कुलदीप IN, वैभव को फिर मौका नहीं, पांचवें टी20 में भारत की संभावित प्लेइंग इलेवन

भारत और वेस्टइंडीज 17 अक्टूबर को आर-पार की लड़ाई लड़ेंगे. शनिवार को फैसला हो जाएगा कि टी20 सीरीज का विजेता कौन बनेगा? चार मैचों के बाद दोनों टीम 2-2 से बराबरी पर हैं और अब बेंगलुरू के एम चिन्नास्वामी स्टेडियम में आखिरी टी20 मैच खेला जाएगा. अब तक गेंदबाजी टीम इंडिया के लिए मुसीबत का सबब बनी रही है, लेकिन हैदराबाद में बल्लेबाजी की भी पोल खुल गई थी.

अब बेंगलुरू में होने वाले पांचवें टी20 मैच से पहले मैनेजमेंट के सामने प्लेइंग इलेवन को लेकर कई बड़े सवाल हैं. क्या पांचवें टी20 मैच में भारतीय टीम बदली हुई प्लेइंग इलेवन के साथ उतरेगी. क्या वैभव सूर्यवंशी अंतिम-11 का हिस्सा बनेंगे, क्या कुलदीप यादव को वापस लाया जाएगा. जान लीजिए आखिरी मुकाबले में कैसी दिख सकती है टीम इंडिया की प्लेइंग इलेवन?

क्या वैभव सूर्यवंशी खेलेंगे?

वैभव सूर्यवंशी के खेलने की संभावना कम है. बेंगलुरू में सीरीज दांव पर लगी होगी, ऐसे में टीम मैनेजमेंट अटैकिंग अप्रोच के बजाय अनुभव का रास्ता चुन सकता है. इसलिए संजू सैमसन और अभिषेक शर्मा की ओपनिंग जोड़ी में शायद ही कोई बदलाव हो. हालांकि यह भी सच है कि अब तक सीरीज के 4 मैचों में अभिषेक-सैमसन की जोड़ी केवल एक बार 50 या उससे ज्यादा रन की ओपनिंग साझेदारी कर पाई है. मगर इस तथ्य को भी नकारा नहीं जा सकता कि इस सीरीज में सैमसन ने 2 और अभिषेक एक फिफ्टी लगा चुके हैं.

कुलदीप की होगी वापसी

कुलदीप यादव को तीसरे और चौथे टी20 मैच की प्लेइंग इलेवन से बाहर रखा गया है. रविचंद्रन आश्विन समेत कई पूर्व खिलाड़ी और एक्सपर्ट टीम मैनेजमेंट के इस फैसले की आलोचना कर चुके हैं. चिन्नावामी स्टेडियम पर कुलदीप ने सिर्फ एक टी20 इंटरनेशनल मैच खेला है, लेकिन यहां उनके IPL के आंकड़े काफी अच्छे हैं. उन्होंने यहां 6 मैचों में 9 विकेट लिए और इकोनॉमी रेट सिर्फ 7.29 का है.

यह भी देखने योग्य बात होगी कि मयंक यादव प्लेइंग इलेवन का हिस्सा बनते हैं या नहीं. मयंक अब तक भारतीय गेंदबाजी की कमजोर कड़ी साबित हुए हैं, जिन्होंने 4 मैचों में सिर्फ 4 विकेट लिए और 10.80 के इकोनॉमी रेट से रन लुटाए हैं.

भारत की संभावित प्लेइंग इलेवन

अभिषेक शर्मा, संजू सैमसन (विकेटकीपर), ईशान किशन, श्रेयस अय्यर (कप्तान), तिलक वर्मा, नमन धीर, नीतीश कुमार रेड्डी, अक्षर पटेल, कुलदीप यादव, अर्शदीप सिंह, प्रिंस यादव

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