत बुमराह, अर्शदीप सिंह.

About the author शिवम

शिवम फरवरी 2025 से एबीपी की स्पोर्ट्स टीम के साथ जुड़े हैं. इससे पहले शिवम ने 3 साल इनसाइडस्पोर्ट में बतौर सीनियर सब एडिटर के तौर पर काम किया है. शिवम ने अपनी पत्रकारिता की पढ़ाई जामिया मिल्लिया इस्लामिया से की है.
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Published at : 11 Sep 2026 02:52 PM (IST)
Tags :
INDIAN CRICKET TEAM SANJU SAMSON IND Vs AFG T20 Vaibhav Sooryavanshi
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