हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
IPLलाइव स्कोरक्रिकेट शेड्यूलरिजल्ट
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़स्पोर्ट्सक्रिकेटविराट-रोहित के दीदार को तरसेंगे फैंस, अगले मैच की तारीख का खुलासा; जानिए अब कब खेलेंगे

विराट-रोहित के दीदार को तरसेंगे फैंस, अगले मैच की तारीख का खुलासा; जानिए अब कब खेलेंगे

India Next ODI Series 2026: विराट कोहली और रोहित शर्मा अब काफी समय तक टीम इंडिया के साथ नहीं दिखेंगे. दोनों टी20 और टेस्ट से संन्यास ले चुके हैं और सिर्फ वनडे फॉर्मेट में ही खेलते हैं.

By : शिवम | Updated at : 19 Jan 2026 08:27 PM (IST)
Preferred Sources

विराट कोहली और रोहित शर्मा को क्रिकेट मैदान पर देखने के लिए फैंस को अब लंबा इंतजार करना होगा. पहली बार होगा जब टी20 वर्ल्ड कप में रोहित नहीं खेलेंगे, जो अगले महीने की 7 फरवरी से शुरू होगा. रोहित और कोहली टी20 और टेस्ट से संन्यास ले चुके हैं, दोनों भारत के लिए सिर्फ वनडे फॉर्मेट में ही खेलते हैं. जानिए भारत का अगला वनडे कब और किसके साथ है?

विराट कोहली न्यूजीलैंड के खिलाफ वनडे सीरीज खत्म होने के बाद इंग्लैंड वापस लौट गए हैं. बेशक इंदौर में हारकर टीम इंडिया ने सीरीज भी गंवाई, लेकिन कोहली की शतकीय पारी ने पूरा मनोरंजन किया. रोहित शर्मा का बल्ला इस सीरीज में शांत रहा, वह कोई बड़ी पारी नहीं खेल पाए. तीनों पारियों में मिलाकर भी उनका स्कोर 100 पार नहीं था. हालांकि दोनों के होने से दर्शकों में भी उत्साह था.

अब कब मैदान पर दिखेंगे रोहित और कोहली?

भारत की अगली वनडे सीरीज में तो रोहित शर्मा और विराट कोहली खेलेंगे ही, लेकिन उससे पहले भी दोनों को मैदान पर फैंस देख पाएंगे. हम बात कर रहे हैं इंडियन प्रीमियर लीग की, जिसमें दोनों दिग्गज खेलेंगे. रोहित शर्मा मुंबई इंडियंस के लिए खेलते हैं, जिनको अपनी कप्तानी में वह पांच बार चैंपियन बना चुके हैं. अभी हार्दिक मुंबई के कप्तान हैं. विराट कोहली रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु के लिए खेलते हैं, जिस टीम ने पिछले संस्करण अपना पहला आईपीएल खिताब जीता था.

भारत की अगली वनडे सीरीज कब है?

भारतीय क्रिकेट टीम की जिस अगली वनडे सीरीज का शेड्यूल जारी हो चुका है वो जुलाई में होनी है. भारत इंग्लैंड दौरे पर 3 वनडे मैचों की सीरीज खेलेगा, लेकिन इससे पहले जून में भारत अफगानिस्तान के खिलाफ घरेलू वनडे सीरीज खेलेगा. हालांकि अफगानिस्तान के खिलाफ वनडे सीरीज का शेड्यूल अभी जारी नहीं हुआ है. तो कोहली और रोहित जून में इंटरनेशनल मैच में खेलते हुए दिखेंगे.

About the author शिवम

शिवम फरवरी 2025 से एबीपी की स्पोर्ट्स टीम के साथ जुड़े हैं. इससे पहले शिवम ने 3 साल इनसाइडस्पोर्ट में बतौर सीनियर सब एडिटर के तौर पर काम किया है. शिवम ने अपनी पत्रकारिता की पढ़ाई जामिया मिल्लिया इस्लामिया से की है.
Read
Published at : 19 Jan 2026 08:27 PM (IST)
Tags :
Team India Schedule VIRAT KOHLI Rohit SHarma INDIAN CRICKET TEAM
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

इंडिया
'हमारे पड़ोस में आतंकवाद को बढ़ावा न दें', एस जयशंकर ने पोलैंड के विदेश मंत्री को सामने बैठाकर सुना दीं खरी-खरी
'हमारे पड़ोस में आतंकवाद को बढ़ावा न दें', जयशंकर ने पोलैंड के विदेश मंत्री को सुनाईं खरी-खोटी
महाराष्ट्र
मालेगांव: एकनाथ शिंदे की शिवसेना ने AIMIM से मांगा समर्थन, मिला ये जवाब
मालेगांव: एकनाथ शिंदे की शिवसेना ने AIMIM से मांगा समर्थन, मिला ये जवाब
विश्व
'मुझे नोबेल नहीं मिला, अब मुझे ग्रीनलैंड चाहिए', डोनाल्ड ट्रंप ने नॉर्वे के PM को लिखी धमकी भरी चिट्ठी
'मुझे नोबेल नहीं मिला, अब मुझे ग्रीनलैंड चाहिए', डोनाल्ड ट्रंप ने नॉर्वे के PM को लिखी धमकी भरी चिट्ठी
क्रिकेट
2026 टी20 वर्ल्ड कप से पहले टीम इंडिया का आखिरी टेस्ट, देखें भारत-न्यूजीलैंड टी20 सीरीज का फुल शेड्यूल
2026 टी20 वर्ल्ड कप से पहले टीम इंडिया का आखिरी टेस्ट, देखें भारत-न्यूजीलैंड टी20 सीरीज का फुल शेड्यूल
Advertisement

वीडियोज

Sandeep Chaudhary: Anurag Bhadauriya का प्रशासन पर गंभीर आरोप! | Noida Engineer Case | UP News
Sandeep Chaudhary: दलित और मुसलमान...कब तक सहेगा अपमान? | Noida Engineer Case | Bareilly | CM Yogi
Mumbai New Mayor: मेयर पर घमासान जारी..Eknath Shinde करेंगे बड़ा पलटवार? | Maharashtra | ABP Report
Trump Tariffs vs Global Markets | Stocks दबाव में, Gold–Silver रिकॉर्ड पर क्यों? | Paisa Live
BJP President: निर्विरोध अध्यक्ष बनेंगे Nitin Nabin?BJP मुख्यालय से देखिए Chitra Tripathi की रिपोर्ट
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.72 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.62 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
'हमारे पड़ोस में आतंकवाद को बढ़ावा न दें', एस जयशंकर ने पोलैंड के विदेश मंत्री को सामने बैठाकर सुना दीं खरी-खरी
'हमारे पड़ोस में आतंकवाद को बढ़ावा न दें', जयशंकर ने पोलैंड के विदेश मंत्री को सुनाईं खरी-खोटी
महाराष्ट्र
मालेगांव: एकनाथ शिंदे की शिवसेना ने AIMIM से मांगा समर्थन, मिला ये जवाब
मालेगांव: एकनाथ शिंदे की शिवसेना ने AIMIM से मांगा समर्थन, मिला ये जवाब
विश्व
'मुझे नोबेल नहीं मिला, अब मुझे ग्रीनलैंड चाहिए', डोनाल्ड ट्रंप ने नॉर्वे के PM को लिखी धमकी भरी चिट्ठी
'मुझे नोबेल नहीं मिला, अब मुझे ग्रीनलैंड चाहिए', डोनाल्ड ट्रंप ने नॉर्वे के PM को लिखी धमकी भरी चिट्ठी
क्रिकेट
2026 टी20 वर्ल्ड कप से पहले टीम इंडिया का आखिरी टेस्ट, देखें भारत-न्यूजीलैंड टी20 सीरीज का फुल शेड्यूल
2026 टी20 वर्ल्ड कप से पहले टीम इंडिया का आखिरी टेस्ट, देखें भारत-न्यूजीलैंड टी20 सीरीज का फुल शेड्यूल
बॉलीवुड
गोविंदा ने भांजे कृष्णा अभिषेक को लेकर किया खुलासा, पत्नी सुनीता से बोले- मुझे सफोकेट मत करो
गोविंदा ने भांजे कृष्णा अभिषेक को लेकर किया खुलासा, पत्नी सुनीता से बोले- मुझे सफोकेट मत करो
इंडिया
'माफी में अब देर हो गई', कर्नल सोफिया कुरैशी पर बयान देने वाले मंत्री पर भड़का SC, एमपी सरकार से पूछा- इन पर मुकदमा क्यों नहीं...
'माफी में अब देर हो गई', कर्नल सोफिया कुरैशी पर बयान देने वाले मंत्री पर भड़का SC, एमपी सरकार से पूछा- इन पर मुकदमा क्यों नहीं...
लाइफस्टाइल
Ear Cleaning Tips: कैसे पता करें कान में जमा हो गया वैक्स, क्या है इस पीली गंदगी को निकालने का देसी तरीका?
कैसे पता करें कान में जमा हो गया वैक्स, क्या है इस पीली गंदगी को निकालने का देसी तरीका?
ट्रेंडिंग
"बारात वापस चली जाएगी भाई" स्टेज पर चढ़ हसीनाओं की तरह ठुमके लगाने लगा दूल्हा- यूजर्स ने लिए मजे
ENT LIVE
Shefali Jariwala की अचानक मौत के बाद Parag Tyagi ने लगाया Black Magic का दावा
Shefali Jariwala की अचानक मौत के बाद Parag Tyagi ने लगाया Black Magic का दावा
ENT LIVE
Neha Kakkar का इमोशनल मैसेज हुआ वायरल, फैंस बोले– ‘सब ठीक हो जाएगा’
Neha Kakkar का इमोशनल मैसेज हुआ वायरल, फैंस बोले– ‘सब ठीक हो जाएगा’
ENT LIVE
Kalamkaval Review: Murder Mystery और Slow Thriller Feel का Perfect Combo
Kalamkaval Review: Murder Mystery और Slow Thriller Feel का Perfect Combo
ENT LIVE
Bhabiji Ghar Par Hain! Trailer Review: अच्छे खासे सीरियल की मूवी बनाकर बैंड बजा दिया
Bhabiji Ghar Par Hain! Trailer Review: अच्छे खासे सीरियल की मूवी बनाकर बैंड बजा दिया
ENT LIVE
One Two Cha Cha Chaa Review: Ashutosh Rana ने चाचा के किरदार में जान डाल दी
One Two Cha Cha Chaa Review: Ashutosh Rana ने चाचा के किरदार में जान डाल दी
Embed widget