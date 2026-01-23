हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
भारत के सामने 'बौना' साबित हुआ न्यूजीलैंड का पहाड़ जैसा स्कोर, 15.2 ओवर में 209 रन चेज; सूर्यकुमार-ईशान चमके

भारत के सामने 'बौना' साबित हुआ न्यूजीलैंड का पहाड़ जैसा स्कोर, 15.2 ओवर में 209 रन चेज; सूर्यकुमार-ईशान चमके

IND vs NZ 2nd T20 Highlights: भारत ने न्यूजीलैंड को 7 विकेट से हराकर दूसरा टी20 मैच जीत लिया है. टीम इंडिया ने 209 रनों का लक्ष्य केवल 15.2 ओवरों में चेज कर लिया.

By : नीरज शर्मा | Updated at : 23 Jan 2026 10:39 PM (IST)
भारत ने न्यूजीलैंड को 7 विकेट से हराकर दूसरा टी20 मैच जीत लिया है. इसी के साथ टीम इंडिया ने पांच मैचों की सीरीज में 2-0 की बढ़त बना ली है. रायपुर में खेले गए इस मैच में न्यूजीलैंड ने पहले खेलते हुए 208 रन बनाए थे. जवाब में भारतीय टीम ने 15.2 ओवरों में ही यह पहाड़ सा लक्ष्य हासिल कर लिया. भारत ने टी20 क्रिकेट इतिहास में 200 या उससे ज्यादा टारगेट को सबसे तेज हासिल करने का रिकॉर्ड भी बना लिया है.

कप्तान सूर्यकुमार ने 24 पारियों के बाद लगाई फिफ्टी

भारतीय कप्तान सूर्यकुमार यादव के लिए यह मैच यादगार रहा, क्योंकि 24 पारियों के बाद उनके बल्ले से अर्धशतक निकला है. उन्होंने 37 गेंद में नाबाद 82 रनों की पारी खेली. इस पारी में उन्होंने 9 चौके और 4 छक्के लगाए. इससे पहले सूर्यकुमार यादव के बल्ले से आखिरी अर्धशतक अक्टूबर 2024 में बांग्लादेश के खिलाफ लगाया था. उस मैच में उन्होंने 75 रनों की पारी खेली थी.

टीम इंडिया ने बनाया वर्ल्ड रिकॉर्ड

भारतीय टीम ने 28 गेंद शेष रहते दूसरा टी20 मैच जीता है. भारत ने अंतर्राष्ट्रीय टी20 क्रिकेट इतिहास में 200 से ज्यादा रनों के टारगेट को सबसे तेज चेज करने का रिकॉर्ड बनाया है. इससे पहले 200+ रनों के लक्ष्य को सबसे तेज चेज करने का रिकॉर्ड पाकिस्तान के नाम था, जिसने 24 गेंद शेष रहते कीवी टीम को हरा दिया था.

 

अपडेट जारी है...

About the author नीरज शर्मा

खेल कोई भी हो, नीरज शर्मा का उत्साह सबको लेकर समान होता है. नीरज मार्च 2024 से एबीपी लाइव के स्पोर्ट्स सेक्शन में काम कर रहे हैं. नीरज ने साल 2018 में मीडिया में कदम रखा. नीरज ने अपनी पत्रकारिता की पढ़ाई एपीजे इंस्टीट्यूट से की है. एबीपी से पहले नीरज कई स्पोर्ट्स वेबसाइट्स में काम कर चुके हैं. नीरज ने WWE से शुरुआत की फिर MMA को जाना और लिखा. कबड्डी से होते हुए अब क्रिकेट पर लिख रहे हैं. नीरज का मीडिया में सफर 7 साल पुराना है.
Published at : 23 Jan 2026 10:30 PM (IST)
Ind Vs Nz Highlights IND Vs NZ 2nd T20 SURYAKUMAR YADAV IND VS NZ ISHAN KISHAN
