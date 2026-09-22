भारत के नाम 'वर्ल्ड रिकॉर्ड', 200 मैच जीतने वाला पहला देश; हैरान कर देंगे आंकड़े

भारत की पुरुष क्रिकेट टीम ने इतिहास रच दिया है. मंगलवार को जापान के खिलाफ मैच जीतकर टीम इंडिया ने टी20 इंटरनेशनल में अपनी 200वीं जीत दर्ज की. यह एक नया वर्ल्ड रिकॉर्ड है. पुरुष टी20 इंटरनेशनल के इतिहास में 200 मैच जीतने वाला भारत पहला देश बना है. इसमें सुपर ओवर की जीत भी शामिल हैं.

खास बात यह है कि भारत ने अपना पहला टी20 मैच जीता था. इसके बाद 50वां मैच जीता, फिर 100वां मैच जीता. इसके बाद 150वें मैच में भी भारत ने जीत दर्ज की. अब भारत ने 200वां मैच जीतकर इतिहास रचा है.

भारत ने अपने पहला टी20 मैच 1 दिसंबर 2006 को दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ 6 विकेट से जीता था. भारत ने अपनी 50वीं जीत 2017 में श्रीलंका के खिलाफ हासिल किया था. टीम इंडिया ने कोलंबो में खेले गए इस मैच में 7 विकेट से जीत हासिल की थी. भारत ने अपनी 100वीं जीत 2022 में कोलकाता में वेस्टइंडीज के खिलाफ 8 रन से, 150वीं जीत 2024 में ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ 24 रन से और 200वीं जीत 2026 में जापान के खिलाफ 2 रन से हासिल की है.

जापान के खिलाफ 2 रन से जीता भारत

भारत और जापान के बीच यह मैच बारिश की वजह से पांच-पांच ओवर का खेला गया. भारतीय टीम ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी का फैसला लिया. बारिश की वजह से पिच और मैदान गीला था. ऐसे में गेंद बल्ले पर सही से नहीं आ रही थी. टीम इंडिया पांच ओवर में चार विकेट खोकर 32 रन ही बना सकी. जवाब में जापान को लास्ट ओवर में सिर्फ आठ रन बनाने थे, और उनके सात विकेट शेष थे. भारत ने अंतिम गेंद पर दो रन से जीत दर्ज की. 16 रन बनाने वाले कप्तान श्रेयस अय्यर को प्लेयर ऑफ द मैच अवॉर्ड मिला. यह मैच एशियन गेम्स 2026 का हिस्सा नहीं था. दोनों देशों के बीच एकमात्र टी20 मैच था.

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