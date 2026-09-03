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हिंदी न्यूज़स्पोर्ट्सक्रिकेटमंधाना के आगे हांगकांग पस्त, 137 रन से जीता भारत; सेमीफाइनल का मिला टिकट

मंधाना के आगे हांगकांग पस्त, 137 रन से जीता भारत; सेमीफाइनल का मिला टिकट

हांगकांग को हराकर टीम इंडिया ने 2026 एशिया कप की लगातार दूसरी जीत हासिल की. टीम को जीत दिलाने में स्मृति मंधाना की पारी ने अहम योगदान दिया. टीम इंडिया ने सेमीफाइनल में जगह बना ली है.

Written By : मोहम्मद अलफैज |  Updated at : 03 Sep 2026 11:21 PM (IST)
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स्मृति मंधाना की शानदार पारी ने टीम इंडिया को 2026 महिला एशिया कप में दूसरी जीत दिलाई. गुरुवार (03 सितंबर) को टूर्नामेंट का 7वां मुकाबला भारत और हांगकांग के बीच दुबई में खेला गया. मैच में पहले बैटिंग करने के बाद टीम इंडिया ने 20 ओवर में 5 विकेट पर 193 रन बनाए. टीम के लिए स्मृति मंधाना ने 64 गेंदों में 14 चौके और 7 छक्कों की मदद से 124 रन स्कोर किए. फिर चेज करते हुए हांगकांग 16.2 ओवर में 56 सिर्फ रन पर ढेर हो गई. इस दौरान टीम के लिए दीप्ति शर्मा ने सबसे ज्यादा 3 विकेट लिए. भारत ने इस तरह 137 रन से मैच जीता. जीत के साथ टीम इंडिया ने सेमीफाइनल का टिकट हासिल कर लिया. 

भारत के लिए मंधाना के अलावा बाकी सभी बल्लेबाज फ्लॉप रहीं. शेफाली वर्मा ने 17 गेंदों में 28 रन बनाए, जिसमें 3 चौके और 2 छक्के शामिल रहे. इसके अलावा प्रतिका रावल ने 10 रन, ऋचा घोष ने 11 रन, कप्तान हरमनप्रीत कौर ने 10 रन, भारती फुलमाली ने 02* रन और दीप्ति शर्मा ने 01* रन बनाया. 

चेज में बुरी तरह फ्लॉप हुई हांगकांग की टीम 

चेज के लिए मैदान पर उतरी हांगकांग बुरी तरह से फ्लॉप नजर आई. टीम की शुरुआत खराब रही. पहला विकेट सिर्फ 02 रन के स्कोर पर गिर गया. इसके बाद लगातार टीम के विकेट गिरते रहे. टीम ने दूसरा विकेट 29 रन पर, तीसरा 31 रन पर, चौथा 36 रन पर, पांचवां 52 रन पर, छठा 54 रन पर, सातवां 55 रन पर, आठवां 55 रन पर, नौवां 56 रन पर और दसवां भी 56 रन पर गिरा. 

यह भी पढ़ें: 44 की उम्र में जेम्स एंडरसन का कहर, बोल्ड कर लिया 1183वां विकेट

स्मृति मंधाना ने बनाया सबसे ज्यादा रन और सबसे ज्यादा शतक का वर्ल्ड रिकॉर्ड 

मुकाबले में मंधाना ने 18वां अंतर्राष्ट्रीय शतक जड़ा. इसके साथ वह महिला अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में सबसे ज्यादा शतक लगाने वाली बल्लेबाज बन गईं. उन्होंने ऑस्ट्रेलिया की मैग लैनिंग को पछाड़ दिया, जिनके नाम पर 17 शतक दर्ज हैं. 

18 शतक- स्मृति मंधाना
17 शतक- मेग लैनिंग
17 शतक- लौरा वोल्वार्ड्ट
15 शतक- हेले मैथ्यूज
14 शतक- सुजी बेट्स
14 शतक- टैमी ब्यूमोंट

शतकीय पारी के साथ मंधाना ने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में सबसे ज्यादा रन बनाने का रिकॉर्ड भी अपने नाम कर लिया है. उन्होंने भारत की पूर्व कप्तान और दिग्गज बल्लेबाज मिथाली राज को पछाड़ा. 

10869* रन-स्मृति मंधाना
10868 रन - मिताली राज
10740 रन - सुजी बेट्स
10273 रन - चार्लोट एडवर्ड्स
10007 रन - स्टैफनी टेलर

 

यह भी पढ़ें: गौतम गंभीर की छुट्टी, एशियन गेम्स के लिए लक्ष्मण क्यों बने टीम इंडिया के कोच?

Published at : 03 Sep 2026 11:05 PM (IST)
Tags :
स्मृति मंधाना Womens Asia Cup 2026 India Vs Hong Kong China
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