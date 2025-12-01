'विराट-रोहित के बिना भारत 2027 वर्ल्ड कप नहीं जीत सकता', पूर्व भारतीय दिग्गज का बड़ा दावा

पिछले कुछ समय पूर्व कप्तान रोहित शर्मा और विराट कोहली के भविष्य को लेकर चर्चा चल रही है. दोनों दिग्गज चैंपियंस ट्रॉफी के बाद ऑस्ट्रेलिया में वनडे सीरीज खेले और दमदार प्रदर्शन किया. रोहित ने तीसरे वनडे में शतक भी ठोक दिया था. अब रविवार को दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ पहले वनडे में विराट कोहली ने भी सेंचुरी लगा दी. इसके बाद पूर्व भारतीय ओपनर क्रिस श्रीकांत ने बड़ा दावा कर दिया. उन्होंने कहा कि विराट कोहली और रोहित शर्मा के बिना भारत 2027 वनडे वर्ल्ड कप नहीं जीत सकता.

रोहित और विराट की विश्व कप में जगह पक्की हो गई है- श्रीकांत

श्रीकांत ने अपने यू-ट्यूब चैनल पर कहा, "विराट कोहली और रोहित शर्मा एक अलग ही स्तर पर खेल रहे हैं. इन दोनों के बिना 2027 विश्व कप की योजनाएं सफल नहीं होंगी. आपको एक छोर पर रोहित और दूसरे पर विराट की ज़रूरत होती है. इस पर कोई सवाल नहीं पूछा जाना चाहिए."

उन्होंने आगे कहा कि रांची में इसी साझेदारी ने दक्षिण अफ्रीका को मानसिक रूप से ध्वस्त कर दिया था. श्रीकांत ने कहा, "अगर रोहित और कोहली 20 ओवर तक बल्लेबाज़ी करते हैं, तो विरोधी टीम हार जाती है. दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ यही हुआ. वे सचमुच बल्लेबाज़ी से आउट हो गए."

विराट और रोहित के बिना भारत 2027 वर्ल्ड कप नहीं जीत सकता- क्रिस श्रीकांत

पूर्व भारतीय ओपनर के क्रिस श्रीकांत ने इस बात पर भी ज़ोर दिया कि सिर्फ एक ही फॉर्मेट खेलने के बावजूद रोहित और विराट की प्रतिबद्धता और फिटनेस देख सभी संदेह हमेशा के लिए खत्म हो जाने चाहिए. वह कहते हैं, "उन्होंने बहुत मेहनत की है. सिर्फ एक ही फॉर्मेट खेलते हुए इस तरह की मानसिकता बनाए रखना आसान नहीं होता है. जहा तक मेरा सवाल है, उन्होंने 2027 विश्व कप के लिए अपनी जगह पक्की कर ली है. हम उनके बिना नहीं जीत सकते."