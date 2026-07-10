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हिंदी न्यूज़स्पोर्ट्सक्रिकेटPM मोदी का स्टीव वॉ को 'स्पेशल गिफ्ट', मेलबर्न क्रिकेट ग्राउंड पर 20 साल पुरानी यादें हुई ताजा

PM मोदी का स्टीव वॉ को 'स्पेशल गिफ्ट', मेलबर्न क्रिकेट ग्राउंड पर 20 साल पुरानी यादें हुई ताजा

PM Modi Gifts Steve Waugh 20 Years Old Photo: भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ऑस्ट्रेलिया क्रिकेट टीम के पूर्व कप्तान स्टीव वॉ को एक 20 साल पुरानी तस्वीर भेंट की.

Written By : नीरज शर्मा |  Updated at : 10 Jul 2026 05:26 PM (IST)
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भारत के प्रधानमंत्री अपने तीन दिवसीय ऑस्ट्रेलियाई दौरे के आखिरी दिन मेलबर्न क्रिकेट ग्राउंड पहुंचे. यहां उन्होंने भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच क्रिकेट के रिश्तों को लेकर बात की. उन्होंने चेन्नई में बिग बैश लीग का मैच करवाने, 2030 कॉमनवेल्थ गेम्स की मेजबानी मिलने और भारत के 2036 ओलंपिक्स की मेजबानी के प्रयासों को भी गिनवाया.

20 साल पुरानी तस्वीर भेंट की

इसी बीच पीएम मोदी ने ऑस्ट्रेलिया के दिग्गज खिलाड़ी और पूर्व कप्तान स्टीव वॉ से मुलाकात की. पीएम मोदी ने स्टीव वॉ को लगभग 20 साल पुरानी तस्वीर भेंट की, उन दिनों नरेंद्र मोदी गुजरात के मुख्यमंत्री हुआ करते थे.

प्रधानमंत्री मोदी ने सोशल मीडिया के माध्यम से बताया कि उन्हें मेलबर्न क्रिकेट ग्राउंड (MCG) पर युवा खिलाड़ियों से मिलकर बहुत अच्छा लगा उन्होंने यह भी कहा कि भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच खेलों को लेकर गहरा रिश्ता है और दोनों ही देश आने वाले सालों में ग्लोबल स्पोर्ट्स इवेंट्स की मेजबानी करने की तैयारी कर रहे हैं.

बता दें कि 2032 के ओलंपिक खेलों की मेजबानी ब्रिसबेन करने वाला है, वहीं मेंस टी20 वर्ल्ड कप 2028 भी ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड में खेला जाएगा. भारत और ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री ने भी खेलों के जरिए दोनों देशों के रिश्तों को और प्रगाढ़ बनाने पर जोर दिया.

चेन्नई में BBL

ऑस्ट्रेलियाई प्रधानमंत्री एंथनी अल्बानीज पहले ही एलान कर चुके थे कि BBL 2026-27 का सबसे पहला मैच दिसंबर महीने में चेन्नई के एमए चिदंबरम स्टेडियम में खेला जाएगा. इस पर पीएम मोदी ने कहा, "किसी भी स्पोर्ट्स लीग के लिए, भारत में इवेंट का आयोजन करने से बड़े पैमाने पर पहुंच और दर्शकों की संख्या की गारंटी मिलती है."

बता दें कि BBL 2026-27 सीजन का सबसे पहला मैच 12 दिसंबर को मेलबर्न रेनीगेड्स और पर्थ स्कॉर्चर्स के बीच खेला जाएगा. यह बिग बैश लीग के इतिहास में पहली बार होगा जब लीग का कोई मैच ऑस्ट्रेलिया से बाहर खेला जाएगा.

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About the author नीरज शर्मा

खेल कोई भी हो, नीरज शर्मा का उत्साह सबको लेकर समान होता है. नीरज मार्च 2024 से एबीपी लाइव के स्पोर्ट्स सेक्शन में काम कर रहे हैं. नीरज ने साल 2018 में मीडिया में कदम रखा. नीरज ने अपनी पत्रकारिता की पढ़ाई एपीजे इंस्टीट्यूट से की है. एबीपी से पहले नीरज कई स्पोर्ट्स वेबसाइट्स में काम कर चुके हैं. नीरज ने WWE से शुरुआत की फिर MMA को जाना और लिखा. कबड्डी से होते हुए अब क्रिकेट पर लिख रहे हैं. नीरज का मीडिया में सफर 7 साल पुराना है.
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Published at : 10 Jul 2026 05:26 PM (IST)
Tags :
Steve Waugh Melbourne Cricket Ground PM Modi NARENDRA MODI
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