भारत ने 9 विकेट से जीता तीसरा वनडे, अफगानिस्तान का सूपड़ा साफ; चेपॉक में गरजे रोहित और जायसवाल

प्रसिद्ध कृष्णा की घातक गेंदबाजी (5 विकेट) और यशस्वी जायसवाल के शतक व रोहित शर्मा के अर्धशतक की बदौलत भारत ने 9 विकेट से तीसरा वनडे जीत लिया. चेन्नई के एमए चिदंबरम स्टेडियम में खेले गए तीसरे वनडे में अफगानिस्तान की टीम पहले खेलने के बाद 44.2 ओवर में 218 रनों पर ऑलआउट हो गई थी. मेहमान टीम के लिए कप्तान हशमतुल्लाह शाहिदी ने शतकीय पारी खेली. इसके जवाब में टीम इंडिया ने 21.2 ओवर पहले ही मैच जीत लिया. साथ ही तीन मैचों की सीरीज में अफगानिस्तान का सूपड़ा साफ किया. भारत ने 3-0 से यह सीरीज अपने नाम की.

219 रनों के लक्ष्य का पीछा करते हुए भारत के लिए यशस्वी जायसवाल ने 86 गेंद में नाबाद 110 रनों की मैच विनिंग पारी खेली. उनके बल्ले से 14 चौके और तीन छक्के निकले. वहीं रोहित शर्मा ने 69 गेंद में ताबड़तोड़ 79 रन बनाए. हिटमैन ने 9 चौके और तीन छक्के लगाए. जायसवाल के साथ श्रेयस अय्यर 19 गेंद में दो छक्कों की मदद से 20 रनों पर नाबाद लौटे. इससे पहले गेंदबाजी में प्रसिद्ध कृष्णा ने कमाल किया. उन्होंने सिर्फ 23 रन देकर पांच विकेट झटके.

शुभमन गिल की कप्तानी में पहली सीरीज जीता भारत

टीम इंडिया ने तीन मैचों की सीरीज में अफगानिस्तान का सूपड़ा साफ कर दिया. भारत ने यह सीरीज 3-0 से अपने नाम की. शुभमन गिल की कप्तानी में टीम इंडिया पहली सीरीज जीती है. ऐसे में यह सीरीज कई मायनों में खास बन जाती है. तेज गेंदबाज प्रसिद्ध कृष्णा ने तीसरे वनडे में पांच विकेट झटके. यह वनडे क्रिकेट में उनका पहला फाइफ विकेट हॉल है.

इस मैच में अफगानिस्तान के कप्तान हश्मतुल्लाह शाहिदी ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करने का फैसला किया था. प्रसिद्ध कृष्णा की घातक गेंदबाजी से अफगानिस्तान का टॉप आर्डर पूरी तरह बिखर गया. शुरुआत के 4 विकेट उन्होंने पॉवरप्ले में ही ले लिए थे. रहमानुल्लाह गुरबाज (5), इब्राहिम जादरान (11), रहमत शाह (5) और अब्दुल रसूली (1) सस्ते में आउट हुए, जिसके बाद शाहिदी ने एक यादगार पारी खेली.

36 पर 4 विकेट गिरने के बाद कप्तान हश्मतुल्लाह शाहिदी और अजमतुल्लाह उमरजई ने 105 रनों की महत्वपूर्ण साझेदारी की. शाहिदी ने 131 गेंदों में 1 छक्के और 13 चौकों की मदद से 102 रनों की दमदार पारी खेली. यह वनडे क्रिकेट में उनका पहला शतक रहा. शाहिदी के विकेट के साथ प्रसिद्ध कृष्णा ने फाइव विकेट हॉल पूरा किया. इस तरह अफगानिस्तान ने पहले खेलने के बाद 218 रन बनाए थे.

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