हिंदी न्यूज़स्पोर्ट्सक्रिकेटIND A vs BAN A: एशिया कप सेमीफाइनल में हारा भारत, सुपर ओवर जीतकर फाइनल में पहुंचा बांग्लादेश

IND A vs BAN A Semifinal: बांग्लादेश ने सुपर ओवर तक चले सेमीफाइनल मैच में भारत को हरा दिया है. बांग्लादेश इस रोमांचक जीत के साथ फाइनल में पहुंच गया है.

By : नीरज शर्मा | Updated at : 21 Nov 2025 07:14 PM (IST)
बांग्लादेश ने सुपर ओवर तक चले सेमीफाइनल मैच में भारत को हरा दिया है. एशिया कप राइजिंग स्टार्स टूर्नामेंट के इस सेमीफाइनल मैच में बांग्लादेश और भारत, दोनों टीमों की पहली पारी 194 रनों पर समाप्त हुई. ऐसे में सुपर ओवर का सहारा लिया गया. भारतीय बल्लेबाज सुपर ओवर की पहली दोनों गेंदों पर आउट हो गए थे. इस तरह बांग्लादेश को सुपर ओवर में सिर्फ एक रन बनाना था. दरअसल बांग्लादेश टीम ने बिना रन बनाए सुपर ओवर जीत लिया.

सुपर ओवर तक चला मैच

बांग्लादेश ने पहले खेलते हुए 194 रन बनाए थे. आखिरी 2 ओवरों में बांग्लादेशी बल्लेबाजों ने 50 रन जड़ दिए थे. दूसरी ओर भारतीय बल्लेबाज भी पारी में 194 रन ही बना पाए. सुपर ओवर आया तो पहली गेंद पर कप्तान जीतेश शर्मा और दूसरी गेंद पर आशुतोष शर्मा भी आउट हो गए.

बांग्लादेश को जीत के लिए सिर्फ एक रन बनाना था. भारत के लिए सुयश शर्मा गेंदबाजी करने आए, उन्होंने पहले ही प्रयास में गूगली गेंद फेंकी, जिसपर यासिर अली ने बड़ा शॉट लगाया, लेकिन बाउंड्री पर रमनदीप सिंह ने कैच लपक लिया. मैच एक बार फिर रोमांचक बन गया था, लेकिन अगली गेंद सुयश शर्मा वाइड कर बैठे, जिससे बांग्लादेश के स्कोरकार्ड में एक रन जुड़ गया. कायदे से बांग्लादेश ने बिना कोई रन बनाए सुपर ओवर जीत लिया.

भारतीय टीम को 195 रनों का लक्ष्य मिला था. जवाब में वैभव सूर्यवंशी ने 38 रनों की तूफानी पारी खेल टीम इंडिया को धमाकेदार शुरुआत दिलाई थी. दूसरी ओर प्रियांश आर्या ने भी 44 रन बनाए. दोनों सलामी बल्लेबाजों ने भारत को बढ़िया शुरुआत दिलाई, इसके बावजूद टीम इंडिया अंत में आकर बिखर गई.

आखिरी गेंद पर हुआ ब्लंडर

20वें ओवर की पांचवीं गेंद पर आशुतोष शर्मा क्लीन बोल्ड हो गए थे. भारत को आखिरी गेंद पर 4 रन बनाने थे. रकीबुल हसन गेंदबाजी कर रहे थे और सामने हर्ष दुबे थे. बांग्लादेश की बेकार फील्डिंग का ही नतीजा रहा कि भारतीय बल्लेबाजों ने 3 रन भाग लिए और मैच सुपर ओवर तक पहुंचा.

About the author नीरज शर्मा

खेल कोई भी हो, नीरज शर्मा का उत्साह सबको लेकर समान होता है. नीरज मार्च 2024 से एबीपी लाइव के स्पोर्ट्स सेक्शन में काम कर रहे हैं. नीरज ने साल 2018 में मीडिया में कदम रखा. नीरज ने अपनी पत्रकारिता की पढ़ाई एपीजे इंस्टीट्यूट से की है. एबीपी से पहले नीरज कई स्पोर्ट्स वेबसाइट्स में काम कर चुके हैं. नीरज ने WWE से शुरुआत की फिर MMA को जाना और लिखा. कबड्डी से होते हुए अब क्रिकेट पर लिख रहे हैं. नीरज का मीडिया में सफर 7 साल पुराना है.
Published at : 21 Nov 2025 07:01 PM (IST)
India Vs Bangladesh IND A Vs BAN A Rising Stars Asia Cup
