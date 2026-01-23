भारत ने न्यूजीलैंड को 7 विकेट से हराकर दूसरा टी20 मैच जीत लिया है. इसी के साथ टीम इंडिया ने पांच मैचों की सीरीज में 2-0 की बढ़त बना ली है. रायपुर में खेले गए इस मैच में न्यूजीलैंड ने पहले खेलते हुए 208 रन बनाए थे. जवाब में भारतीय टीम ने 15.2 ओवरों में ही यह पहाड़ सा लक्ष्य हासिल कर लिया. भारत ने टी20 क्रिकेट इतिहास में 200 या उससे ज्यादा टारगेट को सबसे तेज हासिल करने का रिकॉर्ड भी बना लिया है.

कप्तान सूर्यकुमार ने 24 पारियों के बाद लगाई फिफ्टी

भारतीय कप्तान सूर्यकुमार यादव के लिए यह मैच यादगार रहा, क्योंकि 24 पारियों के बाद उनके बल्ले से अर्धशतक निकला है. उन्होंने 37 गेंद में नाबाद 82 रनों की पारी खेली. इस पारी में उन्होंने 9 चौके और 4 छक्के लगाए. इससे पहले सूर्यकुमार यादव के बल्ले से आखिरी अर्धशतक अक्टूबर 2024 में बांग्लादेश के खिलाफ लगाया था. उस मैच में उन्होंने 75 रनों की पारी खेली थी.

टीम इंडिया ने बनाया वर्ल्ड रिकॉर्ड

भारतीय टीम ने 28 गेंद शेष रहते दूसरा टी20 मैच जीता है. भारत ने अंतर्राष्ट्रीय टी20 क्रिकेट इतिहास में 200 से ज्यादा रनों के टारगेट को सबसे तेज चेज करने का रिकॉर्ड बनाया है. इससे पहले 200+ रनों के लक्ष्य को सबसे तेज चेज करने का रिकॉर्ड पाकिस्तान के नाम था, जिसने 24 गेंद शेष रहते कीवी टीम को हरा दिया था.

अपडेट जारी है...