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हिंदी न्यूज़स्पोर्ट्सक्रिकेटशान से सेमीफाइनल में पहुंची टीम इंडिया, शेफाली वर्मा ने 5 ओवर में खत्म कर दिया मैच

शान से सेमीफाइनल में पहुंची टीम इंडिया, शेफाली वर्मा ने 5 ओवर में खत्म कर दिया मैच

भारत की महिला क्रिकेट टीम एशियन गेम्स के सेमीफाइनल में पहुंच गई है. क्वार्टरफाइनल में भारतीय टीम ने जापान को 8 विकेट से हराया. शेफाली वर्मा और श्री चरणी ने दमदार प्रदर्शन किया.

Written By : नीरज शर्मा |  Updated at : 18 Sep 2026 12:46 PM (IST)
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भारत ने जापान को 8 विकेट से हरा दिया है. 2026 एशियन गेम्स के क्वार्टरफाइनल मैच में जापान की टीम पहले बल्लेबाजी करते हुए 57 रनों पर ढेर हो गई थी. टीम इंडिया ने 6 ओवर में ही लक्ष्य को हासिल कर लिया. इस जीत के साथ भारत ने सेमीफाइनल में जगह पक्की कर ली है, जहां उसका सामना बांग्लादेश से होगा. श्री चरणी ने गेंद और शेफाली वर्मा ने बल्ले से तबाही मचाई.

यह एशियन गेम्स में भारतीय टीम का सबसे पहला मैच रहा. भारत के सामने सिर्फ 58 रनों का छोटा सा लक्ष्य था. आमतौर पर स्मृति मंधाना ओपनिंग करने आती हैं, लेकिन इस बार गुनालन कमालिनी को मौका दिया गया, लेकिन वह खाता तक नहीं खोल पाईं. भारती फूलमाली को भी बल्लेबाजी में ऊपर गया, लेकिन वो भी सिर्फ 6 रन ही बना सकीं.

शेफाली वर्मा का कहर, 5 ओवर में मैच खत्म

गुनालन कमालिनी और भारती फूलमाली चाहे बल्ले से कोई कमाल ना कर पाई हों, लेकिन शेफाली वर्मा ने ऐसा बवंडर मचाया कि 5 ओवरों में ही मैच को समाप्त कर दिया. उन्होंने 15 गेंद में 40 रनों की तूफानी पारी खेली और दूसरी ओर ऋचा घोष ने 6 गेंद में 12 रन बनाए. इस तरह भारतीय टीम ने महज 5 ओवरों में 58 रन के लक्ष्य को हासिल कर लिया. वर्मा ने अपनी तूफानी पारी में 6 चौके और 2 छक्के लगाए.

इससे पहले जापान की टीम को पहले बल्लेबाजी का न्योता मिला था. श्री चरणी ने ऐसा कहर बरपाया कि उन्होंने अकेले ही जापान के 4 बल्लेबाजों को आउट कर दिया, उन्होंने दो मेडन ओवर भी किए. शेफाली वर्मा ने बल्ले से कोहराम मचाने से पहले गेंदबाजी में भी दम दिखाया था. उन्होंने 4 ओवर में सिर्फ 13 रन दिए और 2 विकेट चटकाए.

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सेमीफाइनल का शेड्यूल आया सामने

2026 एशियन गेम्स में महिला क्रिकेट प्रतियोगिता का सेमीफाइनल का शेड्यूल तय हो गया है. भारत, पाकिस्तान, श्रीलंका और बांग्लादेश ने सेमीफाइनल में जगह बनाई है. दोनों सेमीफाइनल मुकाबले 20 सितंबर को खेले जाएंगे. एक तरफ पाकिस्तान की टक्कर श्रीलंका से होगी, वहीं भारत का सेमीफाइनल में सामना बांग्लादेश के साथ होगा.

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About the author नीरज शर्मा

खेल कोई भी हो, नीरज शर्मा का उत्साह सबको लेकर समान होता है. नीरज मार्च 2024 से एबीपी लाइव के स्पोर्ट्स सेक्शन में काम कर रहे हैं. नीरज ने साल 2018 में मीडिया में कदम रखा. नीरज ने अपनी पत्रकारिता की पढ़ाई एपीजे इंस्टीट्यूट से की है. एबीपी से पहले नीरज कई स्पोर्ट्स वेबसाइट्स में काम कर चुके हैं. नीरज ने WWE से शुरुआत की फिर MMA को जाना और लिखा. कबड्डी से होते हुए अब क्रिकेट पर लिख रहे हैं. नीरज का मीडिया में सफर 7 साल पुराना है.
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Published at : 18 Sep 2026 12:32 PM (IST)
Tags :
Asian Games India Women Cricket Team Asian Games 2026
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