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हिंदी न्यूज़स्पोर्ट्सक्रिकेटपंत की वापसी, रोहित OUT! वेस्टइंडीज के खिलाफ ODI सीरीज में ऐसी दिख सकती है टीम इंडिया

पंत की वापसी, रोहित OUT! वेस्टइंडीज के खिलाफ ODI सीरीज में ऐसी दिख सकती है टीम इंडिया

India ODI Squad For West Indies: भारत और वेस्टइंडीज की वनडे सीरीज 27 सितंबर से शुरू होगी. उसके लिए BCCI बहुत जल्द टीम इंडिया का एलान कर सकती है.

Written By : नीरज शर्मा |  Updated at : 16 Sep 2026 10:44 AM (IST)
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भारतीय क्रिकेट टीम के सामने अगली चुनौती वेस्टइंडीज की है. कैरेबियाई टीम का भारत दौरा 27 सितंबर-17 अक्टूबर तक चलेगा. पहले तीन वनडे मैचों की सीरीज खेली जाएगी, जिसके लिए BCCI बहुत जल्द टीम इंडिया का एलान कर सकता है. चूंकि इसी समय एशियन गेम्स भी खेले जा रहे होंगे, इसलिए टी20 खेलने वाले कुछ प्लेयर ODI स्क्वाड से बाहर रह सकते हैं. वहीं ऋषभ पंत की लंबे समय बाद वनडे टीम में वापसी हो सकती है.

दरअसल रिपोर्ट्स अनुसार 16 सितंबर यानी आज भारतीय स्क्वाड के चयन को लेकर BCCI की बैठक होने वाली है. इसी मीटिंग में वेस्टइंडीज सीरीज के लिए स्क्वाड पर मुहर लगाई जा सकती है. नंबर-4 पर खेलने वाले श्रेयस अय्यर आगामी ODI सीरीज में नहीं खेलेंगे, क्योंकि वे एशियन गेम्स में टी20 टीम की कप्तानी कर रहे होंगे.

ऋषभ पंत की वापसी!

पिछले काफी समय से वनडे टीम में केएल राहुल विकेटकीपर की पहली चॉइस रहे हैं और वेस्टइंडीज सीरीज में भी पहली चॉइस वही होंगे. मगर ईशान किशन एशियन गेम्स में व्यस्त होंगें, ऐसे में बैकअप विकेटकीपर के लिए ऋषभ पंत का चयन हो सकता है. हालांकि इस पोजीशन के लिए उनकी ध्रुव जुरेल से टक्कर होगी.

रोहित पर भी होना है फैसला

उन रिपोर्ट्स से पूरा क्रिकेट जगत अवगत है कि इंग्लैंड सीरीज के दौरान चयनकर्ताओं ने रोहित को साफ संदेश दे दिया था कि वे 2027 वर्ल्ड कप की योजनाओं में शामिल नहीं होंगे. पहले 2 मैचों में फ्लॉप रहने के बाद रोहित ने लॉर्ड्स पर 138 रन बनाकर ऐतिहासिक शतक जड़ दिया था. अब बुधवार को होने वाली इस संभावित मीटिंग में रोहित को लेकर अंतिम फैसला लिया जा सकता है.

अगर रोहित को वेस्टइंडीज सीरीज के लिए चुना जाता है, तो यह स्थिति भी लगभग स्पष्ट हो जाएगी कि रोहित 2027 वनडे वर्ल्ड कप में खेलेंगे. क्योंकि वर्ल्ड कप में अब सिर्फ एक ही साल बचा है. यह BCCI की अनाउंसमेंट के बाद ही तय हो पाएगा कि रोहित टीम इंडिया के लिए खेलते रहेंगे या नहीं.

हार्दिक की वापसी

हार्दिक पांड्या की वापसी भी चर्चा का विषय बनी हुई है. IPL 2026 से उन्होंने कोई प्रतिस्पर्धात्मक क्रिकेट नहीं खेला है और अफगानिस्तान टी20 सीरीज से ठीक पहले उन्हें पैर में नई चोट आ गई थी. कुछ दिन पहले BCCI ने उन्हें ऑस्ट्रेलिया ए के खिलाफ सीरीज के लिए इंडिया ए के स्क्वाड में जगह दी थी. हालांकि उस सीरीज में हार्दिक का खेलना फिटनेस क्लियरेंस पर निर्भर होगा.

हार्दिक इस सीरीज के लिए फिट हो भी जाते हैं तो उनकी 6 अक्टूबर को वापसी होगी. इस समय तक भारत और वेस्टइंडीज की वनडे सीरीज खत्म और टी20 सीरीज चल रही होगी. ऐसे में हार्दिक का वेस्टइंडीज के खिलाफ खेलना संभव नहीं है. कुलदीप यादव और युजवेन्द्र चहल की जोड़ी का रियूनियन होना संभव है. चहल ने इंग्लैंड में खेले जा रहे वनडे कप में 7 मैच खेलकर 15 विकेट चटकाए हैं. इस टूर्नामेंट का फाइनल 20 सितंबर को खेला जाएगा.

भारत का संभावित वनडे स्क्वाड: शुभमन गिल (कप्तान), रोहित शर्मा, विराट कोहली, केएल राहुल, ऋतुराज गायकवाड़, ऋषभ पंत, रजत पाटीदार, यशस्वी जायसवाल, रवींद्र जडेजा, कुलदीप यादव, मोहम्मद सिराज, प्रसिद्ध कृष्णा, अक्षर पटेल, गुरनूर बराड़, प्रिंस यादव

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About the author नीरज शर्मा

खेल कोई भी हो, नीरज शर्मा का उत्साह सबको लेकर समान होता है. नीरज मार्च 2024 से एबीपी लाइव के स्पोर्ट्स सेक्शन में काम कर रहे हैं. नीरज ने साल 2018 में मीडिया में कदम रखा. नीरज ने अपनी पत्रकारिता की पढ़ाई एपीजे इंस्टीट्यूट से की है. एबीपी से पहले नीरज कई स्पोर्ट्स वेबसाइट्स में काम कर चुके हैं. नीरज ने WWE से शुरुआत की फिर MMA को जाना और लिखा. कबड्डी से होते हुए अब क्रिकेट पर लिख रहे हैं. नीरज का मीडिया में सफर 7 साल पुराना है.
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Published at : 16 Sep 2026 10:44 AM (IST)
Tags :
India Squad BCCI India Vs West Indies RISHABH PANT
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