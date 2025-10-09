दक्षिण अफ्रीका ने भारत को 3 विकेट से हरा दिया है. रोंगटे खड़े कर देने वाले इस मैच में नडीन डी क्लर्क की 84 रनों की पारी ने टीम इंडिया से जीत छीन ली. भारतीय टीम ने इस मैच में पहले खेलते हुए 251 रनों का स्कोर खड़ा किया था, जिसके जवाब में दक्षिण अफ्रीकी टीम ने 7 गेंद शेष रहते 3 विकेट से मैच जीत लिया. ऑलराउंडर नडीन डी क्लार्क ने अकेले दम पर भारतीय गेंदबाजों की जमकर कुटाई की. यह वर्ल्ड कप 2025 में भारत की पहली हार है.

विशाखापत्तनम में खेले गए इस मैच में भारतीय बल्लेबाजी फ्लॉप रही. टीम इंडिया के 6 विकेट सिर्फ 102 रन पर गिर गए थे. वहां से रिचा घोष ने 94 रनों की पारी खेल टीम का स्कोर 250 के पार पहुंचाने में सबसे बड़ा योगदान दिया था. स्नेह राणा ने भी 33 रन बनाए.

जीता हुआ मैच हारा भारत

252 रनों के लक्ष्य का पीछा करते हुए दक्षिण अफ्रीका की आधी टीम 51 के स्कोर तक पवेलियन लौट चुकी थी. काफी देर तक कप्तान लॉरा वुल्वार्ट ने एक छोर संभाले रखा, जिन्होंने 70 रनों की पारी खेली. टीम प्रतीत होने लगा था जैसे टीम इंडिया आसान जीत दर्ज कर लेगी. वुल्वार्ट का विकेट जब गिरा, तब दक्षिण अफ्रीका का स्कोर 142/6 था. यहां भी टीम इंडिया की जीत आसान दिख रही थी.

इसी बीच नडीन डी क्लर्क और क्लोई ट्रायन ने 59 रनों की साझेदारी कर दक्षिण अफ्रीका को जीत के करीब ले जाने का काम किया. इसी बीच ट्रायन जब 49 रन बनाकर आउट हुईं, तब भी दक्षिण अफ्रीका को जीत के लिए 41 रनों की जरूरत थी. मगर क्लर्क अब भी क्रीज पर मजबूती से डटी हुई थीं. नडीन डी क्लर्क अकेले टीम इंडिया पर भारी पड़ीं. उन्होंने 54 गेंद में नाबाद 84 रनों की पारी खेली. इस पारी में उन्होंने 8 चौके और 5 छक्के लगाए.

भारतीय टीम ने इससे पहले श्रीलंका और पाकिस्तान को हराया था, लेकिन अब वर्ल्ड कप 2025 में दक्षिण अफ्रीका उसे हराने वाली पहली टीम बन गई है.