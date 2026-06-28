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हिंदी न्यूज़स्पोर्ट्सक्रिकेटटी20 में सबसे ज्यादा खिलाड़ियों का डेब्यू कराने वाला दूसरा देश बना भारत, जानें कौन है नंबर-1

टी20 में सबसे ज्यादा खिलाड़ियों का डेब्यू कराने वाला दूसरा देश बना भारत, जानें कौन है नंबर-1

Suryansh Shedge Prince Yadav Debut: भारत ने आयरलैंड के खिलाफ दूसरे टी20 मैच में सूर्यांश शेडगे और प्रिंस यादव को अपना टी20 इंटरनेशनल डेब्यू करने का अवसर दिया.

Written By : नीरज शर्मा |  Updated at : 28 Jun 2026 06:40 PM (IST)
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आयरलैंड के खिलाफ दूसरे टी20 मैच में भारत ने इतिहास रच दिया है. इस मुकाबले में सूर्यांश शेडगे और प्रिंस यादव ने भारत के लिए अपना टी20 इंटरनेशनल डेब्यू किया है. शेडगे और यादव भारत के लिए टी20 डेब्यू करने वाले क्रमशः 120वें और 121वें खिलाड़ी हैं. टी20 फॉर्मेट में सबसे ज्यादा खिलाड़ियों का डेब्यू करवाने के मामले में भारत दूसरे स्थान पर है.

सूर्यांश शेडगे को नीतीश कुमार रेड्डी के रिप्लेमेंट के तौर पर आयरलैंड सीरीज के लिए भारतीय स्क्वाड में मौका मिला था. वहीं प्रिंस यादव ने कुछ दिन पहले ही अफगानिस्तान के खिलाफ अपना वनडे डेब्यू किया था. बताते चलें कि टी20 इंटरनेशनल में सबसे ज्यादा खिलाड़ियों का डेब्यू करवाने का वर्ल्ड रिकॉर्ड पाकिस्तान के नाम है.

सूर्यांश शेडगे IPL 2026 में पंजाब किंग्स के लिए खेलते हैं और भारतीय घरेलू क्रिकेट में मुंबई के लिए खेलते हैं. वहीं प्रिंस यादव इंडियन प्रीमियर लीग में लखनऊ सुपर जायंट्स के लिए खेलते हैं. उन्होंने हाल ही में अफगानिस्तान के खिलाफ 2 वनडे मैचों में 3 विकेट लिए थे.

पाकिस्तान है नंबर-1

अंतर्राष्ट्रीय टी20 क्रिकेट के इतिहास में पाकिस्तान ने अब तक सबसे ज्यादा 125 खिलाड़ियों का डेब्यू करवाया है. इस मामले में भारत दूसरे स्थान पर है, क्योंकि सूर्यांश शेडगे और प्रिंस यादव को टी20 डेब्यू कैप मिलने के बाद भारत के लिए 121 खिलाड़ियों ने टी20 डेब्यू कर लिया है.

सूर्यांश और प्रिंस से पहले टी20 इंटरनेशनल क्रिकेट में भारत के लिए डेब्यू करने वाले आखिरी खिलाड़ी हर्षित राणा था. उन्होंने जनवरी 2025 में इंग्लैंड के खिलाफ डेब्यू किया था. हर्षित उसके बाद 10 टी20 मैचों का अनुभव प्राप्त कर पाए हैं. हर्षित के डेब्यू के 513 दिनों के बाद भारत ने किसी खिलाड़ी को टी20 डेब्यू कैप थमाई है.

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About the author नीरज शर्मा

खेल कोई भी हो, नीरज शर्मा का उत्साह सबको लेकर समान होता है. नीरज मार्च 2024 से एबीपी लाइव के स्पोर्ट्स सेक्शन में काम कर रहे हैं. नीरज ने साल 2018 में मीडिया में कदम रखा. नीरज ने अपनी पत्रकारिता की पढ़ाई एपीजे इंस्टीट्यूट से की है. एबीपी से पहले नीरज कई स्पोर्ट्स वेबसाइट्स में काम कर चुके हैं. नीरज ने WWE से शुरुआत की फिर MMA को जाना और लिखा. कबड्डी से होते हुए अब क्रिकेट पर लिख रहे हैं. नीरज का मीडिया में सफर 7 साल पुराना है.
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Published at : 28 Jun 2026 06:22 PM (IST)
Tags :
India Vs Ireland IND Vs IRE T20 Prince Yadav Suyransh Shedge
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