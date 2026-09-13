13.4 ओवर में 157 चेज, भारत ने जीता पहला टी20; अभिषेक शर्मा के तूफान में उड़ा अफगानिस्तान

दिल्ली के अरुण जेटली स्टेडियम में खेले गए पहले टी20 में मेहमान टीम इंडिया ने मेजबान अफगानिस्तान को 7 विकेट से हरा दिया है. भारत के लिए अभिषेक शर्मा ने सिर्फ 32 गेंद में 82 रनों की तूफानी पारी खेली. अफगानिस्तान ने भारत को 157 रनों का लक्ष्य दिया था, जिसे टीम इंडिया ने 14वें ओवर में ही हासिल कर लिया. इसके साथ ही टीम इंडिया ने तीन मैचों की टी20 सीरीज में 1-0 की बढ़त बना ली है.

संजू सैमसन का नहीं चला बल्ला, पावरप्ले में बने 82 रन

अर्शदीप सिंह (3 विकेट) की घातक गेंदबाजी के सामने अफगानिस्तान की टीम 156 रन ही बना सकी थी. जवाब में भारत की शुरुआत भी अच्छी नहीं रही. संजू सैमसन तीसरे ओवर में पवेलियन लौट गए. वह आठ गेंद में दो चौकों की मदद से 10 रन ही बना सके. हालांकि, अभिषेक शर्मा का बल्ला नहीं रुका. उन्होंने मैदान के चारों तरफ रन बनाए. अभिषेक ने सिर्फ 22 गेंद में अपना अर्धशतक पूरा किया. ईशान किशन ने भी उनका अच्छा साथ दिया. इस तरह भारत ने पावरप्ले यानी 6 ओवर में ही 82 रन बना दिए.

अभिषेक शर्मा की तूफानी पारी, ईशान किशन भी चमके

अभिषेक शर्मा शतक से चूक गए. वह 32 गेंद में 82 रन बनाकर पवेलियन लौटे. इस दौरान उनके बल्ले से 7 चौके और 7 छक्के निकले. यानी 70 रन अभिषेक ने बाउंड्री से बनाए. ईशान किशन ने 33 गेंद में 42 रन बनाए. उनके बल्ले से 5 चौके और एक छक्का निकला. कप्तान श्रेयस अय्यर पांच गेंद में आठ और उपकप्तान तिलक वर्मा चार गेंद में तीन रनों पर नाबाद लौटे.

इससे पहले गेंदबाजी में अर्शदीप सिंह चमके थे. उन्होंने 4 ओवर में 19 रन देकर तीन विकेट चटकाए. वहीं वरुण चक्रवर्ती ने चार ओवर में 16 रन दिए, और एक विकेट निकाला. अफगानिस्तान के लिए अजमतुल्लाह उमरजई ने सबसे ज्यादा नाबाद 64 रन बनाए. अब इसी मैदान पर 15 सितंबर को दूसरा टी20 मैच खेला जाएगा. अफगानिस्तान की टीम इस सीरीज में मेजबान देश है.

यह भी पढ़ें-

IND vs AFG 1st T20 Highlights: 43 पर गिरे 5 विकेट, फिर उमरजई और नबी ने पलटा मैच; अफगानिस्तान ने दिया 157 का लक्ष्य