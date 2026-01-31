India vs New Zealand 5th T20 Match Scorecard: भारत ने पांचवां टी20 मैच 46 रनों से जीत लिया है. तिरुवनंतपुरम में खेले गए इस मैच में टीम इंडिया ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 271 रनों का पहाड़ सा स्कोर खड़ा किया था. इसके जवाब में न्यूजीलैंड की टीम पूरे 20 ओवर भी नहीं खेल सकी और 225 रनों पर ऑलआउट हो गई.

टीम इंडिया ने इस मैच में टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी चुनी थी. संजू सैमसन एक बार फिर फ्लॉप रहे, जो केवल 6 रन बना पाए. अभिषेक शर्मा अपनी 16 गेंद में 30 रन की पारी को अर्धशतक या शतक में तब्दील नहीं कर पाए.

अर्शदीप सिंह ने मारा पंजा

अर्शदीप सिंह टी20 इंटरनेशनल क्रिकेट में भारत के लिए सबसे ज्यादा विकेट लेने वाले गेंदबाज हैं. 100 से ज्यादा विकेट ले चुके हैं, लेकिन अभी तक ऐसा नहीं हुआ था, जब उन्होंने एक ही मैच में 5 विकेट लिए हों. न्यूजीलैंड के खिलाफ तिरुवनंतपुरम में उन्होंने 4 ओवर में 51 रन देकर 5 विकेट लिए.

ईशान किशन का 42 गेंद में शतक

ईशान किशन ने अपनी शानदार फॉर्म को बरकरार रखते हुए 42 गेंदों में शतक पूरा किया. उन्होंने इस मैच में 43 गेंद खेलकर 103 रन बनाए, जिसमें 10 छक्के और 6 चौके लगाए.