हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
IPLलाइव स्कोरक्रिकेट शेड्यूलरिजल्ट
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़स्पोर्ट्सक्रिकेटएशिया कप सेमीफाइनल में जाने के लिए भारत को 136 का आसान लक्ष्य, वैभव सूर्यवंशी से तूफानी पारी की उम्मीद

एशिया कप सेमीफाइनल में जाने के लिए भारत को 136 का आसान लक्ष्य, वैभव सूर्यवंशी से तूफानी पारी की उम्मीद

IND vs OMAN Rising Stars Asia Cup: ओमान ने भारतीय टीम को 136 रनों का लक्ष्य दिया है. इस मैच को जीतकर भारत एशिया कप राइजिंग स्टार्स टूर्नामेंट के सेमीफाइनल में जगह पक्की कर लेगा.

By : नीरज शर्मा | Updated at : 18 Nov 2025 09:49 PM (IST)
Preferred Sources

ओमान ने भारतीय टीम को 136 रनों का लक्ष्य दिया है. एशिया कप राइजिंग स्टार्स टूर्नामेंट के सेमीफाइनल में जाने के लिए यह दोनों टीमों के लिए करो या मरो का मैच है. ओमान के लिए सिर्फ वसीम अली और कप्तान हम्माद मिर्जा बड़ी पारी खेल पाए. अली 60 रन बनाकर नाबाद लौटे, वहीं मिर्जा के बल्ले से 32 रन निकले. वहीं टीम इंडिया के लिए सबसे ज्यादा विकेट सुयश शर्मा और गुरजपनीत सिंह ने लिए. उन्होंने दो-दो विकेट लिए.

ओमान की शुरुआत अच्छी रही, क्योंकि 4 ओवरों में ही 37 रन बन चुके थे. हम्माद मिर्जा और वसीम अली ने ओमान की पारी को संभाला और एक समय टीम ने 2 विकेट के नुकसान पर 93 रन बना लिए थे. मगर यहां से भारतीय गेंदबाजों ने ऐसा जाल बुना कि आखिरी 45 गेंदों में ओमान की टीम केवल 42 रन बना पाई और इस दौरान 5 विकेट भी गंवा दिए.

सेमीफाइनल में पहुंच जाएगा भारत

ग्रुप B से पाकिस्तान अभी तक सेमीफाइनल में जगह पक्की कर चुकी है. दूसरे स्थान के लिए भारत और ओमान में टक्कर है, दोनों के अभी दो-दो अंक हैं. आज का मैच जीतने वाली टीम ग्रुप B से सेमीफाइनल में पहुंचने वाली दूसरी टीम बन जाएगी. वैभव सूर्यवंशी इस टूर्नामेंट में बढ़िया फॉर्म में चल रहे हैं, जो अभी तक 2 मैचों में 189 रन बना चुके हैं. यूएई के खिलाफ उन्होंने 42 गेंदों में 144 रन जड़ दिए थे. उस मैच में उन्होंने 32 गेंदों में शतक ठोक दिया था.

वैभव सूर्यवंशी से ओमान के खिलाफ मैच में भी तूफानी बैटिंग की उम्मीद होगी. वो पाकिस्तान के खिलाफ भी 45 रन की पारी खेलकर आ रहे हैं. हालांकि पाकिस्तान ने टीम इंडिया को 8 विकेट से हरा दिया था.

यह भी पढ़ें:

शेख हसीना को मौत की सजा का असर? BCCI ने भारत-बांग्लादेश सीरीज पर लिया बहुत बड़ा फैसला

शुभमन गिल और कुलदीप यादव नहीं खेलेंगे दूसरा टेस्ट? जानें गुवाहाटी में कैसी होगी टीम इंडिया की प्लेइंग इलेवन

About the author नीरज शर्मा

खेल कोई भी हो, नीरज शर्मा का उत्साह सबको लेकर समान होता है. नीरज मार्च 2024 से एबीपी लाइव के स्पोर्ट्स सेक्शन में काम कर रहे हैं. नीरज ने साल 2018 में मीडिया में कदम रखा. नीरज ने अपनी पत्रकारिता की पढ़ाई एपीजे इंस्टीट्यूट से की है. एबीपी से पहले नीरज कई स्पोर्ट्स वेबसाइट्स में काम कर चुके हैं. नीरज ने WWE से शुरुआत की फिर MMA को जाना और लिखा. कबड्डी से होते हुए अब क्रिकेट पर लिख रहे हैं. नीरज का मीडिया में सफर 7 साल पुराना है.
Read
Published at : 18 Nov 2025 09:39 PM (IST)
Tags :
Vaibhav Suryavanshi India Vs Oman Ind Vs Oman Asia Cup Rising Star Rising Stars Asia Cup
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
UP News: उमर अंसारी के वलीमे में पहुंचे अखिलेश यादव, शेयर की दूल्हा-दुल्हन संग 5 खास तस्वीरें
उमर अंसारी के वलीमे में पहुंचे अखिलेश यादव, शेयर की दूल्हा-दुल्हन संग 5 खास तस्वीरें
इंडिया
असम की सियासी शतरंज पर AIMIM का बड़ा दांव, गठबंधन की अटकलों पर लगाया विराम, कहा- ‘राज्य में नहीं...’
असम की सियासी शतरंज पर AIMIM का बड़ा दांव, गठबंधन की अटकलों पर लगाया विराम, कहा- ‘राज्य में नहीं...’
क्रिकेट
टर्निंग पिच को लेकर सवाल उठाने वालों पर बरसे भुवनेश्वर कुमार, बोले- जब भारत जीत रहा था तब पिच...
टर्निंग पिच को लेकर सवाल उठाने वालों पर बरसे भुवनेश्वर कुमार, बोले- जब भारत जीत रहा था तब पिच...
बॉलीवुड
दिल्ली हाई कोर्ट में '120 बहादुर' को लेकर याचिका दाखिल, इतिहास को गलत तरीके से दिखाने का लगा आरोप
दिल्ली हाई कोर्ट में '120 बहादुर' को लेकर याचिका दाखिल, इतिहास को गलत तरीके से दिखाने का आरोप
Advertisement

वीडियोज

सुपर्ण एस. वर्मा का साक्षात्कार | 'हक़' फ़िल्म | जासूस से फ़िल्म निर्माता तक | निर्देशक का दृष्टिकोण और बहुत कुछ
Delhi Blast: दिल्ली ब्लास्ट के नाम पर लूट लिया! | Terror Attack | Sheerin Sherry | ABP Report
Bihar Polotics: विपक्ष चूका..मोदी-नीतीश का छक्का! विश्लेषकों का सटीक विश्लेषण | Chitra Tripathi
दिल्ली ब्लास्ट: एनआईए की बड़ी कार्रवाई, श्रीनगर से आतंकी उमर का दूसरा साथी दानिश गिरफ्तार
Sheikh Hasina Death Penalty: शेख हसीना के पास क्या हैं विकल्प? INSIDE STORY | ABPLIVE
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.77 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.67 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
UP News: उमर अंसारी के वलीमे में पहुंचे अखिलेश यादव, शेयर की दूल्हा-दुल्हन संग 5 खास तस्वीरें
उमर अंसारी के वलीमे में पहुंचे अखिलेश यादव, शेयर की दूल्हा-दुल्हन संग 5 खास तस्वीरें
इंडिया
असम की सियासी शतरंज पर AIMIM का बड़ा दांव, गठबंधन की अटकलों पर लगाया विराम, कहा- ‘राज्य में नहीं...’
असम की सियासी शतरंज पर AIMIM का बड़ा दांव, गठबंधन की अटकलों पर लगाया विराम, कहा- ‘राज्य में नहीं...’
क्रिकेट
टर्निंग पिच को लेकर सवाल उठाने वालों पर बरसे भुवनेश्वर कुमार, बोले- जब भारत जीत रहा था तब पिच...
टर्निंग पिच को लेकर सवाल उठाने वालों पर बरसे भुवनेश्वर कुमार, बोले- जब भारत जीत रहा था तब पिच...
बॉलीवुड
दिल्ली हाई कोर्ट में '120 बहादुर' को लेकर याचिका दाखिल, इतिहास को गलत तरीके से दिखाने का लगा आरोप
दिल्ली हाई कोर्ट में '120 बहादुर' को लेकर याचिका दाखिल, इतिहास को गलत तरीके से दिखाने का आरोप
विश्व
Madinah Bus Accident: मदीना बस हादसे में सास-ससुर, साले-सालियों समेत खत्म हो गया पूरा परिवार, परिजन बोले- 'अल्लाह उनके नसीब में...'
मदीना बस हादसे में सास-ससुर, साले-सालियों समेत खत्म हो गया पूरा परिवार, परिजन बोले- 'अल्लाह उनके नसीब में...'
फैशन
Special Feature: ऐश्वर्या राय सरकार, स्टाइल और संस्कृति का संगम
ऐश्वर्या राय सरकार: स्टाइल और संस्कृति का संगम
ट्रेंडिंग
मेहंदी वाले दिन दुल्हन के घर पहुंच गया दूल्हा! फिर मोहल्ले में किया जबरदस्त सरप्राइज डांस- वीडियो वायरल
मेहंदी वाले दिन दुल्हन के घर पहुंच गया दूल्हा! फिर मोहल्ले में किया जबरदस्त सरप्राइज डांस- वीडियो वायरल
हेल्थ
जरूरत से ज्यादा दवाई तो नहीं खा रहे आप, शरीर पर बेअसर हो रहीं एंटीबायोटिक्स; डॉक्टरों ने दी चेतावनी
जरूरत से ज्यादा दवाई तो नहीं खा रहे आप, शरीर पर बेअसर हो रहीं एंटीबायोटिक्स; डॉक्टरों ने दी चेतावनी
ENT LIVE
धुरंधर ट्रेलर समीक्षा | रणवीर सिंह, अक्षय खन्ना, आर माधवन, संजय दत्त
धुरंधर ट्रेलर समीक्षा | रणवीर सिंह, अक्षय खन्ना, आर माधवन, संजय दत्त
ENT LIVE
साथ निभाना साथिया: रूपल पटेल ने कोकिला की प्रतिष्ठित भूमिका के बारे में खुलकर बात की और भी बहुत कुछ
साथ निभाना साथिया: रूपल पटेल ने कोकिला की प्रतिष्ठित भूमिका के बारे में खुलकर बात की और भी बहुत कुछ
ENT LIVE
अविहितम रिव्यू: अवैध अफेयर की कहानी, कॉमेडी, रोमांच और ट्विस्ट का डोज है मलयालम फिल्म
अविहितम रिव्यू: अवैध अफेयर की कहानी, कॉमेडी, रोमांच और ट्विस्ट का डोज है मलयालम फिल्म
ENT LIVE
किष्किंधापुरी रिव्यू: तेलुगु हॉरर फिल्मों का बेंचमार्क, एक्टर्स का कमाल
किष्किंधापुरी रिव्यू: तेलुगु हॉरर फिल्मों का बेंचमार्क, एक्टर्स का कमाल
ABP Live
Delhi Blast केस में NIA के हाथ लगी सबसे बड़ी कामयाबी | ABPLIVE
Delhi Blast केस में NIA के हाथ लगी सबसे बड़ी कामयाबी | ABPLIVE
Embed widget