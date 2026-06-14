भारत ने टी20 वर्ल्ड कप में पाकिस्तान को कितनी बार पीटा? हेड टू हेड आंकड़े चौंका देंगे

बर्मिंघम का शहर, एजबेस्टन का मैदान, जहां आज महिला टी20 वर्ल्ड कप 2026 में भारत और पाकिस्तान का महामुकाबला खेला जाएगा. यह मैच भारतीय समयानुसार शाम 7 बजे से शुरू होगा. बता दें कि टीम इंडिया के ग्रुप में ऑस्ट्रेलिया और दक्षिण अफ्रीका जैसी मजबूत टीम है. उस लिहाज से टीम इंडिया बड़ी जीत के साथ अपने वर्ल्ड कप अभियान की शुरुआत करना चाहेगी.

इससे पहले भारत और पाकिस्तान की टीम मैदान में उतरें, उससे पहले आंकड़ों के आधार पर जान लीजिए कि इतिहास में किसका पलड़ा भारी रहा है. दोनों के वर्ल्ड कप में हेड टू हेड आंकड़े जानकार आप हैरान रह जाएंगे.

किसका पलड़ा भारी?

महिला टी20 क्रिकेट के इतिहास में भारत और पाकिस्तान की 16 बार टक्कर हुई है. भारतीय टीम ने 13 बार जीत दर्ज की है, जबकि पाकिस्तान केवल तीन मौकों पर जीत दर्ज कर पाया है.

महिला टी20 वर्ल्ड कप की बात करें तो दोनों पड़ोसी देशों की 8 बार टक्कर हुई है. यहां भी टीम इंडिया का पलड़ा भारी रहा है, क्योंकि आठ में से 6 बार भारत जीता है, जबकि केवल 2 बार पाक टीम जीत पाई है.

इस फॉर्मेट में पाकिस्तान महिला क्रिकेट टीम को भारतीय टीम पर आखिरी बार 2022 में जीत नसीब हुई थी. वीमेंस एशिया कप के उस मैच में पाकिस्तान ने भारतीय टीम को 13 रनों से हराया था. उसके बाद टीम इंडिया लगातार 3 टी20 मैचों में पाक टीम को चित्त कर चुकी है.

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भारत का स्क्वाड: हरमनप्रीत कौर (कप्तान), स्मृति मंधाना, शैफाली वर्मा, जेमिमा रोड्रीग्स, भारती फुलमाली, दीप्ति शर्मा, ऋचा घोष, श्री चरणी, यास्तिका भाटिया, नंदनी शर्मा, अरुंधति रेड्डी, रेणुका सिंह, क्रांति गौड़, श्रेयंका पाटिल, राधा यादव

पाकिस्तान का स्क्वाड: फातिमा सना (कप्तान), गुल फिरोजा, आयशा जफर, इरम जावेद, एयमान फातिमा, आलिया रियाज, नतालिया परवेज, सायरा जबीन, मुनीबा अली, तुबा हसन, रमीन शमीम, सादिया इकबाल, नशरा संधू, डायना बेग, तस्मिया रुबाब

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