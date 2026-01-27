हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
IPLलाइव स्कोरक्रिकेट शेड्यूलरिजल्ट
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़स्पोर्ट्सक्रिकेटअंडर-19 वर्ल्ड कप में टीम इंडिया विजयरथ पर सवार, वैभव सूर्यवंशी और विहान का कहर, जिम्बाब्वे को 204 रनों से रौंदा

अंडर-19 वर्ल्ड कप में टीम इंडिया विजयरथ पर सवार, वैभव सूर्यवंशी और विहान का कहर, जिम्बाब्वे को 204 रनों से रौंदा

IND vs ZIM U19 World Cup: अंडर-19 वर्ल्ड कप के सुपर-6 मैच में भारत ने जिम्बाब्वे को 204 रनों से हरा दिया है. वैभव सूर्यवंशी ने इस मैच में अर्धशतक लगाया और विहान मल्होत्रा ने सेंचुरी ठोकी.

By : नीरज शर्मा | Updated at : 27 Jan 2026 09:08 PM (IST)
Preferred Sources

भारतीय टीम ने जिम्बाब्वे को 204 रनों के विशाल अंतर से हरा दिया है. सुपर-6 के इस मुकाबले में भारतीय टीम ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 352 रन बनाए थे, जवाब में जिम्बाब्वे की पूरी टीम 148 रनों पर सिमट गई. टीम इंडिया अभी तक अंडर-19 वर्ल्ड कप में कोई मैच नहीं हारी है. जिम्बाब्वे के खिलाफ भारत की जीत में विहान मल्होत्रा के शतक का बड़ा योगदान रहा. वहीं गेंदबाजी में कप्तान आयुष म्हात्रे और उद्धव मोहन ने तीन-तीन विकेट झटके.

इस मैच में भारतीय टीम टॉस हारकर पहले बल्लेबाजी करने आई थी. वैभव सूर्यवंशी ने 30 गेंद में 52 रनों की पारी खेली, लेकिन कप्तान आयुष म्हात्रे लगातार खराब फॉर्म से जूझ रहे हैं, वो इस बार भी केवल 21 रन बनाकर आउट हो गए. मगर विहान मल्होत्रा का बल्ला खूब गरज रहा है, जिन्होंने 107 गेंदों में 109 रनों की पारी खेली. वहीं विकेटकीपर बल्लेबाज अभिज्ञान कुंडू ने भी 61 रनों का योगदान दिया.

गेंदबाजी में खूब चले कप्तान

कप्तान आयुष म्हात्रे चाहे बल्लेबाजी में कमाल नहीं कर पाए, लेकिन गेंदबाजी में उन्होंने 4 ओवरों में महज 14 रन दिए और 3 विकेट चटकाए. उनके अलावा उद्धव मोहन ने भी जिम्बाब्वे के 3 बल्लेबाजों को पवेलियन का रास्ता दिखाया. आरएस एंबरिस ने विकेट लिए, वहीं हेनिल पटेल और खिलन पटेल ने एक-एक विकेट लेने में सफलता पाई.

यह अभी तक अंडर-19 वर्ल्ड कप 2026 में टीम इंडिया की लगातार चौथी जीत है. एक समय जिम्बाब्वे ने 4 विकेट के नुकसान पर 142 रन बना लिए थे, लेकिन यहां से भारतीय गेंदबाजों ने ऐसा कहर बरपाया कि जिम्बाब्वे के आखिरी 6 विकेट महज 6 रनों के भीतर गिर गए.

यह भी पढ़ें:

पाकिस्तान में चल रहा आंतरिक कलेश, PCB पर भड़के पूर्व पाक क्रिकेटर; बोले - बांग्लादेश को छोड़ो...

Joe Root Century: टेस्ट के बाद वनडे में भी जो रूट का कहर, श्रीलंका के खिलाफ शतक लगाकर सचिन के साथ विराट के रिकॉर्ड पर भी गड़ाई नजर 

About the author नीरज शर्मा

खेल कोई भी हो, नीरज शर्मा का उत्साह सबको लेकर समान होता है. नीरज मार्च 2024 से एबीपी लाइव के स्पोर्ट्स सेक्शन में काम कर रहे हैं. नीरज ने साल 2018 में मीडिया में कदम रखा. नीरज ने अपनी पत्रकारिता की पढ़ाई एपीजे इंस्टीट्यूट से की है. एबीपी से पहले नीरज कई स्पोर्ट्स वेबसाइट्स में काम कर चुके हैं. नीरज ने WWE से शुरुआत की फिर MMA को जाना और लिखा. कबड्डी से होते हुए अब क्रिकेट पर लिख रहे हैं. नीरज का मीडिया में सफर 7 साल पुराना है.
Read
Published at : 27 Jan 2026 08:45 PM (IST)
Tags :
IND Vs ZIM U19 WORLD CUP Under 19 World Cup 2026 IND U19 Vs ZIM U19
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

इंडिया
'एक तिहाई दुनिया की आबादी को...', भारत-EU ट्रेड डील पर केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने बताया क्या होगा फायदा
'एक तिहाई दुनिया की आबादी को...', भारत-EU ट्रेड डील पर केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने बताया क्या होगा फायदा
महाराष्ट्र
'मैंने सीना ठोककर महाराष्ट्र में कराया सत्ता परिवर्तन', एकनाथ शिंदे का उद्धव ठाकरे पर हमला
'मैंने सीना ठोककर महाराष्ट्र में कराया सत्ता परिवर्तन', एकनाथ शिंदे का उद्धव ठाकरे पर हमला
क्रिकेट
बांग्लादेश के सामने नई मुसीबत, ICC ने लिया एक्शन, चाहकर भी कुछ नहीं कर पाएगा BCB
बांग्लादेश के सामने नई मुसीबत, ICC ने लिया एक्शन, चाहकर भी कुछ नहीं कर पाएगा BCB
बॉलीवुड
वो स्टारकिड जिसकी किस्मत बॉर्डर 2 ने चमका दी, पहली फिल्म हुई थी फ्लॉप, 5 साल पर्दे से रहे गायब
वो स्टारकिड जिसकी किस्मत बॉर्डर 2 ने चमका दी, पहली फिल्म हुई थी फ्लॉप, 5 साल पर्दे से रहे गायब
Advertisement

वीडियोज

India-EU Trade Deal: PM Modi ने यूरोपीय यूनियन के साथ फ्री ट्रेड डील का किया एलान | FTA 2026
Bollywood News: आशिकों की कॉलोनी में शाहिद–दिशा की फ्रेश केमिस्ट्री ने मचाया धमाल (27.01.2026)
Ayodhya GST Officer: शंकराचार्य के खिलाफ इस्तीफागुस्से में GST Officer पर जबरदस्त बरसे!
Budget 2026: Joint Income Tax Return से Middle Class को बड़ी राहत | Paisa Live
Vizhinjam Port: India का नया Maritime Hub जो China और Singapore को टक्कर देगा | Paisa Live
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.72 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.62 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
'एक तिहाई दुनिया की आबादी को...', भारत-EU ट्रेड डील पर केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने बताया क्या होगा फायदा
'एक तिहाई दुनिया की आबादी को...', भारत-EU ट्रेड डील पर केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने बताया क्या होगा फायदा
महाराष्ट्र
'मैंने सीना ठोककर महाराष्ट्र में कराया सत्ता परिवर्तन', एकनाथ शिंदे का उद्धव ठाकरे पर हमला
'मैंने सीना ठोककर महाराष्ट्र में कराया सत्ता परिवर्तन', एकनाथ शिंदे का उद्धव ठाकरे पर हमला
क्रिकेट
बांग्लादेश के सामने नई मुसीबत, ICC ने लिया एक्शन, चाहकर भी कुछ नहीं कर पाएगा BCB
बांग्लादेश के सामने नई मुसीबत, ICC ने लिया एक्शन, चाहकर भी कुछ नहीं कर पाएगा BCB
बॉलीवुड
वो स्टारकिड जिसकी किस्मत बॉर्डर 2 ने चमका दी, पहली फिल्म हुई थी फ्लॉप, 5 साल पर्दे से रहे गायब
वो स्टारकिड जिसकी किस्मत बॉर्डर 2 ने चमका दी, पहली फिल्म हुई थी फ्लॉप, 5 साल पर्दे से रहे गायब
विश्व
'ये तो बस शुरूआत...', मदर ऑफ ऑल डील्स का ऐलान करते हुए बोलीं EU कमिशन की प्रेसिडेंट उर्सुला
'ये तो बस शुरूआत...', मदर ऑफ ऑल डील्स का ऐलान करते हुए बोलीं EU कमिशन की प्रेसिडेंट उर्सुला
विश्व
ब्रिटेन में ISI का साइलेंट ऑपरेशन? आसिम मुनीर के आलोचकों पर अटैक, अब तक 4 ब्रिटिश नागरिक गिरफ्तार
ब्रिटेन में ISI का साइलेंट ऑपरेशन? मुनीर के आलोचकों पर अटैक, अब तक चार गिरफ्तार
हेल्थ
Skin Cancer: सावधान! सिर्फ धूप से ही नहीं, शरीर के इन 'छिपे हुए' हिस्सों में भी हो सकता है स्किन कैंसर
सावधान! सिर्फ धूप से ही नहीं, शरीर के इन 'छिपे हुए' हिस्सों में भी हो सकता है स्किन कैंसर
यूटिलिटी
आपके घर के लिए कितने लीटर का गीजर सही रहेगा, जान लीजिए काम की बात
आपके घर के लिए कितने लीटर का गीजर सही रहेगा, जान लीजिए काम की बात
ENT LIVE
Border 2 Success के बाद वरुण धवन ने मेट्रो में किया Risky Stunt, Viral हुआ Video
Border 2 Success के बाद वरुण धवन ने मेट्रो में किया Risky Stunt, Viral हुआ Video
ENT LIVE
Karan Johar ने लिया Social Media से Break ,करेंगे Digital Detox
Karan Johar ने लिया Social Media से Break ,करेंगे Digital Detox
ENT LIVE
Cheekatilo Telugu Film Review: Mystery Thriller, अच्छे Idea को कर दिया बिलकुल खराब
Cheekatilo Telugu Film Review: Mystery Thriller, अच्छे Idea को कर दिया बिलकुल खराब
ENT LIVE
‘King’ Release Date Out: Announcement पर Mixed Reactions, Presentation ने किया Disappoint
‘King’ Release Date Out: Announcement पर Mixed Reactions, Presentation ने किया Disappoint
ENT LIVE
"शादी का वादा कर किया रपे" धुरंधर के एक्टर नदीम खान पर लगे गंभीर आरोप
Embed widget