NZ को हराकर टीम इंडिया ने जीता 200वां T20 मैच, ऑस्ट्रेलिया-इंग्लैंड आसपास भी नहीं

शनिवार को भारत ने न्यूजीलैंड को दूसरे टी20 मैच में 4 विकेट से हरा दिया. बल्लेबाजी में तिलक वर्मा, नमन धीर और नीतीश कुमार रेड्डी ने जो मैच पलटा, उसके बलबूते टीम इंडिया ने सीरीज में 2-0 की बढ़त बना ली है. न्यूजीलैंड को हराते ही भारत टी20 इंटरनेशनल क्रिकेट में 200 जीत दर्ज करने वाला पहला देश बन गया है. कमाल की बात यह है कि सबसे ज्यादा जीत के मामले में भारत के आसपास कोई दूसरा देश नहीं है.

दुनिया में अब तक सबसे ज्यादा टी20 मैच खेलने वाला देश पाकिस्तान है, लेकिन सबसे पहले जीत का दोहरा शतक भारत ने लगाया है. टीम इंडिया ने अब तक 300 टी20 मैच खेलकर 200 जीत दर्ज की हैं. सबसे ज्यादा जीत के मामले में दूसरे नंबर पर पाकिस्तान है, जिसके खाते में अब तक 176 जीत आई हैं.

भारत ने जीते 200 मैच

टी20 इंटरनेशनल क्रिकेट में भारतीय टीम ने अब तक 300 मैच खेलकर 200 जीत दर्ज की हैं. टीम इंडिया को 83 हार का सामना करना पड़ा है. बाकी 17 मुकाबलों में कुछ टाई रहे, कुछ का परिणाम नहीं निकल सका.

टीम इंडिया की 200वीं जीत पर नजर डालें तो शनिवार को खेले गए दूसरे टी20 मैच में न्यूजीलैंड ने पहले बैटिंग करते हुए 180 रन बनाए थे. जवाब में भारतीय टॉप ऑर्डर बुरी तरह फेल हो गया था और देखते ही देखते 70 के स्कोर तक आधी टीम पवेलियन लौट चुकी थी. टीम इंडिया की जीत की नींव तिलक वर्मा और नमन धीर ने रखी, जिनके बीच 42 रनों की बहुमूल्य पार्टनरशिप हुई. नमन धीर ने 17 गेंद में 31 रन बनाए.

उसके बाद तिलक वर्मा और नीतीश कुमार रेड्डी ने मिलकर नाबाद 69 रन जोड़े और टीम इंडिया की जीत सुनिश्चित की. तिलक ने 51 रन बनाए, जबकि नीतीश 26 रन बनाकर नाबाद लौटे.

टी20 में सबसे ज्यादा जीतने वाले देश

200 जीत - भारत

176 जीत - पाकिस्तान

135 जीत - न्यूजीलैंड

129 जीत - दक्षिण अफ्रीका

128 जीत - इंग्लैंड

यह भी पढ़ें:

एशियन पैरा गेम्स में पाकिस्तान की घनघोर बेइज्जती, नहीं आया एक भी गोल्ड मेडल; भारत ने जीते 114