IPLलाइव स्कोरक्रिकेट शेड्यूलरिजल्ट
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीवीडियोखेलशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़स्पोर्ट्सक्रिकेटभारत की नो हैंड-शेक नीति कायम, एशियन गेम्स फाइनल में भी PAK खिलाड़ियों से नहीं मिलाया हाथ

भारत की नो हैंड-शेक नीति कायम, एशियन गेम्स फाइनल में भी PAK खिलाड़ियों से नहीं मिलाया हाथ

एक बार फिर भारतीय खिलाड़ियों ने पाकिस्तानी खिलाड़ियों को इग्नोर कर दिया. 2026 एशियन गेम्स में क्रिकेट इवेंट के फाइनल में टीम इंडिया का सामना पाकिस्तान से हुआ. भारत ने गोल्ड मेडल मैच अपने नाम किया.

Written By : मोहम्मद वाहिद |  Updated at : 03 Oct 2026 07:34 PM (IST)
Preferred Sources

2026 एशियन गेम्स में शनिवार को भारत और पाकिस्तान के बीच क्रिकेट इवेंट का फाइनल मैच खेला गया. भारत ने 19 रनों से यह मैच जीता. गोल्ड मेडल जीतने के बाद भारतीय खिलाड़ियों ने पाकिस्तानी खिलाड़ियों को इग्नोर किया और उनसे हाथ नहीं मिलाया. हालांकि, इस गोल्ड मैच में मेडल को लेकर कोई विवाद नहीं हुआ. 

इस मुकाबले में भारत ने पहले खेलने के बाद 211 रनों का विशाल स्कोर खड़ा किया था. जवाब में पाकिस्तान एक समय मैच में आया था, लेकिन भारतीय गेंदबाजों ने नियमित अंतराल पर विकेट लेकर टीम इंडिया की जीत सुनिश्चित की. फाइनल मैच देखने के लिए टोक्यो और जापान के अन्य हिस्सों में रह रहे भारतीय फैंस भारी मात्रा में स्टेडियम पहुंचे.  

रिलेटेड स्टोरी >>

क्रिकेट
IND vs WI 3rd ODI Live Score: वेस्टइंडीज का स्कोर 50 के पार, शाई होप ने संभाली पारी; 352 का है लक्ष्य
LIVE: वेस्टइंडीज का स्कोर 50 के पार, शाई होप ने संभाली पारी; 352 का है लक्ष्य
क्रिकेट
IND vs WI 3rd ODI: राहुल का शतक, 4 रन पर 2 विकेट गिरने के बाद वेस्टइंडीज को दिया 352 का लक्ष्य; रोहित के 92
राहुल का शतक, 4 रन पर 2 विकेट गिरने के बाद वेस्टइंडीज को दिया 352 का लक्ष्य; रोहित के 92
क्रिकेट
75वां 'शतक', रोहित शर्मा ने रच दिया इतिहास, तीसरे वनडे में बनाया बड़ा रिकॉर्ड
75वां 'शतक', रोहित शर्मा ने रच दिया इतिहास, तीसरे वनडे में बनाया बड़ा रिकॉर्ड
क्रिकेट
Watch: उम्र से बड़े वैभव सूर्यवंशी के संस्कार, गोल्ड मेडल जीतकर जय शाह के छुए पैर
उम्र से बड़े वैभव सूर्यवंशी के संस्कार, गोल्ड मेडल जीतकर जय शाह के छुए पैर

भारत ने लगातार दूसरी बार एशियन गेम्स में गोल्ड मेडल जीता. मैच से पहले टॉस मैदान के एक कोने में कराया गया, जबकि टेलीविजन कैमरा दल पिच के पास मौजूद था. मैच के बाद का घटनाक्रम भी कुछ ऐसा ही रहा. जीत के बाद भारतीय खिलाड़ी जब अपने ड्रेसिंग रूम की ओर बढ़े तो उन्होंने पाकिस्तानी खिलाड़ियों के पास जाने की कोशिश नहीं की. 

पाकिस्तान की टीम अपने ड्रेसिंग रूम से बाहर आई, अंपायरों से हाथ मिलाया और भारतीय खिलाड़ियों से बिना किसी बातचीत के वापस लौट गई. हाथ मिलाने को छोड़ दे तो मैच खेल भावना के साथ खेला गया. पदक समारोह भी बिना किसी व्यवधान के संपन्न हुआ और आयोजकों ने पूरी प्रक्रिया को व्यवस्थित बनाए रखा. 

आइची-नागोया एशियाई खेल आयोजन समिति (एआईएनएजीओसी) के एक सीनियर अधिकारी ने पाकिस्तान की टीम को सिल्वर मेडल दिए, जबकि आईसीसी के अध्यक्ष और भारतीय क्रिकेट बोर्ड (बीसीसीआई) के पूर्व सचिव जय शाह ने कप्तान श्रेयस अय्यर की अगुवाई वाली भारतीय टीम को गोल्ड मेडल दिए.

 तीनों पदक विजेता टीमों के सामूहिक फोटो के दौरान ही एकमात्र असहज स्थिति बनी. भारत को बीच में खड़ा होना था जबकि पाकिस्तान को उसकी बाईं ओर और कांस्य पदक विजेता श्रीलंका को दाईं ओर खड़ा होना था. पाकिस्तानी खिलाड़ी इस बात को लेकर असमंजस में दिखे कि उन्हें कहां खड़ा होना है और पदक समारोह के बाद पोडियम से नीचे उतर गए. श्रीलंका के खिलाड़ी भी उनके पीछे उतर गए. इसके बाद दोनों टीमें भारतीय खिलाड़ियों के साथ फोटो के लिए एकत्र हुईं. एशियाई क्रिकेट परिषद (एसीसी) के अध्यक्ष मोहसिन नकवी की अनुपस्थिति से भी संभवतः एक असहज स्थिति टल गई. नकवी ने पूर्व निर्धारित व्यस्तताओं का हवाला देते हुए फाइनल में शामिल नहीं होने की बात कही थी.

यह भी पढ़ें-

75वां 'शतक', रोहित शर्मा ने रच दिया इतिहास, तीसरे वनडे में बनाया बड़ा रिकॉर्ड

About the author मोहम्मद वाहिद

मोहम्मद वाहिद वर्तमान में abp न्यूज़ में बतौर सीनियर कॉपी एडिटर के पद पर अपनी सेवाएं दे रहे हैं. वाहिद abp न्यूज़ के डिजिटल विंग में स्पोर्ट्स इन्चार्ज हैं. वाहिद मई 2020 से abp न्यूज़ में काम कर रहे हैं. लखनऊ के रहने वाले वाहिद ने अपनी पत्रकारिता की शुरुआत इंडिया टीवी के साथ की थी. अपने 9 साल के करियर में वाहिद ने स्पोर्ट्स के अलावा राजनीति और क्राइम की बीट को भी कवर किया है. वाहिद ने पत्रकारिता में ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन की डिग्री ली है.
Read More
Published at : 03 Oct 2026 07:34 PM (IST)
Tags :
India Vs Pakistan IND VS PAK SHREYAS IYER No Handshake Policy
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

क्रिकेट
IND vs WI 3rd ODI Live Score: वेस्टइंडीज का स्कोर 50 के पार, शाई होप ने संभाली पारी; 352 का है लक्ष्य
LIVE: वेस्टइंडीज का स्कोर 50 के पार, शाई होप ने संभाली पारी; 352 का है लक्ष्य
क्रिकेट
IND vs WI 3rd ODI: राहुल का शतक, 4 रन पर 2 विकेट गिरने के बाद वेस्टइंडीज को दिया 352 का लक्ष्य; रोहित के 92
राहुल का शतक, 4 रन पर 2 विकेट गिरने के बाद वेस्टइंडीज को दिया 352 का लक्ष्य; रोहित के 92
क्रिकेट
75वां 'शतक', रोहित शर्मा ने रच दिया इतिहास, तीसरे वनडे में बनाया बड़ा रिकॉर्ड
75वां 'शतक', रोहित शर्मा ने रच दिया इतिहास, तीसरे वनडे में बनाया बड़ा रिकॉर्ड
क्रिकेट
Watch: उम्र से बड़े वैभव सूर्यवंशी के संस्कार, गोल्ड मेडल जीतकर जय शाह के छुए पैर
उम्र से बड़े वैभव सूर्यवंशी के संस्कार, गोल्ड मेडल जीतकर जय शाह के छुए पैर
Advertisement

वीडियोज

Vasudha: Vasudha पर टूटा नया संकट! Samar लाया Phool के लिए रिश्ता, शादी की आड़ में रची साजिश
Bollywood News: सलमान का नाम सुनते ही क्यों भड़के अरबाज? खान ब्रदर्स में अनबन के संकेत! (03.10.26)
Premanand Maharaj के आश्रम का अनर्थ कांड ! | Sansani | ABP News
CJP का अगला मोर्चा Gyanesh Kumar के खिलाफ? सामने आईं 4 मांगें | Dharmendra Pradhan | SIR | EC
SIR Controversy: SIR पर संग्राम...विपक्ष के सवालों के बीच EC ने क्यों बदला तरीका? | Gyanesh Kumar
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
विश्व
फ्लाईदुबाई फ्लाइट के 7 फरिश्ते, जान पर खेलकर हमलावर को दबोचा, नाकाम की साजिश
फ्लाईदुबाई फ्लाइट के 7 फरिश्ते, जान पर खेलकर हमलावर को दबोचा, नाकाम की साजिश
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
राहुल गांधी से मिले स्वामी प्रसाद मौर्य, INDIA गठबंधन में शामिल होगी 'अपनी जनता पार्टी'
राहुल गांधी से मिले स्वामी प्रसाद मौर्य, INDIA गठबंधन में शामिल होगी 'अपनी जनता पार्टी'
क्रिकेट
75वां 'शतक', रोहित शर्मा ने रच दिया इतिहास, तीसरे वनडे में बनाया बड़ा रिकॉर्ड
75वां 'शतक', रोहित शर्मा ने रच दिया इतिहास, तीसरे वनडे में बनाया बड़ा रिकॉर्ड
साउथ सिनेमा
'दृश्यम 3' की तबाही के बीच मलयालम फिल्म ने तोड़ा 'थुडक्कम' का रिकॉर्ड, बनी 2026 की 8वीं हाईएस्ट ग्रॉसर
मलयालम फिल्म ने तोड़ा 'थुडक्कम' का रिकॉर्ड, बनी 2026 की 8वीं हाईएस्ट ग्रॉसिंग फिल्म
इंडिया
योगेंद्र यादव को पुलिस ने हिरासत में लिया, जंतर मंतर प्रोटेस्ट में कपिल सिब्बल भी शामिल
योगेंद्र यादव को पुलिस ने हिरासत में लिया, जंतर मंतर प्रोटेस्ट में कपिल सिब्बल भी शामिल
इंडिया
ममता बनर्जी के पैर में चोट के दावों पर बोले CM शुभेंदु - 'अस्पताल रिकॉर्ड में...'
ममता बनर्जी के पैर में चोट के दावों पर बोले CM शुभेंदु - 'अस्पताल रिकॉर्ड में...'
इंडिया
स्मित माछर के हमलावर का अल-कायदा कनेक्शन? पुराने वीडियो से बड़ा खुलासा
स्मित माछर के हमलावर का अल-कायदा कनेक्शन? पुराने वीडियो से बड़ा खुलासा
एग्रीकल्चर
पशुपालकों के लिए बड़ी खबर, देशभर में खुलेंगी 75 हजार नई डेयरियां
पशुपालकों के लिए बड़ी खबर, देशभर में खुलेंगी 75 हजार नई डेयरियां
ENT LIVE
Rise & Fall 2: Swara Bhasker और Shehzad Poonawalla के बीच छिड़ी जबरदस्त बहस
Rise & Fall 2: Swara Bhasker और Shehzad Poonawalla के बीच छिड़ी जबरदस्त बहस
ENT LIVE
Govinda-Sunita Ahuja Controversy: Kashmera Shah ने किया Sunita का खुलकर Support
Govinda-Sunita Ahuja Controversy: Kashmera Shah ने किया Sunita का खुलकर Support
ENT LIVE
The Vvaan Review: Sidharth Malhotra, Tamannaah Bhatia & Van Devi Folklore
The Vvaan Review: Sidharth Malhotra, Tamannaah Bhatia & Van Devi Folklore
ENT LIVE
Hunkkaar: The Roar Review | Aneet Padda, Fatima Sana Shaikh & Raghubir Yadav Shine
Hunkkaar: The Roar Review | Aneet Padda, Fatima Sana Shaikh & Raghubir Yadav Shine
ENT LIVE
CBFC की नई गाइडलाइंस से बदले फिल्म सर्टिफिकेशन के नियम, Maatrubhumi भी चर्चा में
CBFC की नई गाइडलाइंस से बदले फिल्म सर्टिफिकेशन के नियम, Maatrubhumi भी चर्चा में
Embed widget