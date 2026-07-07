टीम इंडिया का हेड कोच बदलने वाला है. जी हां, पूर्व क्रिकेटर वीवीएस लक्ष्मण जिम्बाब्वे टूर पर गौतम गंभीर की जगह लेकर भारतीय टीम के हेड कोच का रोल अदा करेंगे. सिर्फ जिम्बाब्वे सीरीज ही नहीं बल्कि एशियन गेम्स 2026 में भी लक्ष्मण ही हेड कोच होंगे. बता दें कि वीवीएस लक्ष्मण BCCI के सेंटर ऑफ एक्सीलेंस (COE) के हेड हैं.

टीम इंडिया का बदलेगा हेड कोच

दरअसल 19 सितंबर-4 अक्टूबर तक जापान में एशियन गेम्स खेले जाएंगे. इसके लिए भारतीय टीम एशियन गेम्स के लिए जापान जाएगी, जिसका स्क्वाड BCCI ने पहले ही घोषित कर दिया था. इसी दौरान वेस्टइंडीज टीम भारत दौरे पर आएगी. 27 सितंबर-17 अक्टूबर तक भारत और वेस्टइंडीज के बीच तीन वनडे और पांच टी20 मैच खेले जाएंगे.

चूंकि एशियन गेम्स और भारत-वेस्टइंडीज सीरीज का शेड्यूल का टकराव हो रहा होगा, ऐसे में गौतम गंभीर वेस्टइंडीज सीरीज के लिए वनडे टीम से जुड़े होंगे. दूसरी ओर श्रेयस अय्यर की कप्तानी वाली टी20 टीम एशियन गेम्स में खेल रही होगी, जिसके कोच वीवीएस लक्ष्मण होंगे. उससे पहले जिम्बाब्वे टूर की जिम्मेदारी भी लक्ष्मण को ही सौंपी जाएगी.

जिम्बाब्वे टूर पर भारतीय टीम के सपोर्ट स्टाफ में भी कुछ बदलाव होंगे. भारत के पूर्व स्पिन गेंदबाज सुनील जोशी बॉलिंग कोच होंगे, वहीं ऋषिकेश कानिटकर बल्लेबाजी कोच होंगे. उम्मीद की जा रही है कि एशियन गेम्स में भी यही कोचिंग स्टाफ टीम इंडिया के साथ जा सकता है.

जिम्बाब्वे टूर का शेड्यूल

भारतीय टीम का जिम्बाब्वे टूर 23 जुलाई-26 जुलाई तक चलेगा और इस दौरान दोनों टीमों के बीच तीन टी20 मैच खेले जाएंगे. पहला मैच 23 जुलाई, दूसरा 25 जुलाई और तीसरा मुकाबला 26 जुलाई को खेला जाएगा. ये तीनों मैच हरारे में खेले जाने हैं.

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