गेंदबाज ने कराई डॉट, लेकिन एक गलती से अफगानिस्तान को फ्री में मिले 5 रन; जानें किस नियम के तहत भारत पर लगी पेनल्टी
IND vs AFG U19, 5 Runs Penalty: अंडर-19 वर्ल्ड कप 2026 के दूसरे सेमीफाइनल में टीम इंडिया ने पेनल्टी के रूप में अफगानिस्तान को 5 रन दिए. तो आइए जानते हैं कि यह किस नियम के तहत हुआ.
भारत और अफगानिस्तान के बीच अंडर-19 वर्ल्ड कप 2026 का सेमीफाइनल खेला जा रहा है. मुकाबले में एक ऐसा भी पल आया कि जब अफगानिस्तान को भारतीय टीम की गलती से 5 रन पेनल्टी के रूप में मिल गए. गौर करने वाली बात यह है कि गेंदबाज ने गेंद डॉट करवा दी थी, लेकिन कीपर अभिज्ञान कुंडू गेंद को ठीक तरह से रोक नहीं पाए और विरोधी टीम को पांच रन पेनल्टी के रूप में मिले.
बता दें कि यह वाक्या 17वें ओवर की आखिरी गेंद पर हुआ जब गेंदबाज दीपेश देवेन्द्रन ने अफगानी बल्लेबाज फैसल शिनोजादा को गेंद डॉट करवाई. गेंद में ज्यादा बाउंस नहीं था, जिसके चलते कीपर अभिज्ञान ठीक तरह से गेंद को नहीं रोक पाए और गेंद उनके जमीन पर रखे हेलमेट पर जा लगी.
इसके बाद चौके की तरफ भी गई गेंद
बात सिर्फ गेंद के हेलमेट पर लगने तक सीमित नहीं रही, बल्कि इसके बाद गेंद बाउंड्री लाइन की तरफ भी जाने लगी. हालांकि हेलमेट में लगने के बाद गेंद डेड हो चुकी थी, लेकिन फिर भी अंपायर ने इस पर चौके का सिगनल किया. अंपायर के चौका देते ही कॉमेंटेटर ने भी कहा कि अंपायर को इस फैसले को शायद वापस लेना पड़े. अंतत: सिर्फ पेनल्टी के पांच रन दिए गए. इस तरह एक गलती से टीम इंडिया को 5 रन का नुकसान हो गया.
किस नियम के तहत मिले पेनल्टी रन?
तो आपको बता दें कि क्रिकेट के नियम बनाने वाली संस्था एमसीसी (MCC) के खंड 28.3.2 के अनुसार, अगर गेंद मैदान पर रखे गए फील्डिंग टीम के हेलमेट से टकराती है, तो अंपायर बल्लेबाजी टीम को पांच पेनल्टी रन देता है.
फाइनल में पहुंचने की जंग
सेमीफाइनल में जीत हासिल कर दोनों ही टीमें फाइनल में जगह बनाना चाहेंगी. बताते चलें कि भारत और अफगानिस्तान की अंडर-19 टीमें हरारे के हरारे स्पोर्ट्स क्लब में आमने-सामने हैं. यह दूसरा सेमीफाइनल है. इंग्लैंड की टीम पहला सेमीफाइनल जीत चुकी है. दूसरे सेमीफाइनल में जीत हासिल करने वाली टीम फाइनल में शुक्रवार (06 फरवरी) को इंग्लैंड से भिड़ेगी. खिताबी मुकाबला भी हरारे स्पोर्ट्स क्लब में ही खेला जाएगा. अब देखना दिलचस्प होगा कि इंग्लैंड के साथ फाइनल में किसकी भिड़ंत होती है.
