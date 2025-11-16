हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
हिंदी न्यूज़स्पोर्ट्सक्रिकेटShubman Gill Injury: शुभमन गिल को मिली अस्पताल से छुट्टी, दूसरा टेस्ट खेलने पर भी आया अपडेट; यहां जानें

Shubman Gill Injury: शुभमन गिल को मिली अस्पताल से छुट्टी, दूसरा टेस्ट खेलने पर भी आया अपडेट; यहां जानें

Shubman Gill Injury Update: भारतीय कप्तान शुभमन गिल को अस्पताल से छुट्टी मिल गई है. गिल को भारत बनाम दक्षिण अफ्रीका पहले टेस्ट मैच में चोट आई थी.

By : नीरज शर्मा | Updated at : 16 Nov 2025 10:35 PM (IST)
भारतीय कप्तान शुभमन गिल को अस्पताल से छुट्टी मिल गई है. गिल को भारत बनाम दक्षिण अफ्रीका पहले टेस्ट मैच में चोट आई थी. उन्हें पहली पारी में बल्लेबाजी के दौरान गर्दन में खिंचाव की समस्या आई थी. इंडिया टुडे के मुताबिक गिल अब होटल वापस लौट आए हैं और जांच रिपोर्ट से पता चला है कि गिल अब पहले से बेहतर हैं, ठीक से चल पा रहे हैं और गर्दन को ठीक से हिला पा रहे हैं. खबर है कि गिल की गर्दन में दर्द भी कम हुआ है.

अभी टीम होटल में शुभमन गिल मेडिकल टीम की निगरानी में हैं. वो दूसरे टेस्ट मैच के लिए गुवाहाटी जाएंगे या नहीं, इस पर अभी भी संशय बना हुआ है. अगले दिनों गिल कितना जल्दी रिकवर कर पाते हैं, दूसरे टेस्ट में उनका खेलने इसी बात पर निर्भर करेगा.

आपको याद दिला दें कि शुभमन गिल गर्दन में खिंचाव के चलते दूसरी पारी में बैटिंग करने नहीं आए थे. पहली पारी में भी वो सिर्फ 3 गेंद खेल सके थे. 124 रनों के लक्ष्य का पीछा करते हुए भारतीय टीम दूसरी पारी में 93 रनों पर सिमट गई थी. नतीजन उसे 30 रनों से चौंकाने वाली हार का सामना करना पड़ा.

पहली पारी में दर्द की समस्या के बाद गिल मैदान से बाहर चले गए थे. उसके बाद उन्हें एम्बुलेंस से अस्पताल में ले जाया गया था. यहां तक कि उन्हें गर्दन पर पट्टा बांधे हुए देखा गया था. रविवार को भारत के पूर्व क्रिकेटर और क्रिकेट एसोसिएशन ऑफ बंगाल के मौजूदा प्रेसिडेंट सौरव गांगुली कुछ देर अस्पताल शुभमन गिल का हाल जानने पहुंचे थे. गांगुली ने बताया कि गिल अब बेहतर हैं.

2 टेस्ट मैचों की सीरीज में दक्षिण अफ्रीका 1-0 से आगे है. दूसरा मैच 22 नवंबर से गुवाहाटी में खेला जाएगा.

About the author नीरज शर्मा

खेल कोई भी हो, नीरज शर्मा का उत्साह सबको लेकर समान होता है. नीरज मार्च 2024 से एबीपी लाइव के स्पोर्ट्स सेक्शन में काम कर रहे हैं. नीरज ने साल 2018 में मीडिया में कदम रखा. नीरज ने अपनी पत्रकारिता की पढ़ाई एपीजे इंस्टीट्यूट से की है. एबीपी से पहले नीरज कई स्पोर्ट्स वेबसाइट्स में काम कर चुके हैं. नीरज ने WWE से शुरुआत की फिर MMA को जाना और लिखा. कबड्डी से होते हुए अब क्रिकेट पर लिख रहे हैं. नीरज का मीडिया में सफर 7 साल पुराना है.
Published at : 16 Nov 2025 10:35 PM (IST)
Shubman Gill Injury Shubman Gill News SHUBMAN GILL
