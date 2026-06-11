हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
IPLलाइव स्कोरक्रिकेट शेड्यूलरिजल्ट
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़स्पोर्ट्सक्रिकेट2026 टी20 वर्ल्ड कप से पहले भारतीय कप्तान ने भरी हुंकार, पाकिस्तान को खुली चेतावनी; जानें क्या कहा

2026 टी20 वर्ल्ड कप से पहले भारतीय कप्तान ने भरी हुंकार, पाकिस्तान को खुली चेतावनी; जानें क्या कहा

Harmanpreet Kaur on IND vs PAK Match: महिला टी20 वर्ल्ड कप 2026 में भारतीय टीम को अपना पहला मैच पाकिस्तान से खेलना है. कप्तान ने पाक टीम को चेतावनी दी है.

By : नीरज शर्मा | Updated at : 11 Jun 2026 12:48 PM (IST)
Preferred Sources

टीम इंडिया के लिए महिला टी20 वर्ल्ड कप 2026 की शुरुआत इससे धमाकेदार अंदाज में नहीं हो सकती. 14 जून को भारत का पहला वर्ल्ड कप मैच पाकिस्तान से होना है, जो बर्मिंघम में खेला जाएगा. भारतीय टीम ने महिला टी20 वर्ल्ड कप में पाक टीम को डोमिनेट किया है. भारतीय कप्तान हरमनप्रीत कौर का कहना है कि उनकी टीम एक बार फिर पाकिस्तान टीम को पटखनी देने के लिए तैयार है.

2026 के वर्ल्ड कप में कुल 12 देश भाग ले रहे हैं, जिन्हें 6-6 टीमों के दो ग्रुप में बांटा गया है. भारतीय टीम ग्रुप ए में है, जिसमें पाकिस्तान, ऑस्ट्रेलिया, नीदरलैंड्स, दक्षिण अफ्रीका और बांग्लादेश भी मौजूद हैं. वर्ल्ड कप शुरू होने से पहले वॉर्मअप मैच में टीम इंडिया ने वेस्टइंडीज को 26 रनों से हराया, लेकिन इंग्लैंड के खिलाफ 5 रनों के करीबी अंतर से हार झेलनी पड़ी.

पाकिस्तान को चुनौती

इंग्लैंड के खिलाफ वॉर्मअप मैच के बाद कप्तान हरमनप्रीत कौर ने कहा - इससे बढ़िया शुरुआत भला क्या हो सकती है, बर्मिंघम में पाकिस्तान के साथ मैच. वहां का वातावरण बहुत जबरदस्त रहने वाला है. हम इस मैच को लेकर बहुत उत्साहित हैं.

भारतीय कप्तान ने पाकिस्तान को चुनौती देते हुए कहा, "उम्मीद है की हम अपने पहले मैच (पाकिस्तान) में निडर होकर क्रिकेट खेलेंगे."

तैयार है टीम इंडिया

भारतीय कप्तान हरमनप्रीत कौर ने कहा कि वॉर्मअप मैचों से टीम का आत्मविश्वास बढ़ा है. टीम मैनेजमेंट सभी खिलाड़ियों को अभ्यास का मौका देना चाहता था, खासतौर पर ऋचा घोष ने काफी प्रभावित किया है. रिच ने इंग्लैंड के खिलाफ 36 गेंद में 68 रन बनाए. भारतीय टीम केवल एक बार फाइनल तक गई है, लेकिन 2020 के उस वर्ल्ड कप के फाइनल में भारत ऑस्ट्रेलिया के हाथों शिकस्त झेलनी पड़ी थी.

यह भी पढ़ें:

अफगानिस्तान के खिलाफ वनडे में गरजा वैभव सूर्यवंशी का बल्ला, लेकिन इतिहास रचने से चूके

Rohit Sharma Record Break: '37 साल' पुराना रिकॉर्ड होगा ब्रेक? भारत की तरफ से ODI मैच खेलने वाले सबसे उम्रदराज खिलाड़ी बनेंगे रोहित शर्मा

About the author नीरज शर्मा

खेल कोई भी हो, नीरज शर्मा का उत्साह सबको लेकर समान होता है. नीरज मार्च 2024 से एबीपी लाइव के स्पोर्ट्स सेक्शन में काम कर रहे हैं. नीरज ने साल 2018 में मीडिया में कदम रखा. नीरज ने अपनी पत्रकारिता की पढ़ाई एपीजे इंस्टीट्यूट से की है. एबीपी से पहले नीरज कई स्पोर्ट्स वेबसाइट्स में काम कर चुके हैं. नीरज ने WWE से शुरुआत की फिर MMA को जाना और लिखा. कबड्डी से होते हुए अब क्रिकेट पर लिख रहे हैं. नीरज का मीडिया में सफर 7 साल पुराना है.
Read More
Published at : 11 Jun 2026 12:48 PM (IST)
Tags :
IND VS PAK HARMANPREET KAUR T20 World Cup Womens T20 World Cup 2026
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

क्रिकेट
2026 टी20 वर्ल्ड कप से पहले भारतीय कप्तान ने भरी हुंकार, पाकिस्तान को खुली चेतावनी; जानें क्या कहा
2026 टी20 वर्ल्ड कप से पहले भारतीय कप्तान ने भरी हुंकार, पाकिस्तान को खुली चेतावनी; जानें क्या कहा
क्रिकेट
अफगानिस्तान के खिलाफ वनडे में गरजा वैभव सूर्यवंशी का बल्ला, लेकिन इतिहास रचने से चूके
अफगानिस्तान के खिलाफ वनडे में गरजा वैभव सूर्यवंशी का बल्ला, लेकिन इतिहास रचने से चूके
क्रिकेट
Rohit Sharma Record Break: '37 साल' पुराना रिकॉर्ड होगा ब्रेक? भारत की तरफ से ODI मैच खेलने वाले सबसे उम्रदराज खिलाड़ी बनेंगे रोहित शर्मा
'37 साल' पुराना रिकॉर्ड होगा ब्रेक? भारत की तरफ से ODI मैच खेलने वाले सबसे उम्रदराज खिलाड़ी बनेंगे रोहित शर्मा
क्रिकेट
हार्दिक पंड्या OUT, नए खिलाड़ी की एंट्री! अफगानिस्तान वनडे में कैसी होगी टीम इंडिया?
हार्दिक पंड्या OUT, नए खिलाड़ी की एंट्री! अफगानिस्तान वनडे में कैसी होगी टीम इंडिया?
Advertisement

वीडियोज

Sansani | Crime News: डांस की महफिल में मनचले की घुसपैठ! | Haryana Dancer
12 Years Of PM Modi | Longest Serving PM: नेहरू का रिकॉर्ड टूटा, PM Modi के नाम नया कीर्तिमान!
TMC-Congress Merger | Sonia Gandhi | Mamata | Janhit:दीदी का सबसे कठिन फैसला! पार्टी विलय करेंगी?
Sandeep Chaudhary | Iran-US War: फिर भड़की जंग! भारत में पेट्रोल, डीजल और खाद का बड़ा संकट?
TMC Merger With Congress: ममता को मंजूर 'विलय ऑफर'! | TMC | Congress | Mamata | Rahul Gandhi
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
'अगर उनके पास 20 सांसद तो...', TMC के बागी नेताओं को लेकर फायर हुईं महुआ, जानें क्या कहा
'अगर उनके पास 20 सांसद तो...', TMC के बागी नेताओं को लेकर फायर हुईं महुआ, जानें क्या कहा
बिहार
नीतीश कुमार के लिए लाखों में बना शौचालय? 'रेड कार्पेट' वाले टॉयलेट पर भड़के तेजस्वी यादव
नीतीश कुमार के लिए लाखों में बना शौचालय? 'रेड कार्पेट' वाले टॉयलेट पर भड़के तेजस्वी यादव
इंडिया
'370 रुपये की बिरयानी' वाले विवाद में Zomato की सफाई, बोला- 'नोटिफिकेशन फर्जी'
'370 रुपये की बिरयानी' वाले विवाद में Zomato की सफाई, बोला- 'नोटिफिकेशन फर्जी'
स्पोर्ट्स
FIFA 2026 OPENING CEREMONY: शकीरा और केटी पेरी की धमाकेदार परफॉर्मेंस के साथ शुरू होगा फीफा विश्व कप 2026, जानिए A टू Z
शकीरा और केटी पेरी की धमाकेदार परफॉर्मेंस के साथ शुरू होगा फीफा विश्व कप 2026, जानिए A टू Z
बॉलीवुड
Tanu Weds Manu 3: फिर बड़े पर्दे पर धमाल मचाएगी कंगना-माधवन की जोड़ी, 'तनु वेड्स मनु 3’ हुई अनाउंस, जानें-कब से शुरू होगी शूटिंग
कंगना-माधवन की 'तनु वेड्स मनु 3’ हुई अनाउंस, जानें-कब से शुरू होगी शूटिंग
विश्व
Explained: 61% इजरायली और ट्रंप चाहते नेतन्याहू राजनीति छोडे़ं! फिर भी दोबारा चुनाव लड़ने का ऐलान क्यों, क्या जीत पाएंगे?
61% इजरायली और ट्रंप चाहते नेतन्याहू राजनीति छोडे़ं! फिर भी दोबारा चुनाव लड़ने का ऐलान क्यों?
शिक्षा
UP Police Constable की Cut Off कितनी जा सकती है? इतने नंबर हैं तो फिजिकल का चांस
UP Police Constable की Cut Off कितनी जा सकती है? इतने नंबर हैं तो फिजिकल का चांस
एग्रीकल्चर
हल्दी, अदरक या धनिया... कम बारिश में कौन सा मसाला देगा ज्यादा मुनाफा?
हल्दी, अदरक या धनिया... कम बारिश में कौन सा मसाला देगा ज्यादा मुनाफा?
ENT LIVE
Huma Qureshi की Baby Do Die Do का टीज़र हुआ वायरल, यूनिक ट्रीटमेंट और दमदार अंदाज ने जीता दिल
Huma Qureshi की Baby Do Die Do का टीज़र हुआ वायरल, यूनिक ट्रीटमेंट और दमदार अंदाज ने जीता दिल
ENT LIVE
Karisma Kapoor की 'Brown' नहीं छोड़ पाई असर, धीमी रफ्तार बनी सबसे बड़ी कमजोरी
Karisma Kapoor की 'Brown' नहीं छोड़ पाई असर, धीमी रफ्तार बनी सबसे बड़ी कमजोरी
ENT LIVE
Madhuri Dixit के नए अवतार ने जीता दिल, 'Maa Behen' बनी मजेदार एंटरटेनर
Madhuri Dixit के नए अवतार ने जीता दिल, 'Maa Behen' बनी मजेदार एंटरटेनर
ENT LIVE
'Bandar' में Bobby Deol का नया अवतार, Anurag Kashyap की फिल्म ने छोड़ी गहरी छाप
'Bandar' में Bobby Deol का नया अवतार, Anurag Kashyap की फिल्म ने छोड़ी गहरी छाप
ENT LIVE
Ranveer Singh के समर्थन में आया फैसला, FWICE ने हटाई सभी पाबंदियां
Ranveer Singh के समर्थन में आया फैसला, FWICE ने हटाई सभी पाबंदियां
Embed widget