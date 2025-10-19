दिवाली पर जीत का तोहफा नहीं दे सकी टीम इंडिया, ऑस्ट्रेलिया ने जीता पहला वनडे; मिचेल मार्श चमके

देश में दिवाली की तैयारियां चल रही हैं. फैंस को उम्मीद थी कि टीम इंडिया पहले वनडे में ऑस्ट्रेलिया को हराकर देशवासियों को जीत का तोहफा देगी, लेकिन अफसोस ऐसा नहीं हो सका. पर्थ में खेले गए पहले वनडे में ऑस्ट्रेलिया ने भारत को 7 विकेट से हरा दिया. ऑस्ट्रेलिया के लिए कप्तान मिचेल मार्श ने नाबाद 46 रनों की मैच विनिंग पारी खेली. नियमित अंतराल पर बारिश होने की वजह से यह मैच 26-26 ओवर का खेला गया था. इस मैदान पर ऑस्ट्रेलिया की यह पहली जीत है.

बारिश से बाधित पहले वनडे में टीम इंडिया ने 26 ओवर में 9 विकेट पर 136 रन बनाए थे, लेकिन DLS टारगेट ऑस्ट्रेलिया को 131 रनों का मिला था, जिसे कंगारुओं ने 3 विकेट खोकर 21.1 ओवर में हासिल कर लिया. 223 दिनों के बाद रोहित शर्मा और विराट कोहली टीम इंडिया के लिए खेलने उतरे, लेकिन इन दिग्गजों के कमबैक मैच में टीम इंडिया जीत नहीं दर्ज कर सकी. दोनों का बल्ला भी खामोश रहा.

2025 में भारत की पहली हार

बता दें कि इस साल वनडे क्रिकेट में भारत की यह पहली हार है. इसके साथ ही भारत की जीत का सिलसिला भी टूट गया. लगातार 8 जीत के बाद टीम इंडिया कोई वनडे मैच हारी है. बल्लेबाजों के फ्लॉप होने के बाद भारतीय गेंदबाज भी इस मैच में कमाल नहीं कर सके. जैसी गेंदबाजी कंगारुओं ने की, वैसी बॉलिंग भारतीय गेंदबाज नहीं कर सके.

ऑस्ट्रेलिया ने आसानी से चेज़ किया लक्ष्य

131 रनों के लक्ष्य का पीछा करने उतरी ऑस्ट्रेलियाई टीम की शुरुआत अच्छी नहीं रही थी. ट्रेविस हेड पांच गेंद में दो चौके जड़ने के बाद अर्शदीप सिंह की गेंद पर आउट हो गए. इसके बाद मैथ्यू शॉर्ट भी सस्ते में पवेलियन लौटे. शॉर्ट ने सिर्फ आठ रन बनाए. हालांकि, दूसरे छोर पर कप्तान मिचेल मार्श तेजी से रन बनाते रहे.

मिचेल मार्श ने 52 गेंद में नाबाद 46 रनों की मैच विनिंग पारी खेली. इस दौरान उनके बल्ले से 2 चौके और 3 छक्के निकले. जोश फिलिप ने भी 29 गेंद में 37 रनों की पारी खेली. उन्होंने 3 चौके और 2 छक्के लगाए. अंत में डेब्यूटेंट मैट रेनशॉ 124 गेंद में एक छक्के और एक चौके की मदद से 21 रनों पर नाबाद रहे.

भारत के सभी स्टार रहे फ्लॉप, फीका रहा विराट-रोहित का कमबैक

तीन मैचों की वनडे सीरीज के पहले मुकाबले में ऑस्ट्रेलिया ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी का फैसला लिया. नई गेंद से कंगारुओं ने कहर बरपाया. रोहित शर्मा 14 गेंद में एक चौके के साथ 08 रन बनाकर आउट हुए. नए वनडे कप्तान अपने पहले मैच में 18 गेंद में 10 रन ही बना सके. वहीं विराट कोहली खाता भी नहीं खोल पाए. उपकप्तान श्रेयस अय्यर का बल्ला भी नहीं चला. अय्यर 11 रन बनाकर पवेलियन लौटे. जोश हेजलवुड ने रोहित और अय्यर को आउट किया. वहीं मिचेल स्टार्क ने कोहली को पवेलियन भेजा.

भारत ने 13.2 ओवर में सिर्फ 45 रनों पर 4 बड़े विकेट गंवा दिए थे. फिर केएल राहुल और अक्षर पटेल ने टीम इंडिया की लाज बचाई. अक्षर ने 38 गेंद में तीन चौकों की मदद से 31 रन बनाए. वहीं केएल राहुल ने सिर्फ 31 गेंद में 38 रनों की विस्फोटक पारी खेली. राहुल के बल्ले से दो चौके और दो छक्के निकले. वाशिंगटन सुंदर ने सात नंबर पर खेलते हुए 10 गेंद में एक चौके की मदद से 10 रन बनाए. अंत में नितीश रेड्डी ने 11 गेंद में दो छक्कों की मदद से नाबाद 19 रनों की पारी खेली और टीम का स्कोर 130 के पार पहुंचाया. ऑस्ट्रेलिया के लिए मैथ्यू कून्हेमन, मिचेल ओवेन और जोश हेजलवुड ने 2-2 विकेट झटके. वहीं मिचेल स्टार्क और नाथन एलिस ने एक-एक विकेट चटकाया. ऑस्ट्रेलिया के लिए कुल छह खिलाड़ियों ने गेंदबाजी की.