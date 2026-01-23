रायपुर में खेले गए दूसरे टी20 मैच में न्यूजीलैंड ने पहले बल्लेबाजी करते हुए भारत के सामने 209 रनों का लक्ष्य रखा था, जिसे हासिल करने में सूर्या एंड टीम को कोई परेशानी नहीं हुई. हालांकि संजू सैमसन और अभिषेक शर्मा के रूप में दोनों ओपनर 6 के स्कोर पर पवेलियन लौट गए थे, लेकिन तब ईशान किशन और सूर्यकुमार यादव की तूफानी पारी देखने को मिली. 209 का लक्ष्य भारत ने 28 गेंद शेष रहते हासिल किया.

न्यूजीलैंड के खिलाफ सबसे तेज अर्धशतक

ईशान किशन की तूफानी पारी ने 209 के लक्ष्य को मामूली सा बना दिया, ये पारी इसलिए खास थी क्योंकि भारत अपने दोनों ओपनर्स के विकेट 6 के स्कोर पर गंवा बैठा था. संजू सैमसन ने 6 रन बनाए तो अभिषेक शर्मा अपनी पहली गेंद पर आउट हो गए. ईशान का बल्ला रुका नहीं, उन्होंने 21 गेंदों में अर्धशतक लगाकर एक बड़ा रिकॉर्ड बनाया. उन्होंने अभिषेक का 48 घंटे पहले बनाया रिकॉर्ड तोड़ दिया. वह अब न्यूजीलैंड के खिलाफ टी20 में सबसे तेज अर्धशतक लगाने वाले बल्लेबाज बन गए, अभिषेक ने पहले मैच में 22 गेंदों में हाफ सेंचुरी पूरी की थी.

इस मामले में पहले भारतीय बने ईशान किशन

संजू सैमसन के आउट होने के बाद ईशान किशन पहले ही ओवर में क्रीज पर आ गए थे. उन्होंने पॉवरप्ले के आखिरी ओवर में अपना अर्धशतक पूरा किया. वह पॉवरप्ले में अर्धशतक लगाने वाले पहले नॉन ओपनर भारतीय बल्लेबाज बन गए हैं.

200 से अधिक का लक्ष्य सबसे तेज हासिल करने का रिकॉर्ड

टी20 इंटरनेशनल क्रिकेट में 200 से अधिक का लक्ष्य सबसे तेज हासिल करने का रिकॉर्ड (फुल मेंबर्स टीम) भारत ने बनाया. टीम इंडिया ने 209 के लक्ष्य को 28 गेंद रहते हासिल किया. भारत ने पाकिस्तान का रिकॉर्ड तोड़ा, जिन्होंने पिछले साल 205 के लक्ष्य को 24 गेंद रहते हासिल किया था.

जैक फाउल्क्स के नाम दर्ज हुआ अनचाहा रिकॉर्ड

जैक फाउल्क्स ने अपने 4 ओवर भी पूरे नहीं किए, लेकिन रन लुटाने के मामले में एक अनचाहा रिकॉर्ड बना दिया. जैक ने 3 ओवरों के स्पेल में 67 रन लुटाए, वह कोई विकेट नहीं ले सके. वह टी20 इंटरनेशनल मैच में सबसे ज्यादा रन लुटाने वाले न्यूजीलैंड के गेंदबाज बन गए हैं, पहले ये अनचाहा रिकॉर्ड बेन व्हीलर के नाम था. 2018 में उन्होंने एक मैच में 64 रन दिए थे.

अर्शदीप सिंह ने की अनचाहे रिकॉर्ड की बराबरी

भारतीय तेज गेंदबाज अर्शदीप सिंह पहले ओवर में विकेट निकालने में माहिर माने जाते हैं, लेकिन रायपुर में अलग ही नजारा देखने मिला. उन्होंने पहले ओवर में 18 रन लुटाकर एक अनचाहे रिकॉर्ड की बराबरी की. वह टी20 में पहले ओवर में सबसे ज्यादा रन देने वाले भारतीय गेंदबाज बन गए, इसे पहले 2022 में आयरलैंड के पॉल स्टर्लिंग ने पहले ओवर में 18 रन बनाए थे.