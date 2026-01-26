भारत बनाम न्यूजीलैंड चौथा टी20 आंध्र प्रदेश के एसीए-वीडीसीए क्रिकेट स्टेडियम में बुधवार, 28 जनवरी को खेला जाएगा. भारत शुरूआती 3 मैचों को जीतकर सीरीज में अजेय बढ़त बना चुका है, हालांकि टी20 वर्ल्ड कप 2026 के लिहाज से अगले दोनों मैच भी महत्वपूर्ण हैं. दरअसल टीम अपने विकल्पों और तैयारियों को परख सकती है. हार्दिक पांड्या को आराम दिया जा सकता है, जिन्होंने पहले तीनों मैचों में गेंदबाजी की है. हालांकि जसप्रीत बुमराह खेल सकते हैं, श्रेयस अय्यर को भी इस मुकाबले में खिलाया जा सकता है.

श्रेयस अय्यर टी20 सीरीज में तिलक वर्मा के रिप्लेसमेंट के तौर पर आए हैं. हालांकि अय्यर टी20 वर्ल्ड कप स्क्वॉड का हिस्सा नहीं हैं, लेकिन उन्हें एसीए-वीडीसीए स्टेडियम में होने वाले चौथे टी20 में प्लेइंग 11 में शामिल किया जा सकता है. रवि बिश्नोई भी खेल सकते हैं, जिन्हें मैनेजमेंट एक बार फिर परखना चाहेगा. तीसरे टी20 में उन्होंने किफायती गेंदबाजी करते हुए 2 विकेट लिए थे. हालांकि बिश्नोई टी20 वर्ल्ड कप का हिस्सा नहीं हैं, लेकिन वाशिंगटन सुंदर के रिप्लेसमेंट के विकल्पों में से एक हैं.

हार्दिक पांड्या को मिल सकता है आराम

ऑलराउंडर हार्दिक पांड्या टी20 वर्ल्ड कप में एक्स फैक्टर होंगे, जो बल्ले और गेंद से महत्वपूर्ण योगदान देते हैं. ऐसे में हार्दिक को चौथे टी20 से आराम दिया जा सकता है. संभव है कि वह न्यूजीलैंड के खिलाफ बचे दोनों टी20 में न खेलें, वह सीधे दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ वार्म-अप मैच में खेल सकते हैं. चौथे टी20 में अक्षर पटेल की वापसी हो सकती है, जिन्हे पहले टी20 में फील्डिंग के दौरान चोट लगी थी. वह दूसरा और तीसरा टी20 नहीं खेले थे.

जसप्रीत बुमराह और अर्शदीप सिंह, दोनों पहले टी20 में खेले थे. लेकिन दूसरे मैच में बुमराह और तीसरे मैच में अर्शदीप को आराम दिया गया. दूसरे और तीसरे टी20 में हर्षित राणा खेले थे, लेकिन उन्हें चौथे मैच से आराम दिया जा सकता है. इसमें अर्शदीप और बुमराह एक साथ नजर आ सकते हैं.

चौथे टी20 में भारत की संभावित प्लेइंग 11

अभिषेक शर्मा, संजू सैमसन, ईशान किशन, सूर्यकुमार यादव (कप्तान), श्रेयस अय्यर, शिवम् दुबे, अक्षर पटेल, रवि बिश्नोई, कुलदीप यादव, अर्शदीप सिंह, जसप्रीत बुमराह.

कब-कहां देखें भारत बनाम न्यूजीलैंड चौथा टी20

मैच शाम को 7 बजे से शुरू होगा, जिसका लाइव प्रसारण स्टार स्पोर्ट्स नेटवर्क पर होगा. जियोहॉटस्टार ऐप और वेबसाइट पर लाइव स्ट्रीमिंग होगी.