अभिषेक शर्मा होंगे बाहर! आ गया टीम इंडिया की प्लेइंग इलेवन पर अपडेट, भारतीय कोच ने बताया

अभिषेक शर्मा होंगे बाहर! आ गया टीम इंडिया की प्लेइंग इलेवन पर अपडेट, भारतीय कोच ने बताया

Abhishek Sharma India Playing 11: सुपर-8 में अभिषेक शर्मा टीम इंडिया की प्लेइंग इलेवन से बाहर हो जाएंगे. इन अटकलों पर कोच मोर्ने मोर्केल ने जवाब दिया है.

By : नीरज शर्मा | Updated at : 20 Feb 2026 06:44 PM (IST)
Morne Morkel on Abhishek Sharma Dropped: 2026 टी20 वर्ल्ड कप में अभिषेक शर्मा अब तक तीनों पारियों में 'जीरो' पर आउट हुए हैं. इस खराब फॉर्म के कारण उन संभावनाओं को तूल मिला है कि टीम मैनेजमेंट अभिषेक को प्लेइंग इलेवन से बाहर का रास्ता दिखा सकता है. सुपर-8 में भारत का पहला मैच 22 फरवरी को दक्षिण अफ्रीका के साथ होगा. उससे पहले टीम इंडिया के गेंदबाजी कोच मोर्ने मोर्केल ने एक ही झटके में सब साफ कर दिया है.

क्या अभिषेक शर्मा होंगे बाहर?

शुक्रवार को प्रेस कॉन्फ्रेंस में भारतीय क्रिकेट टीम के गेंदबाजी कोच मोर्ने मोर्केल ने अभिषेक शर्मा के ड्रॉप होने की संभावना को लेकर कहा, "अभिषेक शर्मा को ड्रॉप करने पर कोई भी चर्चा नहीं हुई है. हमें विश्वास है कि वो अच्छा करके दिखाएंगे. वो नेट्स में गेंद को बढ़िया तरीके से हिट कर रहे हैं, वो जरूर वापसी करेंगे."

'जीरो' की हैट्रिक

अभिषेक शर्मा ने अपने टी20 वर्ल्ड कप करियर की शुरुआत में अजब-गजब कीर्तिमान रच दिया है. पहले यूएसए, फिर पाकिस्तान और नीदरलैंड्स के खिलाफ भी अभिषेक बिना खाता खोले आउट हो गए थे. बताया गया था कि यूएसए के साथ मैच में बीमार होते हुए भी अभिषेक बैटिंग करने उतरे थे. उसके बाद बीमारी के कारण नामीबिया के साथ नहीं खेल पाए थे. मगर वापसी के बाद भी दोनों मैचों में किस्मत उनके साथ नहीं रही.

 

About the author नीरज शर्मा

खेल कोई भी हो, नीरज शर्मा का उत्साह सबको लेकर समान होता है. नीरज मार्च 2024 से एबीपी लाइव के स्पोर्ट्स सेक्शन में काम कर रहे हैं. नीरज ने साल 2018 में मीडिया में कदम रखा. नीरज ने अपनी पत्रकारिता की पढ़ाई एपीजे इंस्टीट्यूट से की है. एबीपी से पहले नीरज कई स्पोर्ट्स वेबसाइट्स में काम कर चुके हैं. नीरज ने WWE से शुरुआत की फिर MMA को जाना और लिखा. कबड्डी से होते हुए अब क्रिकेट पर लिख रहे हैं. नीरज का मीडिया में सफर 7 साल पुराना है.
Published at : 20 Feb 2026 06:44 PM (IST)
Morne Morkel Abhishek Sharma India Playing 11 T20 World Cup 2026
