तीसरे वनडे में टीम इंडिया की बंपर जीत, वैभव सूर्यवंशी चमके फिर गेंदबाजों का कहर; भारत ने दक्षिण अफ्रीका को 233 रनों से रौंदा

IND U19 vs SA U19: भारत ने तीसरे यूथ वनडे मैच में दक्षिण अफ्रीका को 233 रनों से हरा दिया है. इसी के साथ 3 मैचों की वनडे सीरीज में भारत की अंडर-19 टीम ने दक्षिण अफ्रीका का 3-0 से सूपड़ा साफ कर दिया है.

By : नीरज शर्मा | Updated at : 07 Jan 2026 08:05 PM (IST)
भारत ने तीसरे यूथ वनडे मैच में दक्षिण अफ्रीका को 233 रनों से हरा दिया है. इसी के साथ 3 मैचों की वनडे सीरीज में भारत की अंडर-19 टीम ने दक्षिण अफ्रीका का 3-0 से सूपड़ा साफ कर दिया है. तीसरे ODI मैच में टीम इंडिया ने पहले खेलते हुए 393 रनों का स्कोर खड़ा किया था. भारत के लिए वैभव सूर्यवंशी और आरोन जॉर्ज ने शतक लगाया. विशाल लक्ष्य का पीछा करते हुए दक्षिण अफ्रीका की पूरी टीम 160 रनों पर सिमट गई.

इस मुकाबले में दक्षिण अफ्रीका ने टॉस जीतकर टीम इंडिया को पहले बल्लेबाजी का न्योता दिया था. भारतीय सलामी बल्लेबाजों, वैभव सूर्यवंशी और आरोन जॉर्ज ने कमाल की बल्लेबाजी करते हुए 227 रनों की ओपनिंग पार्टनरशिप कर डाली.

वैभव सूर्यवंशी का शतक

वैभव सूर्यवंशी ने इस मैच में 63 गेंद में शतक पूरा कर लिया था. यह वैभव का लिस्ट-A करियर में दूसरा शतक रहा. उन्होंने इस मुकाबले में 74 गेंद खेलकर 127 रन बनाए, इस दौरान उनके बल्ले से 9 चौके और 10 छक्के आए. उनके अलावा आरोन जॉर्ज ने 106 गेंदों में 118 रनों की पारी खेली. सूर्यवंशी और जॉर्ज ने 227 रनों की ओपनिंग पार्टनरशिप की थी. भारतीय टीम ने 25.4 ओवर में अपना पहला विकेट गंवाया था, उस समय टीम 227 रन बना चुकी थी. उसके बाद अगली 148 गेंदों में टीम इंडिया ने 166 रन जोड़े.

भारत के लिए सबसे ज्यादा विकेट किशन कुमार सिंह ने लिए, जिन्होंने केवल 4 ओवर गेंदबाजी करते हुए 3 विकेट झटके. मोहम्मद एनान ने भी 2 विकेट लेने में सफलता पाई. वैभव सूर्यवंशी ने भी गेंदबाजी में हाथ आजमाया. उन्होंने 2 ओवर में 10 रन देकर एक विकेट लिया.

दक्षिण अफ्रीका का सूपड़ा साफ

भारत की अंडर-19 टीम ने यह यूथ ODI सीरीज 3-0 से जीत ली है. पहले वनडे मैच में भारतीय टीम DLS पद्धति से 25 रनों से जीती थी. वहीं दूसरे वनडे मैच में टीम इंडिया ने 246 रनों के लक्ष्य को 24वें ओवर में ही हासिल कर लिया था. अब तीसरे वनडे मैच को भारत 233 रनों से जीत गया है.

About the author नीरज शर्मा

खेल कोई भी हो, नीरज शर्मा का उत्साह सबको लेकर समान होता है. नीरज मार्च 2024 से एबीपी लाइव के स्पोर्ट्स सेक्शन में काम कर रहे हैं. नीरज ने साल 2018 में मीडिया में कदम रखा. नीरज ने अपनी पत्रकारिता की पढ़ाई एपीजे इंस्टीट्यूट से की है. एबीपी से पहले नीरज कई स्पोर्ट्स वेबसाइट्स में काम कर चुके हैं. नीरज ने WWE से शुरुआत की फिर MMA को जाना और लिखा. कबड्डी से होते हुए अब क्रिकेट पर लिख रहे हैं. नीरज का मीडिया में सफर 7 साल पुराना है.
Published at : 07 Jan 2026 07:53 PM (IST)
 India Vs South Africa IND VS SA IND U19 Vs SA U19
