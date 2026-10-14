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हिंदी न्यूज़स्पोर्ट्सक्रिकेटभारत के किस क्रिकेटर का है सबसे महंगा घर? कीमत उड़ा देगी होश

भारत के किस क्रिकेटर का है सबसे महंगा घर? कीमत उड़ा देगी होश

भारत के सबसे महंगे घरों वाले क्रिकेटरों में सचिन तेंदुलकर, विराट कोहली और रोहित शर्मा का नाम शामिल है. जानिए किस खिलाड़ी के घर की कीमत सबसे ज्यादा बताई जाती है.

Written By : उफक साहिल |  Updated at : 14 Oct 2026 08:20 PM (IST)
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मैदान पर चौके-छक्के लगाकर करोड़ों दिलों पर राज करने वाले भारतीय क्रिकेटरों की जिंदगी भी किसी शाही अंदाज से कम नहीं है. इन खिलाड़ियों ने क्रिकेट से खूब नाम और पैसा कमाया है, जिसका अंदाजा उनके आलीशान घरों को देखकर लगाया जा सकता है. मुंबई में समुद्र के पास बने बंगले से लेकर गुरुग्राम की शानदार प्रॉपर्टी तक, इन घरों की कीमत करोड़ों रुपये में बताई जाती है. ऐसे में सवाल है कि आखिर किस भारतीय क्रिकेटर के घर की कीमत सबसे ज्यादा है. इस मामले में सचिन तेंदुलकर का नाम सबसे पहले लिया जाता है.

मौजूदा आंकड़ों के मुताबिक, सचिन तेंदुलकर का मुंबई के बांद्रा इलाके में स्थित बंगला क्रिकेटरों के सबसे महंगे घरों में गिना जाता है. इस घर की अनुमानित कीमत 100 से 150 करोड़ रुपये के बीच बताई जाती है. 

सचिन ने साल 2007 में इस बंगले की जमीन करीब 39 करोड़ रुपये में खरीदी थी.  उनका ये घर लगभग 6,000 वर्ग फीट में फैला बताया जाता है. साल 2011 में सचिन अपने परिवार के साथ इस घर में रहने लगे थे.

विराट कोहली का घर भी करोड़ों का

इस मामले में विराट कोहली का नाम भी चर्चा में रहता है. गुरुग्राम के DLF फेज-1 इलाके में उनका आलीशान बंगला है. रिपोर्ट्स के मुताबिक इसकी कीमत करीब 80 करोड़ रुपये बताई गई है. हालांकि, इस रकम की भी ऑफिसियल जानकारी नहीं हुई है. विराट कोहली के पास मुंबई और अलीबाग में भी प्रॉपर्टी है. उनकी अलीबाग वाली प्रॉपर्टी भी अक्सर चर्चा में रहती है.

रोहित शर्मा का घर भी है खास

भारतीय क्रिकेट टीम के पूर्व कप्तान रोहित शर्मा का मुंबई के वर्ली इलाके में समुद्र के सामने एक आलीशान अपार्टमेंट है.  रिपोर्ट्स के मुताबिक, उन्होंने इसे साल 2015 में करीब 30 करोड़ रुपये में खरीदा था. इस घर से अरब सागर का खूबसूरत नजारा दिखाई देता है.

किस क्रिकेटर का घर है सबसे महंगा

सचिन तेंदुलकर के मुंबई वाले बंगले की कीमत 100 से 150 करोड़ रुपये तक बताई जाती है. इस वजह से उनका घर क्रिकेटरों के सबसे महंगे घरों में गिना जाता है. लेकिन, किस क्रिकेटर का घर सबसे महंगा है, इसे लेकर कोई ऑफिसियल जानकारी नहीं है.

यह भी पढ़ें:

कोहली के इस बड़े रिकॉर्ड को तोड़ने से अभिषेक शर्मा एक कदम दूर, बनाने हैं इतने रन

About the author उफक साहिल

उफक साहिल ABP न्यूज़ के डिजिटल विंग में बतौर इंटर्न काम कर रही हैं. इन्होंने अपने पत्रकारिता करियर की शुरुआत एक ऑनलाइन न्यूज़ प्लेटफॉर्म से की थी. वर्तमान में यह हैदराबाद में मौलाना आजाद नेशनल उर्दू यूनिवर्सिटी में MA मास कम्युनिकेशन और जर्नलिज्म की छात्रा हैं. इन्होंने बिहार में दरभंगा के कामेश्वरनगर स्थित ललित नारायण मिथिला यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएशन किया है. अभी उफक एबीपी न्यूज़ वेबसाइट के बिजनेस और यूटिलिटी सेक्शन की जिम्मेदारी संभाल रही हैं.
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Published at : 14 Oct 2026 08:20 PM (IST)
Tags :
Sachin Tendulkar House Virat Kohli House
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