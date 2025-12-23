भारत ने दूसरे टी20 मैच में श्रीलंका को 7 विकेट से हरा दिया है. विशाखापट्टनम में खेले गए इस मैच में श्रीलंका ने पहले खेलते हुए 128 रन बनाए थे, जवाब में टीम इंडिया ने 54 गेंद शेष रहते लक्ष्य को हासिल कर लिया. भारतीय सलामी बल्लेबाज शेफाली वर्मा ने विस्फोटक बैटिंग से खूब गदर मचाया, जिन्होंने 202.94 के तूफानी स्ट्राइक रेट से खेलते हुए 34 गेंद में 69 रन बनाए.

विशाखापट्टनम में खेले गए इस मैच में भारतीय टीम ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी चुनी थी. भारत की ओर से घातक गेंदबाजी हुई, नतीजा यह निकला कि श्रीलंका के बल्लेबाज निर्धारित 20 ओवरों में केवल 128 रन ही बना सकी.

टीम इंडिया जब 129 रनों के लक्ष्य का पीछा करने आई, तो स्मृति मंधाना केवल 14 रन बनाकर आउट हो गई. दूसरे छोर पर शेफाली वर्मा ने तबाही मचाते हुए श्रीलंकाई गेंदबाजों की जमकर धुनाई की. वर्मा ने 27 गेंद में अर्धशतक पूरा किया और मैच में 34 गेंदों में 69 रन बनाए. उन्होंने इस पारी में 11 चौके और एक छक्का लगाया.

उनके अलावा जेमिमा रोड्रीग्स ने 15 गेंदे में 26 रन बनाए. बताते चलें कि WPL 2026 के लिए दिल्ली कैपिटल्स ने रोड्रीग्स को अपना कप्तान नियुक्त किया है. कप्तान हरमनप्रीत कौर ने इस मैच में 10 रन बनाए. भारतीय टीम ने पहला मैच 8 विकेट से जीता था. टीम इंडिया अब सीरीज में 2-0 से आगे हो गई है.

इस मुकाबले में शेफाली वर्मा ने एक बड़ा रिकॉर्ड भी बना दिया है. वो 22 साल की उम्र से पहले टी20 में सबसे ज्यादा 50+ स्कोर बनाने वाली बल्लेबाज बन गई हैं. उन्होंने अपने टी20 करियर में 12वीं बार 50 से अधिक स्कोर किया. यह भी बताते चलें कि ये साल 2020 के बाद भारतीय टीम की 11 मैचों में श्रीलंका के खिलाफ 9वीं जीत है. श्रीलंका की टी20 में भारत के खिलाफ आखिरी जीत 2014 में आई थी.

