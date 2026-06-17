दूसरे वनडे में AFG को 170 रन से हराकर भारत ने जीती सीरीज, गिल-ईशान के बाद गुरनूर-अर्शदीप चमके

IND vs AFG 2nd ODI Highlights: शुभमन गिल की कप्तानी वाली टीम इंडिया ने अफगानिस्तान को दूसरे वनडे में 170 रन से हराकर सीरीज पर कब्जा जमा लिया. बुधवार (17 जून) को लखनऊ के इकाना स्टेडियम में खेले गए मुकाबले में पहल बैटिंग के लिए उतरी टीम इंडिया 49.5 ओवर में 402 रन पर ऑलआउट हुई. चेज करते हुए अफगानिस्तान 44.3 ओवर में 232 रन पर ऑलआउट हो गई. टीम के 9 विकेट गिरे, क्योंकि दरविश रसूली इंजरी के चलते दोबारा बैटिंग के लिए नहीं आ सके.

भारत के लिए बैटिंग में कमाल करते हुए कप्तान शुभमन गिल ने 110 गेंदों में 154 रनों की सबसे बड़ी पारी खेली, जिसमें 22 चौके और 2 छक्के शामिल रहे. इसके अलावा ईशान किशन ने 79 गेंदों में 14 चौके और 7 छक्के लगाकर 125 रन बनाए. दोनों की शानदार पारियों की बदौलत ही टीम इंडिया ने 400 रनों का आंकड़ा पार किया.

गिल और ईशान के अलावा भारत के लिए यशस्वी जायसवाल ने 04 रन, रोहित शर्मा ने 48 रन, श्रेयस अय्यर ने 26 रन, वाशिंगटन सुंदर ने 19 रन, गुरनूर बरार ने 03 रन, अर्शदीप सिंह ने 03 रन, प्रिंस यादव ने 05 रन और कुलदीप यादव ने 03* रन बनाए. बाकी केएल राहुल गोल्डन डक पर आउट हुए.

चेज में अफगानिस्तान फुस्स

चेज के लिए मैदान पर उतरी अफगानिस्तान टीम बड़े टोटल के सामने बिल्कुल फ्लॉप दिखी. टीम के लिए रहमत शाह ने सबसे बड़ी पारी खेलते हुए 89 गेंदों में 8 चौकों की मदद से 79 रन स्कोर किए. इस दौरान भारत के लिए अर्शदीप सिंह और गुरनूर बरार ने सबसे ज्यादा 3-3 विकेट लिए. इसके अलावा डेब्यू करने वाले प्रिंस यादव ने 2 विकेट अपने खाते में डाले. बाकी 1 विकेट वाशिंगटन सुंदर ने लिया.

शाह के अलावा टीम के लिए रहमनुल्लाह गुरबाज ने 41 रन, इब्राहिम जादरान ने 21 रन, सेदीकुल्लाह अटल ने 42 रन, कप्तान हशमतुल्लाह शाहिदी ने 04 रन, नंगेलिया खरोती ने 06 रन, राशिद खान ने 12 रन, गजनफर ने 01 रन, मोहम्मद सलीम ने 09 और बिलाल समी ने 02* रन बनाए. इसके अलावा रिटायर आउट होने वाले दरविश रसूली 06 रन बनाए.

यह भी पढ़ें: IND vs AFG: भारत के लिए सबसे बड़ी पारी खेलने वाले टॉप-7 कप्तान, लिस्ट में शामिल हुआ शुभमन गिल का नाम