हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
IPLलाइव स्कोरक्रिकेट शेड्यूलरिजल्ट
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़स्पोर्ट्सक्रिकेटIND vs NZ: तीसरा सबसे बड़ा टी20 स्कोर बनाने के बाद 46 रनों से जीता भारत, ईशान का शतक फिर अर्शदीप ने मारा पंजा

IND vs NZ: तीसरा सबसे बड़ा टी20 स्कोर बनाने के बाद 46 रनों से जीता भारत, ईशान का शतक फिर अर्शदीप ने मारा पंजा

IND vs NZ 5th T20 Highlights: भारत ने पांचवां टी20 मैच 46 रनों से जीत लिया है. ईशान किशन ने शतक और गेंदबाजी में भारतीय टीम के लिए अर्शदीप सिंह ने 5 विकेट लिए.

By : नीरज शर्मा | Updated at : 31 Jan 2026 10:30 PM (IST)
Preferred Sources

India vs New Zealand 5th T20 Match Scorecard: भारत ने पांचवां टी20 मैच 46 रनों से जीत लिया है. तिरुवनंतपुरम में खेले गए इस मैच में टीम इंडिया ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 271 रनों का पहाड़ सा स्कोर खड़ा किया था. इसके जवाब में न्यूजीलैंड की टीम पूरे 20 ओवर भी नहीं खेल सकी और 225 रनों पर ऑलआउट हो गई.

टीम इंडिया ने इस मैच में टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी चुनी थी. संजू सैमसन एक बार फिर फ्लॉप रहे, जो केवल 6 रन बना पाए. अभिषेक शर्मा अपनी 16 गेंद में 30 रन की पारी को अर्धशतक या शतक में तब्दील नहीं कर पाए.

अर्शदीप सिंह ने मारा पंजा

अर्शदीप सिंह टी20 इंटरनेशनल क्रिकेट में भारत के लिए सबसे ज्यादा विकेट लेने वाले गेंदबाज हैं. 100 से ज्यादा विकेट ले चुके हैं, लेकिन अभी तक ऐसा नहीं हुआ था, जब उन्होंने एक ही मैच में 5 विकेट लिए हों. न्यूजीलैंड के खिलाफ तिरुवनंतपुरम में उन्होंने 4 ओवर में 51 रन देकर 5 विकेट लिए.

ईशान किशन का 42 गेंद में शतक

ईशान किशन ने अपनी शानदार फॉर्म को बरकरार रखते हुए 42 गेंदों में शतक पूरा किया. उन्होंने इस मैच में 43 गेंद खेलकर 103 रन बनाए, जिसमें 10 छक्के और 6 चौके लगाए.

About the author नीरज शर्मा

खेल कोई भी हो, नीरज शर्मा का उत्साह सबको लेकर समान होता है. नीरज मार्च 2024 से एबीपी लाइव के स्पोर्ट्स सेक्शन में काम कर रहे हैं. नीरज ने साल 2018 में मीडिया में कदम रखा. नीरज ने अपनी पत्रकारिता की पढ़ाई एपीजे इंस्टीट्यूट से की है. एबीपी से पहले नीरज कई स्पोर्ट्स वेबसाइट्स में काम कर चुके हैं. नीरज ने WWE से शुरुआत की फिर MMA को जाना और लिखा. कबड्डी से होते हुए अब क्रिकेट पर लिख रहे हैं. नीरज का मीडिया में सफर 7 साल पुराना है.
Read
Published at : 31 Jan 2026 10:30 PM (IST)
Tags :
Arshdeep Singh Ind Vs Nz Highlights IND VS NZ ISHAN KISHAN
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

विश्व
चीन ने दिखाई दुनिया के पहले छठी पीढ़ी के फाइटर जेट की फोटो, अमेरिका के F-35 से कितना खतरनाक?
चीन ने दिखाई दुनिया के पहले छठी पीढ़ी के फाइटर जेट की फोटो, US के F-35 से कितना खतरनाक?
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
बरेली: धीरेंद्र शास्त्री पर भड़के मौलाना शहाबुद्दीन रजवी बोले- 'इस्लाम धर्म के खिलाफ बयान...'
बरेली: धीरेंद्र शास्त्री पर भड़के मौलाना शहाबुद्दीन रजवी बोले- 'इस्लाम धर्म के खिलाफ बयान...'
क्रिकेट
पांचवें टी20 में भारत ने न्यूजीलैंड गेंदबाजों की उड़ाई धज्जियां, बनाया तीसरा सबसे बड़ा स्कोर; ईशान किशन का विस्फोटक शतक
पांचवें टी20 में भारत ने न्यूजीलैंड गेंदबाजों की उड़ाई धज्जियां, बनाया तीसरा सबसे बड़ा स्कोर; ईशान किशन का शतक
विश्व
'अमेरिका का अच्छा पार्टनर नहीं भारत', ट्रेड डील से पहले निक्की हेली के बेटे का एंटी इंडिया पोस्ट, छिड़ी बहस
'US का अच्छा पार्टनर नहीं भारत', ट्रेड डील से पहले निक्की हेली के बेटे का एंटी इंडिया पोस्ट
Advertisement

वीडियोज

Sandeep Chaudhary: बजट 2026 से आम आदमी के फायदे और नुक्सान | Seedha Sawal on Budget
ABP Report : सुनेत्रा पवार की शपथ के बाद सियासत हुई तेज! | Sharad Pawar | Maharashtra Deputy CM
Sunetra Pawar Oath Ceremony: अजित पवार की विरासत को आगे बढ़ाएंगी सुनेत्रा पवार | Chitra Tripathi
Khabar Gawah Hai: 'पावर' के वास्ते, पवार परिवार के अलग रास्ते! | Ajit Pawar | Sharad Pawar | NCP
Budget 2026: LTCG & STCG Tax में बड़ी राहत | Investors के लिए Game-Changer | Paisa Live
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.72 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.62 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
विश्व
चीन ने दिखाई दुनिया के पहले छठी पीढ़ी के फाइटर जेट की फोटो, अमेरिका के F-35 से कितना खतरनाक?
चीन ने दिखाई दुनिया के पहले छठी पीढ़ी के फाइटर जेट की फोटो, US के F-35 से कितना खतरनाक?
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
बरेली: धीरेंद्र शास्त्री पर भड़के मौलाना शहाबुद्दीन रजवी बोले- 'इस्लाम धर्म के खिलाफ बयान...'
बरेली: धीरेंद्र शास्त्री पर भड़के मौलाना शहाबुद्दीन रजवी बोले- 'इस्लाम धर्म के खिलाफ बयान...'
क्रिकेट
पांचवें टी20 में भारत ने न्यूजीलैंड गेंदबाजों की उड़ाई धज्जियां, बनाया तीसरा सबसे बड़ा स्कोर; ईशान किशन का विस्फोटक शतक
पांचवें टी20 में भारत ने न्यूजीलैंड गेंदबाजों की उड़ाई धज्जियां, बनाया तीसरा सबसे बड़ा स्कोर; ईशान किशन का शतक
विश्व
'अमेरिका का अच्छा पार्टनर नहीं भारत', ट्रेड डील से पहले निक्की हेली के बेटे का एंटी इंडिया पोस्ट, छिड़ी बहस
'US का अच्छा पार्टनर नहीं भारत', ट्रेड डील से पहले निक्की हेली के बेटे का एंटी इंडिया पोस्ट
मनोरंजन
Mardaani 3 Box Office Day 2 LIVE: 'बॉर्डर 2' की सुनामी के बीच डटकर खड़ी है 'मर्दानी 3', छह बजे तक कमाई 7 करोड़ के पार
Mardaani 3 Box Office Day 2 LIVE: 'बॉर्डर 2' की सुनामी के बीच डटकर खड़ी है 'मर्दानी 3', छह बजे तक कमाई 7 करोड़ के पार
शिक्षा
बेहद ही सख्ती के साथ होगी बिहार बोर्ड की परीक्षा, एक मिनट की देरी भी पड़ेगी भारी; पढ़ लें गाइडलाइन्स
बेहद ही सख्ती के साथ होगी बिहार बोर्ड की परीक्षा, एक मिनट की देरी भी पड़ेगी भारी; पढ़ लें गाइडलाइन्स
ट्रेंडिंग
पाकिस्तान पहुंचा भारतीय शख्स, पहचान बताने पर जमकर हुई खातिरदारी, वीडियो देख तारीफ करने लगे यूजर्स
पाकिस्तान पहुंचा भारतीय शख्स, पहचान बताने पर जमकर हुई खातिरदारी, वीडियो देख तारीफ करने लगे यूजर्स
हेल्थ
मोबाइल स्क्रीन का साइलेंट स्ट्रेस, जानिए कैसे 24*7 डिजिटल लाइफ दिल की सेहत पर डाल रही है खतरा 
मोबाइल स्क्रीन का साइलेंट स्ट्रेस, जानिए कैसे 24*7 डिजिटल लाइफ दिल की सेहत पर डाल रही है खतरा 
ENT LIVE
Mayasabha Review:Tumbbad के Director Rahi Anil Barve की 100 minute की फिल्म बांध के रखती है!
Mayasabha Review:Tumbbad के Director Rahi Anil Barve की 100 minute की फिल्म बांध के रखती है!
ENT LIVE
धुरंधर नेटफ्लिक्स स्ट्रीमिंग पर क्यों मचा बवाल?
धुरंधर नेटफ्लिक्स स्ट्रीमिंग पर क्यों मचा बवाल?
ENT LIVE
Rani Mukerji Interview :30 साल की फिल्म Journey, करण जौहर, मर्दानी 3 और बहुत कुछ
Rani Mukerji Interview :30 साल की फिल्म Journey, करण जौहर, मर्दानी 3 और बहुत कुछ
ENT LIVE
Mardaani 3 Review: Rani Mukerji एकदम छा गईं, हर किसी को चौंकाएगी कहानी
Mardaani 3 Review: Rani Mukerji एकदम छा गईं, हर किसी को चौंकाएगी कहानी
ENT LIVE
Shah Rukh Khan ने Netflix India के 10-Year Celebration Film को दी अपनी आवाज
Shah Rukh Khan ने Netflix India के 10-Year Celebration Film को दी अपनी आवाज
Embed widget