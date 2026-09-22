IPLलाइव स्कोरक्रिकेट शेड्यूलरिजल्ट
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीवीडियोखेलशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़स्पोर्ट्सक्रिकेटभारत के नाम 'वर्ल्ड रिकॉर्ड', 200 मैच जीतने वाला पहला देश; हैरान कर देंगे आंकड़े

भारत के नाम 'वर्ल्ड रिकॉर्ड', 200 मैच जीतने वाला पहला देश; हैरान कर देंगे आंकड़े

जापान के खिलाफ जीत भारतीय पुरुष क्रिकेट टीम के लिए बेहद खास रही. यह टी20 इंटरनेशनल में टीम इंडिया की 200वीं जीत है. इसके साथ ही भारत के नाम नया वर्ल्ड रिकॉर्ड हो गया है.

Written By : मोहम्मद वाहिद |  Updated at : 22 Sep 2026 05:34 PM (IST)
Preferred Sources

भारत की पुरुष क्रिकेट टीम ने इतिहास रच दिया है. मंगलवार को जापान के खिलाफ मैच जीतकर टीम इंडिया ने टी20 इंटरनेशनल में अपनी 200वीं जीत दर्ज की. यह एक नया वर्ल्ड रिकॉर्ड है. पुरुष टी20 इंटरनेशनल के इतिहास में 200 मैच जीतने वाला भारत पहला देश बना है.  इसमें सुपर ओवर की जीत भी शामिल हैं. 

खास बात यह है कि भारत ने अपना पहला टी20 मैच जीता था. इसके बाद 50वां मैच जीता, फिर 100वां मैच जीता. इसके बाद 150वें मैच में भी भारत ने जीत दर्ज की. अब भारत ने 200वां मैच जीतकर इतिहास रचा है. 

रिलेटेड स्टोरी >>

क्रिकेट
Asian Games 2026 Day 4 Live: हॉकी में टीम इंडिया की बड़ी जीत, श्रीलंका को 16-1 से चटाई धूल
Live: हॉकी में टीम इंडिया की बड़ी जीत, श्रीलंका को 16-1 से चटाई धूल
क्रिकेट
एशियन गेम्स में गोल्ड जीतने पर हरमनप्रीत कौर का बयान, 'हमने टूर्नामेंट से पहले...'
एशियन गेम्स में गोल्ड जीतने पर हरमनप्रीत कौर का बयान, 'हमने टूर्नामेंट से पहले...'
क्रिकेट
भारत के खिलाफ 2 रन से हार के बाद जापान कप्तान का बड़ा बयान, कहा- 'आखिरी गेंद...'
भारत के खिलाफ 2 रन से हार के बाद जापान कप्तान का बड़ा बयान, कहा- 'आखिरी गेंद...'
क्रिकेट
जापान से हारा हुआ मैच जीतने पर श्रेयस अय्यर ने ली राहत की सांस, बोले- 'बहुत मुश्किल...'
जापान से हारा हुआ मैच जीतने पर श्रेयस अय्यर ने ली राहत की सांस, बोले- 'बहुत मुश्किल...'

भारत ने अपने पहला टी20 मैच 1 दिसंबर 2006 को दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ 6 विकेट से जीता था. भारत ने अपनी 50वीं जीत 2017 में श्रीलंका के खिलाफ हासिल किया था. टीम इंडिया ने कोलंबो में खेले गए इस मैच में 7 विकेट से जीत हासिल की थी. भारत ने अपनी 100वीं जीत 2022 में कोलकाता में वेस्टइंडीज के खिलाफ 8 रन से, 150वीं जीत 2024 में ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ 24 रन से और 200वीं जीत 2026 में जापान के खिलाफ 2 रन से हासिल की है. 

जापान के खिलाफ 2 रन से जीता भारत 

भारत और जापान के बीच यह मैच बारिश की वजह से पांच-पांच ओवर का खेला गया. भारतीय टीम ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी का फैसला लिया. बारिश की वजह से पिच और मैदान गीला था. ऐसे में गेंद बल्ले पर सही से नहीं आ रही थी. टीम इंडिया पांच ओवर में चार विकेट खोकर 32 रन ही बना सकी. जवाब में जापान को लास्ट ओवर में सिर्फ आठ रन बनाने थे, और उनके सात विकेट शेष थे. भारत ने अंतिम गेंद पर दो रन से जीत दर्ज की. 16 रन बनाने वाले कप्तान श्रेयस अय्यर को प्लेयर ऑफ द मैच अवॉर्ड मिला. यह मैच एशियन गेम्स 2026 का हिस्सा नहीं था. दोनों देशों के बीच एकमात्र टी20 मैच था.

यह भी पढ़ें- 

वैभव सूर्यवंशी को प्लेइंग इलेवन में ना देख सरप्राइज थे जापान के कप्तान, स्टेटमेंट वायरल 

About the author मोहम्मद वाहिद

मोहम्मद वाहिद वर्तमान में abp न्यूज़ में बतौर सीनियर कॉपी एडिटर के पद पर अपनी सेवाएं दे रहे हैं. वाहिद abp न्यूज़ के डिजिटल विंग में स्पोर्ट्स इन्चार्ज हैं. वाहिद मई 2020 से abp न्यूज़ में काम कर रहे हैं. लखनऊ के रहने वाले वाहिद ने अपनी पत्रकारिता की शुरुआत इंडिया टीवी के साथ की थी. अपने 9 साल के करियर में वाहिद ने स्पोर्ट्स के अलावा राजनीति और क्राइम की बीट को भी कवर किया है. वाहिद ने पत्रकारिता में ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन की डिग्री ली है.
Read More
Published at : 22 Sep 2026 05:34 PM (IST)
Tags :
Asian Games India Vs Japan TEAM INDIA INDIAN CRICKET TEAM Asian Games 2026
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

क्रिकेट
Asian Games 2026 Day 4 Live: हॉकी में टीम इंडिया की बड़ी जीत, श्रीलंका को 16-1 से चटाई धूल
Live: हॉकी में टीम इंडिया की बड़ी जीत, श्रीलंका को 16-1 से चटाई धूल
क्रिकेट
एशियन गेम्स में गोल्ड जीतने पर हरमनप्रीत कौर का बयान, 'हमने टूर्नामेंट से पहले...'
एशियन गेम्स में गोल्ड जीतने पर हरमनप्रीत कौर का बयान, 'हमने टूर्नामेंट से पहले...'
क्रिकेट
भारत के खिलाफ 2 रन से हार के बाद जापान कप्तान का बड़ा बयान, कहा- 'आखिरी गेंद...'
भारत के खिलाफ 2 रन से हार के बाद जापान कप्तान का बड़ा बयान, कहा- 'आखिरी गेंद...'
क्रिकेट
जापान से हारा हुआ मैच जीतने पर श्रेयस अय्यर ने ली राहत की सांस, बोले- 'बहुत मुश्किल...'
जापान से हारा हुआ मैच जीतने पर श्रेयस अय्यर ने ली राहत की सांस, बोले- 'बहुत मुश्किल...'
Advertisement

वीडियोज

Salman Khan ने Bigg Boss 20 में उठाया Paparazzi Culture का मुद्दा, Actresses की Privacy पर बोले
Bollywood News: स्काईफोर्स के बाद वीर पहाड़िया की नई पारी, ‘प्रेम कीटानू’ तैयार (22.09.2026)
YRKKH: 😱Maira की बगावत से हिला Poddar परिवार, Armaan और Abhira के उड़े होश! #sbs
SUDAN GOLD MINE COLLAPSE: सूडान में फिर ढही सोने की खदान! 11 मजदूरों की मौत, कई जिंदगियां दबीं!
आगे-आगे जिंदगी...पीछे-पीछे 'मौत का शिकारी' !
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
राहुल गांधी से मिले लोकदल अध्यक्ष सुनील सिंह, '2029 में PM बनाना है'
राहुल गांधी से मिले लोकदल अध्यक्ष सुनील सिंह, '2029 में PM बनाना है'
इंडिया
जमुई कांड पर बोलीं प्रियंका गांधी - ‘बद से बदतर स्थिति, अगर हम अपनी...’
जमुई कांड पर बोलीं प्रियंका गांधी - ‘बद से बदतर स्थिति, अगर हम अपनी...’
ओटीटी
OTT Releases This Week: ये वीकेंड होगा धमाकेदार, थिएटर और ओटीटी पर आ रहीं ये 5 धांसू हॉलीवुड फिल्में
ये वीकेंड होगा धमाकेदार, थिएटर और ओटीटी पर आ रहीं ये 5 धांसू हॉलीवुड फिल्में
क्रिकेट
वैभव सूर्यवंशी को प्लेइंग इलेवन में ना देख सरप्राइज थे जापान के कप्तान, स्टेटमेंट वायरल
वैभव सूर्यवंशी को प्लेइंग इलेवन में ना देख सरप्राइज थे जापान के कप्तान, स्टेटमेंट वायरल
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
'मैं मुस्लिम हूं, महिला हूं, मुझे तो प्रताड़ना...', इकरा हसन का बड़ा बयान
'मैं मुस्लिम हूं, महिला हूं, मुझे तो प्रताड़ना...', इकरा हसन का बड़ा बयान
टेक्नोलॉजी
Vivo V80 की लॉन्च डेट कन्फर्म! 7200mAh बैटरी के साथ मिलेगा ZEISS कैमरा
Vivo V80 की लॉन्च डेट कन्फर्म! 7200mAh बैटरी के साथ मिलेगा ZEISS कैमरा
जनरल नॉलेज
कांशी राम से मायावती के पास कैसे आई BSP, अब तलाश रही वारिस? जानें कहानी
कांशी राम से मायावती के पास कैसे आई BSP, अब तलाश रही वारिस? जानें कहानी
ट्रेंडिंग
सीमा हैदर ने शेयर की अपनी 80s वाली तस्वीर, सचिन के साथ ऐसा आया लुक
सीमा हैदर ने शेयर की अपनी 80s वाली तस्वीर, सचिन के साथ ऐसा आया लुक
ENT LIVE
CBFC की नई गाइडलाइंस से बदले फिल्म सर्टिफिकेशन के नियम, Maatrubhumi भी चर्चा में
CBFC की नई गाइडलाइंस से बदले फिल्म सर्टिफिकेशन के नियम, Maatrubhumi भी चर्चा में
ENT LIVE
Hanuman Ansh के बाद Anupriya Nagar का अगला प्रोजेक्ट, Bageshwar Dham पर बन सकती है फिल्म?
Hanuman Ansh के बाद Anupriya Nagar का अगला प्रोजेक्ट, Bageshwar Dham पर बन सकती है फिल्म?
ENT LIVE
Oscars 2027 में भारत की Official Entry बनी Marathi फिल्म Gondhal
Oscars 2027 में भारत की Official Entry बनी Marathi फिल्म Gondhal
ENT LIVE
Katrina Kaif की Postpartum Trolling ने फिर उठाए Female Beauty Standards पर सवाल
Katrina Kaif की Postpartum Trolling ने फिर उठाए Female Beauty Standards पर सवाल
ENT LIVE
Qazi Touqeer की 21 साल बाद वापसी, Fame Gurukul से Bigg Boss 20 तक का सफर
Qazi Touqeer की 21 साल बाद वापसी, Fame Gurukul से Bigg Boss 20 तक का सफर
Embed widget