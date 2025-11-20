मां कामाख्या के दर्शन करने पहुंचे गौतम गंभीर, दूसरे टेस्ट में जीत की मांगी दुआ!

भारतीय क्रिकेट टीम के हेड कोच गौतम गंभीर मां कामाख्या के दर्शन करने पहुंचे हैं. 22 नवंबर से भारत बनाम दक्षिण अफ्रीका दूसरा टेस्ट असम के गुवाहाटी में खेला जाना है, लेकिन उससे पहले गंभीर ने कामाख्या मंदिर में माथा टेका. बताया जा रहा है कि टीम इंडिया के सपोर्ट स्टाफ के कुछ सदस्य भी गौतम गंभीर के साथ मंदिर पहुंचे थे.

किसी बड़ी सीरीज या मैच से पहले अक्सर गौतम गंभीर मंदिरों में प्रार्थना करते जाते रहे हैं. जब भारत-दक्षिण अफ्रीका टेस्ट सीरीज शुरू होने वाली थी, तब उससे पहले गंभीर कोलकाता स्थित कालीघाट मंदिर में मां काली के दर्शन करने गए थे. दूसरा टेस्ट टीम इंडिया के लिए बेहद महत्वपूर्ण होगा, क्योंकि इसे जीतकर वो दक्षिण अफ्रीका के साथ सीरीज को एक-एक से ड्रॉ करवा सकती है.

दोनों टीम बुधवार को गुवाहाटी पहुंची थीं. टीम इंडिया के लिए दुर्भाग्यवपूर्ण खबर यह है कि शुभमन गिल चोट के कारण दूसरा टेस्ट नहीं खेल पाएंगे. उन्हें कोलकाता में खेले गए पहले टेस्ट मैच में गर्दन में खिंचाव आ गया था. उन्हें अस्पताल ले जाया गया, जिससे उन्हें छुट्टी तो मिल गई लेकिन अभी तक पूरी तरह फिट नहीं हो पाए हैं.

#WATCH | Assam: Indian Men's Cricket Team Head Coach Gautam Gambhir offered prayers at Kamakhya Temple in Guwahati. pic.twitter.com/IkEJ40ZoEH — ANI (@ANI) November 20, 2025

शुभमन गिल की गैरमौजूदगी में ऋषभ पंत दूसरे टेस्ट में भारतीय टीम की कप्तानी करते नजर आ सकते हैं, जो अभी टेस्ट टीम के उपकप्तान भी हैं. वहीं साई सुदर्शन को भी प्लेइंग इलेवन में मौका मिल सकता है, जिनकी जगह पहले टेस्ट में नंबर-3 पर वाशिंगटन सुंदर खेले थे.

