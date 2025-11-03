हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
हिंदी न्यूज़स्पोर्ट्सक्रिकेटवर्ल्ड चैंपियन टीम इंडिया के साथ ब्रेकफास्ट करेंगे PM मोदी? विक्ट्री परेड पर भी आ गया अपडेट

वर्ल्ड चैंपियन टीम इंडिया के साथ ब्रेकफास्ट करेंगे PM मोदी? विक्ट्री परेड पर भी आ गया अपडेट

PM Modi Host Team India: 2025 वर्ल्ड कप विजेता टीम इंडिया के खिलाड़ी जल्द प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात करेंगे. भारत ने फाइनल में दक्षिण अफ्रीका को 52 रनों से हराया था.

By : नीरज शर्मा | Updated at : 03 Nov 2025 08:21 PM (IST)
2025 वर्ल्ड कप विजेता टीम इंडिया के खिलाड़ी जल्द प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात करेंगे. खबर है कि पीएम मोदी 5 नवंबर को भारतीय टीम के खिलाड़ियों के साथ ब्रेकफास्ट कर सकते हैं. टीम इंडिया ने 2 नवंबर को फाइनल में दक्षिण अफ्रीका को 52 रनों से हराया था. फाइनल मुकाबला नवी मुंबई में खेला गया था.

भारतीय टीम कल मुंबई से दिल्ली पहुंचेगी. खिलाड़ी चार्टर प्लेन में सवार होकर दिल्ली के लिए रवाना होंगे और कल दिल्ली में लैंड करेंगे. बताते चलें कि ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड और न्यूजीलैंड के बाद भारत ऐसा केवल चौथा देश है, जिसने महिला ODI वर्ल्ड कप में अपना परचम लहराया है. विक्ट्री परेड को लेकर BCCI सचिव का कहना था कि अभी ऐसी कोई प्लानिंग नहीं की गई है.

बताया जा रहा है कि बीसीसीआई को इस संबंध में औपचारिक रूप से निमंत्रण पत्र मिल गया है कि प्रधानमंत्री टीम इंडिया से बुधवार को मुलाकात करेंगे.

PM मोदी ने दी थी बधाई

2 नवंबर को भारतीय टीम ने फाइनल में दक्षिण अफ्रीका को 52 रन से हराकर पहली बार वर्ल्ड कप जीता था. इस ऐतिहासिक जीत पर टीम इंडिया नेको बधाई देते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लिखा, "महिला वर्ल्ड कप 2025 के फाइनल में भारतीय टीम की शानदार जीत. फाइनल में खिलाड़ियों का प्रदर्शन कौशल और आत्मविश्वास से भरा था. टीम ने असाधारन तरीके से एकजुटता और दृढ़ता दिखाई. हमारे सभी खिलाड़ियों को बधाई. ये ऐतिहासिक जीत आने वाले चैंपियंस को प्रेरित करेगी.

 

BCCI ने 51 करोड़ से कर दिया टीम इंडिया का 'नेग', वर्ल्ड कप जीतने पर पुरुष टीम को भी नहीं मिला इतना पैसा

About the author नीरज शर्मा

खेल कोई भी हो, नीरज शर्मा का उत्साह सबको लेकर समान होता है. नीरज मार्च 2024 से एबीपी लाइव के स्पोर्ट्स सेक्शन में काम कर रहे हैं. नीरज ने साल 2018 में मीडिया में कदम रखा. नीरज ने अपनी पत्रकारिता की पढ़ाई एपीजे इंस्टीट्यूट से की है. एबीपी से पहले नीरज कई स्पोर्ट्स वेबसाइट्स में काम कर चुके हैं. नीरज ने WWE से शुरुआत की फिर MMA को जाना और लिखा. कबड्डी से होते हुए अब क्रिकेट पर लिख रहे हैं. नीरज का मीडिया में सफर 7 साल पुराना है.
Published at : 03 Nov 2025 07:57 PM (IST)
Indian Women's Cricket Team PM Modi NARENDRA MODI
