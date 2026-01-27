भारतीय टीम ने जिम्बाब्वे को 204 रनों के विशाल अंतर से हरा दिया है. सुपर-6 के इस मुकाबले में भारतीय टीम ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 352 रन बनाए थे, जवाब में जिम्बाब्वे की पूरी टीम 148 रनों पर सिमट गई. टीम इंडिया अभी तक अंडर-19 वर्ल्ड कप में कोई मैच नहीं हारी है. जिम्बाब्वे के खिलाफ भारत की जीत में विहान मल्होत्रा के शतक का बड़ा योगदान रहा. वहीं गेंदबाजी में कप्तान आयुष म्हात्रे और उद्धव मोहन ने तीन-तीन विकेट झटके.

इस मैच में भारतीय टीम टॉस हारकर पहले बल्लेबाजी करने आई थी. वैभव सूर्यवंशी ने 30 गेंद में 52 रनों की पारी खेली, लेकिन कप्तान आयुष म्हात्रे लगातार खराब फॉर्म से जूझ रहे हैं, वो इस बार भी केवल 21 रन बनाकर आउट हो गए. मगर विहान मल्होत्रा का बल्ला खूब गरज रहा है, जिन्होंने 107 गेंदों में 109 रनों की पारी खेली. वहीं विकेटकीपर बल्लेबाज अभिज्ञान कुंडू ने भी 61 रनों का योगदान दिया.

गेंदबाजी में खूब चले कप्तान

कप्तान आयुष म्हात्रे चाहे बल्लेबाजी में कमाल नहीं कर पाए, लेकिन गेंदबाजी में उन्होंने 4 ओवरों में महज 14 रन दिए और 3 विकेट चटकाए. उनके अलावा उद्धव मोहन ने भी जिम्बाब्वे के 3 बल्लेबाजों को पवेलियन का रास्ता दिखाया. आरएस एंबरिस ने विकेट लिए, वहीं हेनिल पटेल और खिलन पटेल ने एक-एक विकेट लेने में सफलता पाई.

यह अभी तक अंडर-19 वर्ल्ड कप 2026 में टीम इंडिया की लगातार चौथी जीत है. एक समय जिम्बाब्वे ने 4 विकेट के नुकसान पर 142 रन बना लिए थे, लेकिन यहां से भारतीय गेंदबाजों ने ऐसा कहर बरपाया कि जिम्बाब्वे के आखिरी 6 विकेट महज 6 रनों के भीतर गिर गए.

