हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
IPLलाइव स्कोरक्रिकेट शेड्यूलरिजल्ट
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़स्पोर्ट्सक्रिकेटमां कामाख्या के दर्शन करने पहुंचे गौतम गंभीर, दूसरे टेस्ट में जीत की मांगी दुआ!

मां कामाख्या के दर्शन करने पहुंचे गौतम गंभीर, दूसरे टेस्ट में जीत की मांगी दुआ!

Gautam Gambhir Maa Kamakhya Temple: भारत बनाम दक्षिण अफ्रीका दूसरे टेस्ट मैच से पहले गौतम गंभीर मां कामाख्या के दर्शन करने पहुंचे हैं.

By : नीरज शर्मा | Updated at : 20 Nov 2025 03:15 PM (IST)
Preferred Sources

भारतीय क्रिकेट टीम के हेड कोच गौतम गंभीर मां कामाख्या के दर्शन करने पहुंचे हैं. 22 नवंबर से भारत बनाम दक्षिण अफ्रीका दूसरा टेस्ट असम के गुवाहाटी में खेला जाना है, लेकिन उससे पहले गंभीर ने कामाख्या मंदिर में माथा टेका. बताया जा रहा है कि टीम इंडिया के सपोर्ट स्टाफ के कुछ सदस्य भी गौतम गंभीर के साथ मंदिर पहुंचे थे.

किसी बड़ी सीरीज या मैच से पहले अक्सर गौतम गंभीर मंदिरों में प्रार्थना करते जाते रहे हैं. जब भारत-दक्षिण अफ्रीका टेस्ट सीरीज शुरू होने वाली थी, तब उससे पहले गंभीर कोलकाता स्थित कालीघाट मंदिर में मां काली के दर्शन करने गए थे. दूसरा टेस्ट टीम इंडिया के लिए बेहद महत्वपूर्ण होगा, क्योंकि इसे जीतकर वो दक्षिण अफ्रीका के साथ सीरीज को एक-एक से ड्रॉ करवा सकती है.

दोनों टीम बुधवार को गुवाहाटी पहुंची थीं. टीम इंडिया के लिए दुर्भाग्यवपूर्ण खबर यह है कि शुभमन गिल चोट के कारण दूसरा टेस्ट नहीं खेल पाएंगे. उन्हें कोलकाता में खेले गए पहले टेस्ट मैच में गर्दन में खिंचाव आ गया था. उन्हें अस्पताल ले जाया गया, जिससे उन्हें छुट्टी तो मिल गई लेकिन अभी तक पूरी तरह फिट नहीं हो पाए हैं.

 

शुभमन गिल की गैरमौजूदगी में ऋषभ पंत दूसरे टेस्ट में भारतीय टीम की कप्तानी करते नजर आ सकते हैं, जो अभी टेस्ट टीम के उपकप्तान भी हैं. वहीं साई सुदर्शन को भी प्लेइंग इलेवन में मौका मिल सकता है, जिनकी जगह पहले टेस्ट में नंबर-3 पर वाशिंगटन सुंदर खेले थे.

यह भी पढ़ें:

IPL 2026 की डेट्स हुई कन्फर्म! मार्च में इस तारीख को शुरू होगी लीग, 31 मई को फाइनल

वनडे क्रिकेट में 5 विकेट हॉल नहीं ले पाने वाले 5 भारतीय गेंदबाज कौन, दो तो वर्ल्ड चैंपियन रह चुके

About the author नीरज शर्मा

खेल कोई भी हो, नीरज शर्मा का उत्साह सबको लेकर समान होता है. नीरज मार्च 2024 से एबीपी लाइव के स्पोर्ट्स सेक्शन में काम कर रहे हैं. नीरज ने साल 2018 में मीडिया में कदम रखा. नीरज ने अपनी पत्रकारिता की पढ़ाई एपीजे इंस्टीट्यूट से की है. एबीपी से पहले नीरज कई स्पोर्ट्स वेबसाइट्स में काम कर चुके हैं. नीरज ने WWE से शुरुआत की फिर MMA को जाना और लिखा. कबड्डी से होते हुए अब क्रिकेट पर लिख रहे हैं. नीरज का मीडिया में सफर 7 साल पुराना है.
Read
Published at : 20 Nov 2025 03:05 PM (IST)
Tags :
Gautam Gambhir News GAUTAM GAMBHIR Maa Kamakhya Temple
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

इंडिया
'द्वारका में फ्लैट, गाय और बछड़े...', अपनी कार के अलावा और क्या-क्या है नीतीश कुमार के पास? जानें संपत्ति
'द्वारका में फ्लैट, गाय और बछड़े...', अपनी कार के अलावा और क्या-क्या है नीतीश कुमार के पास? जानें संपत्ति
बिहार
दुलारचंद हत्याकांड में अनंत सिंह को झटका, सिविल कोर्ट ने खारिज की जमानत याचिका
दुलारचंद हत्याकांड में अनंत सिंह को झटका, सिविल कोर्ट ने खारिज की जमानत याचिका
इंडिया
देखते रह गए चिराग पासवान और जीतनराम मांझी, उपेंद्र कुशवाहा ने मारी बाजी, अब दोनों हाथों में लड्डू
देखते रह गए चिराग पासवान और जीतनराम मांझी, उपेंद्र कुशवाहा ने मारी बाजी, अब दोनों हाथों में लड्डू
ओटीटी
Homebound OTT Release: 'होमबाउंड' की ओटीटी रिलीज डेट हुई कंफर्म, जानें- कब और कहां देख सकेंगे ये फिल्म
'होमबाउंड' की ओटीटी रिलीज डेट हुई कंफर्म, जानें कब और कहां देख सकेंगे
Advertisement

वीडियोज

Bihar CM Oath: CM बनने के बाद Nitish Kumar को PM Modi ने दी बधाई | PM Modi- Nitish
Bihar CM Oath: बिहार की जनता को Nitish-Modi का संदेश | Bihar News
Bihar CM Oath:10 वीं बार CM की कुर्सी पर Nitish का नाम | Bihar News
Bihar CM Oath: Nitish की लीडरशिप से विपक्ष क्यों डरता है? | Bihar News
Bihar CM Oath: वरिष्ठ पत्रकार ने बताया Nitish के मंत्री मंडल का पूरा फॉर्मूला | PM Modi- Nitish
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.77 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.67 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
'द्वारका में फ्लैट, गाय और बछड़े...', अपनी कार के अलावा और क्या-क्या है नीतीश कुमार के पास? जानें संपत्ति
'द्वारका में फ्लैट, गाय और बछड़े...', अपनी कार के अलावा और क्या-क्या है नीतीश कुमार के पास? जानें संपत्ति
बिहार
दुलारचंद हत्याकांड में अनंत सिंह को झटका, सिविल कोर्ट ने खारिज की जमानत याचिका
दुलारचंद हत्याकांड में अनंत सिंह को झटका, सिविल कोर्ट ने खारिज की जमानत याचिका
इंडिया
देखते रह गए चिराग पासवान और जीतनराम मांझी, उपेंद्र कुशवाहा ने मारी बाजी, अब दोनों हाथों में लड्डू
देखते रह गए चिराग पासवान और जीतनराम मांझी, उपेंद्र कुशवाहा ने मारी बाजी, अब दोनों हाथों में लड्डू
ओटीटी
Homebound OTT Release: 'होमबाउंड' की ओटीटी रिलीज डेट हुई कंफर्म, जानें- कब और कहां देख सकेंगे ये फिल्म
'होमबाउंड' की ओटीटी रिलीज डेट हुई कंफर्म, जानें कब और कहां देख सकेंगे
स्पोर्ट्स
Rising Star Asia Cup 2025: एशिया कप राइजिंग स्टार्स की 4 टीमें तय, सेमीफाइनल का पूरा लाइनअप हुआ आउट, किसे मिलेगा फाइनल का टिकट?
एशिया कप राइजिंग स्टार्स की 4 टीमें तय, सेमीफाइनल का पूरा लाइनअप हुआ आउट, किसे मिलेगा फाइनल का टिकट?
फैशन
Special Feature: ऐश्वर्या राय सरकार, स्टाइल और संस्कृति का संगम
ऐश्वर्या राय सरकार: स्टाइल और संस्कृति का संगम
ट्रेंडिंग
चुनाव खत्म, चलो वापस... खचाखच भरी ट्रेनों से वापस लौट रहे बिहारी मजदूर, पलायन पर भड़के यूजर्स
चुनाव खत्म, चलो वापस... खचाखच भरी ट्रेनों से वापस लौट रहे बिहारी मजदूर, पलायन पर भड़के यूजर्स
जनरल नॉलेज
Salary Of Deputy CM: बिहार के डिप्टी सीएम को कितनी मिलती है सैलरी, कैबिनेट मंत्री से कम या ज्यादा?
बिहार के डिप्टी सीएम को कितनी मिलती है सैलरी, कैबिनेट मंत्री से कम या ज्यादा?
ENT LIVE
बिग बॉस 19 के घर से मृदुल तिवारी के टॉप 5 मजेदार पल
बिग बॉस 19 के घर से मृदुल तिवारी के टॉप 5 मजेदार पल
ENT LIVE
धुरंधर ट्रेलर समीक्षा | रणवीर सिंह, अक्षय खन्ना, आर माधवन, संजय दत्त
धुरंधर ट्रेलर समीक्षा | रणवीर सिंह, अक्षय खन्ना, आर माधवन, संजय दत्त
ENT LIVE
साथ निभाना साथिया: रूपल पटेल ने कोकिला की प्रतिष्ठित भूमिका के बारे में खुलकर बात की और भी बहुत कुछ
साथ निभाना साथिया: रूपल पटेल ने कोकिला की प्रतिष्ठित भूमिका के बारे में खुलकर बात की और भी बहुत कुछ
ENT LIVE
अविहितम रिव्यू: अवैध अफेयर की कहानी, कॉमेडी, रोमांच और ट्विस्ट का डोज है मलयालम फिल्म
अविहितम रिव्यू: अवैध अफेयर की कहानी, कॉमेडी, रोमांच और ट्विस्ट का डोज है मलयालम फिल्म
ENT LIVE
किष्किंधापुरी रिव्यू: तेलुगु हॉरर फिल्मों का बेंचमार्क, एक्टर्स का कमाल
किष्किंधापुरी रिव्यू: तेलुगु हॉरर फिल्मों का बेंचमार्क, एक्टर्स का कमाल
Embed widget