अंतिम ओवर में टीम इंडिया की रोमांचक जीत, आखिर तक लड़ी नीदरलैंड्स, 17 रनों से जीता भारत

हिंदी न्यूज़स्पोर्ट्सक्रिकेटअंतिम ओवर में टीम इंडिया की रोमांचक जीत, आखिर तक लड़ी नीदरलैंड्स, 17 रनों से जीता भारत

IND vs NED Highlights: भारत ने नामीबिया को 17 रनों से हरा दिया है. शिवम दुबे ने टीम इंडिया के लिए अर्धशतक लगाया और गेंदबाजी में वरुण चक्रवर्ती चमके.

By : नीरज शर्मा | Updated at : 18 Feb 2026 11:31 PM (IST)
India vs Netherlands Highlights: भारत ने नीदरलैंड्स को 17 रनों से हरा दिया है. अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में खेले गए इस मैच में टीम इंडिया ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 193 रन बनाए थे. इसके जवाब में नीदरलैंड्स की टीम 176 रन ही बना सकी. भारत की जीत में शिवम दुबे के अर्धशतक और वरुण चक्रवर्ती के 3 विकेटों का खास योगदान रहा.

टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करने आई टीम इंडिया के लिए कप्तान सूर्यकुमार यादव 34 रन और तिलक वर्मा ने 331 रन बनाए. मगर बल्लेबाजी में सबसे दमदार प्रदर्शन शिवम दुबे का रहा, जिन्होंने 31 गेंद में 66 रनों की तूफानी पारी खेली. इस पारी में दुबे ने 4 चौके और 6 छक्के लगाए. हार्दिक पांड्या ने भी 30 रनों की पारी खेली.

अंत तक लड़ी नीदरलैंड्स

194 रनों के विशाल लक्ष्य का पीछा करने आई नीदरलैंड्स की शुरुआत काफी खराब और धीमी रही. पहले 8 ओवरों में नीदरलैंड्स की टीम का रन रेट लगभग 6 का था. उसके बाद कॉलिन एकरमैन और बास डी लीडे ने तेजी से 49 रनों की पार्टनरशिप कर स्कोरबोर्ड को आगे बढ़ाया. एकरमैन ने 23 और डी लीडे ने 33 रन बनाए. 15.5 ओवर तक नीदरलैंड्स का स्कोर 125/6 था और उसकी बड़ी हार लगभग तय लग रही थी.

जैक लायन और नोआ क्रोस ने बल्ले से ऐसा तूफान मचाया कि उन्होंने अंतिम ओवर तक नीदरलैंड्स की जीत की उम्मीद बरकरार रखी. दोनों ने महज 23 गेंदों में 47 रन जोड़ डाले. आखिरी 2 ओवर में नीदरलैंड्स को जीत के लिए 46 रन बनाने थे. 19वें ओवर में 18 रन आए, जिससे डच टीम को अंतिम ओवर में 28 रन बनाने थे. 20वें ओवर में शिवम दुबे ने सिर्फ 10 रन दिए और एक विकेट भी लिया.

यह टी20 वर्ल्ड कप 2026 के ग्रुप स्टेज में भारतीय टीम की लगातार चौथी जीत रही. टीम इंडिया अभी तक टूर्नामेंट में अजेय है और अब 22 फरवरी को उसे सुपर-8 में दक्षिण अफ्रीका के साथ अपना पहला मैच खेलना है.

 

About the author नीरज शर्मा

खेल कोई भी हो, नीरज शर्मा का उत्साह सबको लेकर समान होता है. नीरज मार्च 2024 से एबीपी लाइव के स्पोर्ट्स सेक्शन में काम कर रहे हैं. नीरज ने साल 2018 में मीडिया में कदम रखा. नीरज ने अपनी पत्रकारिता की पढ़ाई एपीजे इंस्टीट्यूट से की है. एबीपी से पहले नीरज कई स्पोर्ट्स वेबसाइट्स में काम कर चुके हैं. नीरज ने WWE से शुरुआत की फिर MMA को जाना और लिखा. कबड्डी से होते हुए अब क्रिकेट पर लिख रहे हैं. नीरज का मीडिया में सफर 7 साल पुराना है.
Published at : 18 Feb 2026 10:38 PM (IST)
Varun Chakaravarthy IND Vs NED India Vs Netherlands SHIVAM DUBE
