हिंदी न्यूज़स्पोर्ट्सक्रिकेटIND vs AUS: टीम इंडिया की 'सुंदर' जीत, 5 विकेट से जीता तीसरा टी20; होबार्ट में पहली बार ऑस्ट्रेलिया

IND vs AUS: टीम इंडिया की 'सुंदर' जीत, 5 विकेट से जीता तीसरा टी20; होबार्ट में पहली बार ऑस्ट्रेलिया

IND vs AUS 3rd T20 Highlights: भारत ने तीसरे टी20 मैच में ऑस्ट्रेलिया को 5 विकेट से हरा दिया है. ऑस्ट्रेलियाई टीम ने पहले खेलते हुए 186 रन बनाए थे, जवाब में टीम इंडिया ने 9 गेंद शेष रहते जीत दर्ज की.

By : नीरज शर्मा | Updated at : 02 Nov 2025 05:35 PM (IST)
भारत ने तीसरे टी20 मैच में ऑस्ट्रेलिया को 5 विकेट से हरा दिया है. ऑस्ट्रेलियाई टीम ने पहले खेलते हुए 186 रन बनाए थे, जवाब में टीम इंडिया ने 9 गेंद शेष रहते जीत दर्ज कर ली. भारत ऐसा पहला देश बन गया है, जिसने होबार्ट के बेलेरिव मैदान में किसी टी20 मैच में ऑस्ट्रेलिया को हराया है. वाशिंगटन सुंदर ने नाबाद 49 रनों की की मैच विनिंग पारी खेली.

टिम डेविस और मार्कस स्टोइनिस की अर्धशतक पारियों की बदौलत ऑस्ट्रेलिया ने पहले खेलते हुए 186 रनों का स्कोर खड़ा किया था. डेविड ने 74 और स्टोइनिस ने 64 रनों का योगदान दिया था. वहीं गेंदबाजी में भारत के लिए सबसे सफल गेंदबाज अर्शदीप सिंह रहे, जिन्होंने 3 विकेट लिए.

वाशिंगटन सुंदर की गजब बैटिंग

अभिषेक शर्मा ने फिर से तूफानी अंदाज में बैटिंग की, लेकिन 25 रन बनाकर आउट हो गए. दूसरी ओर शुभमन गिल की खराब फॉर्म जारी है, वो सिर्फ 15 रन बनाकर आउट हो गए. कप्तान सूर्यकुमार यादव सेट हो चुके थे, उन्होंने 11 गेंद में 24 रन बनाए लेकिन उसे बड़ी पारी में तब्दील नहीं कर पाए. तिलक वर्मा को फिर से नंबर-4 की जिम्मेदारी सौंपी गई, जिन्होंने 29 रन बनाए. अक्षर पटेल को भी शुरुआत मिली, लेकिन 17 रन बनाकर चलते बने.

भारत ने 111 के स्कोर पर 4 विकेट गंवा दिए थे, तब वाशिंगटन सुंदर बैटिंग करने आए. उन्होंने ताबड़तोड़ अंदाज में बैटिंग करते हुए 23 गेंदों में 49 रन बनाए. दूसरे छोर पर जीतेश शर्मा ने नाबाद 22 रन बनाए. दोनों ने 43 रनों की नाबाद साझेदारी कर टीम इंडिया की जीत सुनिश्चित की. अब पांच मैचों की सीरीज में 3 मैच पूरे हो चुके हैं, जिसके बाद भारत और ऑस्ट्रेलिया एक-एक से बराबरी पर हैं.

होबार्ट में ऑस्ट्रेलिया की पहली हार

ऑस्ट्रेलिया ने इससे पहले होबार्ट के बेलेरिव स्टेडियम में 5 टी20 मैच खेले थे और उसे सभी मैचों में जीत मिली थी. उसने यहां दो बार वेस्टइंडीज, 2 बार इंग्लैंड और एक बार पाकिस्तान को हराया हुआ है. लेकिन भारत यहां ऑस्ट्रेलियाई टीम को हराने वाला पहला देश बन गया है.

 

Published at : 02 Nov 2025 05:16 PM (IST)
Washington Sundar IND Vs AUS 3rd T20 IND VS AUS INDIA VS AUSTRALIA
इंडिया
