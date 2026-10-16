IPLलाइव स्कोरक्रिकेट शेड्यूलरिजल्ट
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीवीडियोखेलशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़स्पोर्ट्सक्रिकेट19 रन पर गिरे 4 विकेट, फिर भारत ने जिम्बाब्वे के जबड़े से छीनी जीत; डेब्यू प्लेयर चमकी

19 रन पर गिरे 4 विकेट, फिर भारत ने जिम्बाब्वे के जबड़े से छीनी जीत; डेब्यू प्लेयर चमकी

सिर्फ 19 रन पर 4 विकेट गिर जाने के बाद टीम इंडिया ने सफल चेज करते हुए जिम्बाब्वे को पहले टी20 में 4 विकेट से हरा दिया. भारत ने जिम्बाब्वे के जबड़े से जीत छीन ली.

Written By : मोहम्मद अलफैज |  Updated at : 16 Oct 2026 11:04 PM (IST)
Preferred Sources

भारत की महिला टीम ने पहले टी20 में जिम्बाब्वे को 4 विकेट से हरा दिया. रायपुर के शहीद वीर नारायण सिंह अंतर्राष्ट्रीय स्टेडियम में खेले गए मुकाबले में जिम्बाब्वे ने पहले बैटिंग करने के बाद 20 ओवर में 5 विकेट पर 114 रन बोर्ड पर लगाए. टीम के लिए शार्न मायर्स ने 43 रनों की सबसे बड़ी पारी खेली. भारत के लिए नंदिनी शर्मा ने सबसे ज्यादा 2 विकेट लिए. जवाब में बैटिंग के लिए उतरी टीम इंडिया ने 15.4 ओवर में 6 विकेट गंवाकर जीत अपने नाम कर ली. देखने में लग रहा है कि भारत ने आसानी से जीत दर्ज कर ली, लेकिन एक वक्त पर चेज में टीम ने 19 रन पर 4 विकेट गंवा दिए थे. इसके बाद दीप्ति शर्मा और अपना पहला इंटरनेशनल मैच खेलने वाली निक्की प्रसाद ने शानदार पारियां खेलकर टीम की नैया पार लगाई. 

स्मृति मंधाना (09), अनुष्का शर्मा (04), हरमनप्रीत कौर (01) और शेफाली वर्मा (04) के रूप में टीम इंडिया ने 4 विकेट 19 रन गंवा दिए थे. यहां से लग रहा था भारतीय टीम मुकाबला हार जाएगी. लेकिन, दीप्त शर्मा ने 37 गेंदों में 8 चौकों की मदद से 49 रनों की सबसे बड़ी पारी खेलकर टीम को जीत की लाइन पार करवाई. इस दौरान निक्की ने उनका बखूबी साथ निभाया. डेब्यू मैच खेल रहीं निक्की ने 35 गेंदों 6 चौके लगाकर नाबाद 39 रन बनाए. 

पांचवें विकेट के लिए सबसे बड़ी साझेदारी

दीप्ति और निक्की ने पांचवें विकेट के लिए 82 (63 गेंद) रनों की साझेदारी की, जिससे टीम के लिए हारा हुआ मैच एक तरफा हो गया. यह महिला टी20 अंतरराष्ट्रीय में पांचवें विकेट के लिए भारत की सबसे बड़ी साझेदारी रही. इन दोनों ने मिताली राज और अनुजा पाटिल के बीच इस विकेट के लिए 77 रन की साझेदारी के रिकॉर्ड को पीछे छोड़ दिया. 

भारत का 5वां विकेट 13.4 ओवर में 101 रन पर दीप्ति शर्मा के रूप में गिरा. यहां से भारत को जीत के लिए सिर्फ 14 रनों दरकार बची थी. नंबर सात पर बैटिंग के लिए आई ऋचा घोष सिर्फ 07 रन पर पवेलियन लौट गईं. इसके बाद आठवें नंबर पर उतरी अरुंधति रेड्डी ने नाबाद 02 रन की पारी खेलकर टीम इंडिया को जीत की लाइन पार करवा दी. इस पारी में जिमबाब्वे के लिए न्याशा ग्वांजुरा ने सबसे ज्यादा 3 विकेट अपने खाते में डाले. 

 

यह भी पढ़ें: शमी-भुवी फिर नजरअंदाज, हार्दिक गायब; NZ दौर के लिए टीम इंडिया के चयन पर सवाल

Published at : 16 Oct 2026 11:04 PM (IST)
Tags :
Deepti Sharma Niki Prasad India Vs Zimbabwe 1st T20I
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

क्रिकेट
शमी-भुवी फिर नजरअंदाज, हार्दिक गायब; NZ दौर के लिए टीम इंडिया के चयन पर सवाल
शमी-भुवी फिर नजरअंदाज, हार्दिक गायब; NZ दौर के लिए टीम इंडिया के चयन पर सवाल
क्रिकेट
न्यूजीलैंड दौरे के लिए भारत की वनडे और टेस्ट टीम का एलान, ODI में भी श्रेयस अय्यर कप्तान 
NZ दौरे के लिए भारत की वनडे और टेस्ट टीम का एलान, ODI में भी श्रेयस अय्यर कप्तान 
क्रिकेट
4 टी20 वर्ल्ड कप खेलने वाले गेंदबाज का अचानक संन्यास, 30 की उम्र में कहा अलविदा
4 टी20 वर्ल्ड कप खेलने वाले गेंदबाज का अचानक संन्यास, 30 की उम्र में कहा अलविदा
क्रिकेट
युवा खिलाड़ी का टीम इंडिया में डेब्यू, जिम्बाब्वे के खिलाफ मैच में मिला मौका
युवा खिलाड़ी का टीम इंडिया में डेब्यू, जिम्बाब्वे के खिलाफ मैच में मिला मौका
Advertisement

वीडियोज

संविधान नहीं..सड़कतंत्र पर भरोसा ?
CEC पर दिल्ली में NON-STOP बवाल...तख्तापलट का ट्रेलर?
Bollywood News: 'रामायण' का हॉलीवुड में डंका, 3 घंटे 15 मिनट की होगी महागाथा! (16.10.26)
Yeh Fitoor Tera:💔Ridhan ने तोड़ दी सगाई! जान लिया की Saumya का दिल सिर्फ Jeet के लिए धड़कता है! #sbs
Salman Khan के Bedroom में थी रहस्यमयी मौजूदगी? Koffee With Karan 9 में किया खुलासा!
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
'नेहा बोरा-अभिजीत दीपके को तुरंत रिहा करें', एमके स्टालिन बोले- 'आंदोलन को...'
'नेहा बोरा-अभिजीत दीपके को तुरंत रिहा करें', एमके स्टालिन बोले- 'आंदोलन को...'
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
CBI अधिकारियों से मिले अंकिता भंडारी के माता-पिता, निष्पक्ष जांच का मिला भरोसा
CBI अधिकारियों से मिले अंकिता भंडारी के माता-पिता, निष्पक्ष जांच का मिला भरोसा
इंडिया
प्रशांत भूषण के रिजीम चेंज वाले बयान पर बोले योगेंद्र यादव बोले- 'ये भारत का...'
प्रशांत भूषण के रिजीम चेंज वाले बयान पर बोले योगेंद्र यादव बोले- 'ये भारत का...'
ओटीटी
सस्पेंस से लेकर ड्रामा तक, 2026 की 12 शानदार वेब सीरीज, OTT पर देखना ना भूलें
सस्पेंस से लेकर ड्रामा तक, 2026 की 12 शानदार वेब सीरीज, ओटीटी पर देखना ना भूलें
क्रिकेट
शमी-भुवी फिर नजरअंदाज, हार्दिक गायब; NZ दौर के लिए टीम इंडिया के चयन पर सवाल
शमी-भुवी फिर नजरअंदाज, हार्दिक गायब; NZ दौर के लिए टीम इंडिया के चयन पर सवाल
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
'सपा जॉइन कई लेहला का...', सच होगा रवि किशन का तंज? अखिलेश से मिले BJP पार्षद
'सपा जॉइन कई लेहला का...', सच होगा रवि किशन का तंज? अखिलेश से मिले BJP पार्षद
ट्रेंडिंग
लंच बॉक्स की जगह पूरी थाली लेकर स्कूल पहुंचा बच्चा, वायरल हो गया वीडियो
लंच बॉक्स की जगह पूरी थाली लेकर स्कूल पहुंचा बच्चा, वायरल हो गया वीडियो
हेल्थ
सुबह उठते ही शुरू हो जाती हैं छींक, जानें क्या है दिक्कत?
सुबह उठते ही शुरू हो जाती हैं छींक, जानें क्या है दिक्कत?
ENT LIVE
Rise & Fall 2: Swara Bhasker और Shehzad Poonawalla के बीच छिड़ी जबरदस्त बहस
Rise & Fall 2: Swara Bhasker और Shehzad Poonawalla के बीच छिड़ी जबरदस्त बहस
ENT LIVE
Govinda-Sunita Ahuja Controversy: Kashmera Shah ने किया Sunita का खुलकर Support
Govinda-Sunita Ahuja Controversy: Kashmera Shah ने किया Sunita का खुलकर Support
ENT LIVE
The Vvaan Review: Sidharth Malhotra, Tamannaah Bhatia & Van Devi Folklore
The Vvaan Review: Sidharth Malhotra, Tamannaah Bhatia & Van Devi Folklore
ENT LIVE
Hunkkaar: The Roar Review | Aneet Padda, Fatima Sana Shaikh & Raghubir Yadav Shine
Hunkkaar: The Roar Review | Aneet Padda, Fatima Sana Shaikh & Raghubir Yadav Shine
ENT LIVE
CBFC की नई गाइडलाइंस से बदले फिल्म सर्टिफिकेशन के नियम, Maatrubhumi भी चर्चा में
CBFC की नई गाइडलाइंस से बदले फिल्म सर्टिफिकेशन के नियम, Maatrubhumi भी चर्चा में
Embed widget