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हिंदी न्यूज़स्पोर्ट्सक्रिकेटशुभमन गिल 223, रोहित शर्मा 101, भारत ने WI को हराकर बनाया चेज का रिकॉर्ड

शुभमन गिल 223, रोहित शर्मा 101, भारत ने WI को हराकर बनाया चेज का रिकॉर्ड

भारत के लिए चेज में शुभमन गिल ने 223* रनों की और रोहित शर्मा ने 101 रनों की पारी खेली. दोनों की शानदार पारियों की बदौलत भारत ने 400 रन से बड़ा रिकॉर्ड टोटल चेज करके जीत हासिल की.

Written By : मोहम्मद अलफैज |  Updated at : 30 Sep 2026 10:31 PM (IST)
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शुभमन गिल की डबल सेंचुरी और रोहित शर्मा के शतक की बदौलत भारत ने दूसरे वनडे में वेस्टइंडीज को 8 विकेट से करारी शिकस्त दी. गुवाहाटी में खेले गए मुकाबले में वेस्टइंडीज ने पहले बैटिंग करने के बाद 50 ओवर में 405-7 रन बोर्ड पर लगाए थे. चेज करते हुए टीम इंडिया ने सिर्फ 43.3 ओवर में 406 रन बनाकर जीत अपने नाम कर ली. यह भारत का फॉर्मेट में सबसे बड़ा चेज रहा. यह वनडे क्रिकेट के इतिहास में सिर्फ दूसरा मौका है कि जब 400 रन से ज्यादा का लक्ष्य चेज किया गया हो. इससे पहले 2006 के एक वनडे में दक्षिण अफ्रीका ने चेज में ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ 438 रन बनाकर जीत हासिल की थी. 

चेज में भारत के लिए शुभमन गिल ने सबसे बड़ी पारी खेलते हुए 133 गेंदों में 26 चौके और 8 छक्कों की मदद से नाबाद 223 रन बनाए. गिल वनडे क्रिकेट के इतिहास में सबसे तेज दोहरा शतक लगाने वाले बल्लेबाज बन गए. उनके साथ ओपनिंग पर उतरे रोहित शर्मा ने 75 गेंदों में 10 चौके और 6 छक्कों की मदद से 101 रनों की पारी खेली. दोनों ने पहले विकेट के लिए 255 (158 गेंद) रनों की साझेदारी की. इस पार्टनरशिप की बदौलत मैच लगभग भारत के खाते में आ गया था. शानदार शुरुआत ने टीम को जीत दिलाने में अहम योगदान दिया.

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टीम इंडिया ने तोड़ा अपना रिकॉर्ड

इस मैच से पहले भारत का वनडे में सफल रन चेज 360 रनों का था. भारतीय टीम ने 2013 में ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ लक्ष्य का पीछा करते हुए 362 रन बनाकर जीत हासिल की थी. अब भारत ने चेज में 400 प्लस रन का आंकड़ा पार कर लिया है.

शुभमन गिल सबसे बड़ा निजी स्कोर बनाने वाले कप्तान

गिल वनडे क्रिकेट में सबसे बड़ा निजी स्कोर बनाने वाले कप्तान बन गए हैं. उनसे पहले यह रिकॉर्ड वीरेंद्र सहवाग के नाम था. सहवाग ने  2011 में इंदौर में वेस्टइंडीज के खिलाफ 219 रनों की पारी खेली थी.

वेस्टइंडीज ने बनाया बड़ा टोटल, चेज में भारत की एकतरफा जीत

भारत ने टॉस जीतकर गेंदबाजी करने का फैसला किया. पहले बैटिंग करने वाली वेस्टइंडीज ने 400 से बड़ा टोटल बोर्ड पर लगाया. इस दौरान भारतीय गेंदबाज बिल्कुल फ्लॉप नजर आए. तेज गेंदबाजों ने 9 से ज्यादा की इकॉनमी से रन खर्चे थे, जबकि स्पिनरों ने 6 से ज्यादा की इकॉनमी से रन लुटाए थे. पहली पारी के बाद लगा कि भारत के लिए जीत असंभव होगी. 

चेज के लिए उतरी टीम इंडिया ने इतना बड़ा टोटल चेज करते हुए एकतरफा जीत हासिल की. ओपनिंग पर उतरे कप्तान गिल और रोहित शर्मा ने पहले विकेट के लिए 255 (158 गेंद) रनों की साझेदारी की, जिससे जीत काफी हद तक भारत के खाते में आ गई थी. ओपनिंग पर आने वाले गिल तो मैच जिताकर नाबाद पवेलियन लौटे. 

 

यह भी पढ़ें: शुभमन गिल सबसे तेज 'दोहरा शतक' लगाने वाले बने बल्लेबाज, ईशान का टूटा रिकॉर्ड

Published at : 30 Sep 2026 10:11 PM (IST)
Tags :
India Vs West Indies 2nd Odi Rohit SHarma SHUBMAN GILL
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