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हिंदी न्यूज़स्पोर्ट्सक्रिकेटटी20 वर्ल्ड कप में भारत की धमाकेदार शुरुआत, वॉर्मअप मैच में वेस्टइंडीज को चटाई धूल; RCB प्लेयर ने लूटी महफिल 

टी20 वर्ल्ड कप में भारत की धमाकेदार शुरुआत, वॉर्मअप मैच में वेस्टइंडीज को चटाई धूल; RCB प्लेयर ने लूटी महफिल 

IND W vs WI W: महिला टी20 वर्ल्ड कप 2026 के वॉर्मअप मैच में टीम इंडिया ने वेस्टइंडीज को हरा दिया. भारत के लिए RCB की खिलाड़ी ने सबसे ज्यादा विकेट लिए.

By : एबीपी स्पोर्ट्स डेस्क | Edited By: मोहम्मद अलफैज | Updated at : 08 Jun 2026 09:15 PM (IST)
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Womens T20 World Cup 2026 IND W vs WI W: भारतीय टीम ने महिला टी20 वर्ल्ड कप में धमाकेदार शुरुआत शुरुआत करते हुए वॉर्मअप मैच में वेस्टइंडीज को 26 रनों से हरा दिया. कार्डिफ के सोफिया गार्डन स्टेडियम में खेले गए मुकाबले में पहले बैटिंग करते हुए टीम इंडिया ने 20 ओवर में 8 विकेट पर 179 रन बनाए. जवाब में वेस्टइंडीज 20 ओवर में 8 विकेट पर 153 रन ही बना सकी. इस जीत के साथ जाहिर तौर पर टीम इंडिया को कॉन्फिडेंस मिलेगा. 

भारत के लिए भारती फुलमाली और आरसीबी के लिए खेलने वाली श्रेयंका पाटिल ने शानदार प्रदर्शन से महफिल लूटी. भारती ने सबसे बड़ी पारी खेलते हुए 40 गेंदों में 6 चौके और 1 छक्का लगाकर 56* रन स्कोर किए. वहीं श्रेयंका ने सबसे ज्यादा 4 विकेट अपने खाते में डाले. 

भारतीय बल्लेबाजों का प्रदर्शन 

भारत के लिए भारती फुलमाली के अलावा शेफाली वर्मा ने 29 रनों की, स्मृति मंधाना ने 39 रनों की, जेमिमा रोड्रिग्स ने 07 रनों की, यास्तिका भाटिया ने 36 रनों की, राधा यादव ने 01 रन की, श्रेयंका पाटिल ने 02 रनों की, क्रांति गौड़ ने 04 रनों की और श्री चरणी ने 02* रनों की पारी खेली. बाकी विकेटकीपर बल्लेबाज ऋचा घोष बिना खाता खोले आउट हो गईं. 

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रन चेज में फुस्स हुई वेस्टइंडीज 

रन चेज के लिए मैदान पर उतरी वेस्टइंडीज की शुरुआत अच्छी रही. टीम की ओपनर डिएंड्रा डॉटिन और शेमेन कैम्पबेल ने पहले विकेट के लिए 54 गेंदों में 63 रनों की साझेदारी की. इसके बाद टीम संभल नहीं पाई और जल्दी-जल्दी विकेट गिर गए. टीम को दूसरा झटका 75 रन पर, तीसरा 81 रन पर, चौथा 97 रन पर, पांचवां 102 रन पर, छठा 103 रन पर, सातवां 113 रन पर और आठवां 144 रन पर लगा. 

12 जून से होगी वर्ल्ड कप की शुरुआत 

अभी महिला टी20 विश्व कप के वॉर्मअप मैच खेले जा रहे हैं. टूर्नामेंट की शुरुआत 12 जून से होगी. टीम इंडिया पहला मुकाबला 14 जून को पाकिस्तान के खिलाफ बर्मिंघम के एजबेस्टन में खेलेगी. टीम इंडिया का दूसरा लीग मैच नीदरलैंड्स के खिलाफ 17 जून को, तीसरा 21 जून को दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ, चौथा 25 जून को बांग्लादेश के खिलाफ और पांचवां 28 जून को ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ होगा. 

 

यह भी पढ़ें: वैभव सूर्यवंशी पर कपिल देव का बड़ा बयान, टीम इंडिया में मिली जगह; बोले- 'बहुत ज्यादा उम्मीद करना...'

Published at : 08 Jun 2026 09:11 PM (IST)
Tags :
India Vs West Indies Shreyanka Patil Womens T20 World Cup 2026
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