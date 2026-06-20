हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
IPLलाइव स्कोरक्रिकेट शेड्यूलरिजल्ट
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़स्पोर्ट्सक्रिकेटभारत ने 9 विकेट से जीता तीसरा वनडे, अफगानिस्तान का सूपड़ा साफ; चेपॉक में गरजे रोहित और जायसवाल

भारत ने 9 विकेट से जीता तीसरा वनडे, अफगानिस्तान का सूपड़ा साफ; चेपॉक में गरजे रोहित और जायसवाल

India vs Afghanistan 3rd ODI: अफगानिस्तान ने तीसरे वनडे में पहले खेलने के बाद 218 रन बनाए थे. जवाब में भारतीय टीम ने 20 ओवर पहले सिर्फ एक विकेट खोकर लक्ष्य का पीछा कर लिया.

Written By : मोहम्मद वाहिद |  Updated at : 20 Jun 2026 08:05 PM (IST)
Preferred Sources

प्रसिद्ध कृष्णा की घातक गेंदबाजी (5 विकेट) और यशस्वी जायसवाल के शतक व रोहित शर्मा के अर्धशतक की बदौलत भारत ने 9 विकेट से तीसरा वनडे जीत लिया. चेन्नई के एमए चिदंबरम स्टेडियम में खेले गए तीसरे वनडे में अफगानिस्तान की टीम पहले खेलने के बाद 44.2 ओवर में 218 रनों पर ऑलआउट हो गई थी. मेहमान टीम के लिए कप्तान हशमतुल्लाह शाहिदी ने शतकीय पारी खेली. इसके जवाब में टीम इंडिया ने 21.2 ओवर पहले ही मैच जीत लिया. साथ ही तीन मैचों की सीरीज में अफगानिस्तान का सूपड़ा साफ किया. भारत ने 3-0 से यह सीरीज अपने नाम की.

219 रनों के लक्ष्य का पीछा करते हुए भारत के लिए यशस्वी जायसवाल ने 86 गेंद में नाबाद 110 रनों की मैच विनिंग पारी खेली. उनके बल्ले से 14 चौके और तीन छक्के निकले. वहीं रोहित शर्मा ने 69 गेंद में ताबड़तोड़ 79 रन बनाए. हिटमैन ने 9 चौके और तीन छक्के लगाए. जायसवाल के साथ श्रेयस अय्यर 19 गेंद में दो छक्कों की मदद से 20 रनों पर नाबाद लौटे. इससे पहले गेंदबाजी में प्रसिद्ध कृष्णा ने कमाल किया. उन्होंने सिर्फ 23 रन देकर पांच विकेट झटके.

शुभमन गिल की कप्तानी में पहली सीरीज जीता भारत 

टीम इंडिया ने तीन मैचों की सीरीज में अफगानिस्तान का सूपड़ा साफ कर दिया. भारत ने यह सीरीज 3-0 से अपने नाम की. शुभमन गिल की कप्तानी में टीम इंडिया पहली सीरीज जीती है. ऐसे में यह सीरीज कई मायनों में खास बन जाती है. तेज गेंदबाज प्रसिद्ध कृष्णा ने तीसरे वनडे में पांच विकेट झटके. यह वनडे क्रिकेट में उनका पहला फाइफ विकेट हॉल है. 

इस मैच में अफगानिस्तान के कप्तान हश्मतुल्लाह शाहिदी ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करने का फैसला किया था. प्रसिद्ध कृष्णा की घातक गेंदबाजी से अफगानिस्तान का टॉप आर्डर पूरी तरह बिखर गया. शुरुआत के 4 विकेट उन्होंने पॉवरप्ले में ही ले लिए थे. रहमानुल्लाह गुरबाज (5), इब्राहिम जादरान (11), रहमत शाह (5) और अब्दुल रसूली (1) सस्ते में आउट हुए, जिसके बाद शाहिदी ने एक यादगार पारी खेली. 

36 पर 4 विकेट गिरने के बाद कप्तान हश्मतुल्लाह शाहिदी और अजमतुल्लाह उमरजई ने 105 रनों की महत्वपूर्ण साझेदारी की. शाहिदी ने 131 गेंदों में 1 छक्के और 13 चौकों की मदद से 102 रनों की दमदार पारी खेली. यह वनडे क्रिकेट में उनका पहला शतक रहा. शाहिदी के विकेट के साथ प्रसिद्ध कृष्णा ने फाइव विकेट हॉल पूरा किया. इस तरह अफगानिस्तान ने पहले खेलने के बाद 218 रन बनाए थे.

यह भी पढ़ें-

IND vs AFG 3rd ODI: प्रसिद्ध कृष्णा का 'पंजा', कप्तान शाहिदी का पहला शतक, 36-4 से 218 तक पहुंचा अफगानिस्तान

About the author मोहम्मद वाहिद

मोहम्मद वाहिद वर्तमान में abp न्यूज़ में बतौर सीनियर कॉपी एडिटर के पद पर अपनी सेवाएं दे रहे हैं. वाहिद abp न्यूज़ के डिजिटल विंग में स्पोर्ट्स इन्चार्ज हैं. वाहिद मई 2020 से abp न्यूज़ में काम कर रहे हैं. लखनऊ के रहने वाले वाहिद ने अपनी पत्रकारिता की शुरुआत इंडिया टीवी के साथ की थी. अपने 9 साल के करियर में वाहिद ने स्पोर्ट्स के अलावा राजनीति और क्राइम की बीट को भी कवर किया है. वाहिद ने पत्रकारिता में ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन की डिग्री ली है.
Read More
Published at : 20 Jun 2026 07:54 PM (IST)
Tags :
India Vs Afghanistan Rohit SHarma YASHASVI JAISWAL IND Vs AFG 3rd ODI
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

क्रिकेट
भारत ने 9 विकेट से जीता तीसरा वनडे, अफगानिस्तान का सूपड़ा साफ; चेपॉक में गरजे रोहित और जायसवाल
भारत ने 9 विकेट से जीता तीसरा वनडे, अफगानिस्तान का सूपड़ा साफ; चेपॉक में गरजे रोहित और जायसवाल
क्रिकेट
IND vs AFG 3rd ODI Live Score: यशस्वी जायसवाल का धांसू शतक, भारत ने 9 विकेट से जीता मैच; अफगानिस्तान का 3-0 से किया सफाय
LIVE: यशस्वी जायसवाल का धांसू शतक, भारत ने 9 विकेट से जीता मैच; अफगानिस्तान का 3-0 से किया सफाया
क्रिकेट
पहली ODI सीरीज में गुरनूर बराड़ ने रचा इतिहास, कोई भारतीय नहीं कर पाया ऐसा; बड़े-बड़े दिग्गज पीछे छूटे
पहली ODI सीरीज में गुरनूर बराड़ ने रचा इतिहास, कोई भारतीय नहीं कर पाया ऐसा; बड़े-बड़े दिग्गज पीछे छूटे
क्रिकेट
हार्दिक पांड्या इंग्लैंड के खिलाफ ODI सीरीज से बाहर, विराट कोहली पर भी आया अपडेट
हार्दिक पांड्या इंग्लैंड के खिलाफ ODI सीरीज से बाहर, विराट कोहली पर भी आया अपडेट
Advertisement

वीडियोज

Ram Mandir Daan Chori | Ayodhya | Shastrarth: रामलला के दरबार में किसने की आस्था से सौदेबाजी?
Yoga Day 2026: योग दिवस पर बाबा रामदेव ने विशाखापट्टनम में रच दिया इतिहास! | Yoga Day 2026
DR. Aarambhi:😱Aarambhi ने Avantika को जड़ा जोरदार थप्पड़! क्या घरवालों के सामने खुलेगी पोल? #sbs
Bollywood News: 'कॉकटेल' रिलीज के बाद सोशल मीडिया पर क्यों फूटा यूजर्स का गुस्सा? (20.06.26)
Shiv Sena UBT Crisis: 'शोले' का डायलॉग..' कु@त्ता-टाइगर' और भयंकर वार... शिंदे-उद्धव में आर-पार!
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
महाराष्ट्र के परभणी हनुमान मंदिर हादसे पर PM मोदी ने जताया दुख, बोले - 'मैं इस घटना से...'
महाराष्ट्र के परभणी हनुमान मंदिर हादसे पर PM मोदी ने जताया दुख, बोले - 'मैं इस घटना से...'
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
नीट री-एग्जाम को लेकर यूपी में चप्पे-चप्पे पर रहेगा पहरा, 24 घंटे सोशल मीडिया पर रहेगी नजर
नीट री-एग्जाम को लेकर यूपी में चप्पे-चप्पे पर रहेगा पहरा, 24 घंटे सोशल मीडिया पर रहेगी नजर
बॉलीवुड
हॉलीवुड स्टार एंजेलिना जॉली संग स्क्रीन शेयर करती दिखेंगी प्रियंका चोपड़ा, एक्ट्रेस ने खुद किया खुलासा
हॉलीवुड स्टार एंजेलिना जॉली संग स्क्रीन शेयर करती दिखेंगी प्रियंका चोपड़ा, एक्ट्रेस ने खुद किया खुलासा
क्रिकेट
हार्दिक पांड्या इंग्लैंड के खिलाफ ODI सीरीज से बाहर, विराट कोहली पर भी आया अपडेट
हार्दिक पांड्या इंग्लैंड के खिलाफ ODI सीरीज से बाहर, विराट कोहली पर भी आया अपडेट
इंडिया
TMC में फूट के बीच बंगाल में कांग्रेस ने किया विधायक दल के नेता- उपनेता का ऐलान, इन्हें सौंपी जिम्मेदारी
TMC में फूट के बीच बंगाल में कांग्रेस ने किया विधायक दल के नेता- उपनेता का ऐलान, इन्हें सौंपी जिम्मेदारी
धर्म
Yoga Day 2026: क्या सूर्य नमस्कार से मजबूत होता है सूर्य? जानिए 12 योग मुद्राएं और स्वास्थ्य लाभ
क्या सूर्य नमस्कार से मजबूत होता है सूर्य? जानिए 12 योग मुद्राएं और स्वास्थ्य लाभ
लाइफस्टाइल
Happy Fathers Day 2026: इस फादर्स डे पापा को देना चाहते हैं खास सरप्राइज? ये बजट फ्रेंडली आडियाज आएंगे काम
इस फादर्स डे पापा को देना चाहते हैं खास सरप्राइज? ये बजट फ्रेंडली आडियाज आएंगे काम
यूटिलिटी
Train Rules: आज से रेलवे का नया नियम लागू, बिना टिकट यात्रा पर दोगुना किया जुर्माना, जेल भी होगी
Train Rules: आज से रेलवे का नया नियम लागू, बिना टिकट यात्रा पर दोगुना किया जुर्माना, जेल भी होगी
ABP NEWS
मेरठ में बुलडोज़र की कार्रवाई शुरू हो गई है।
मेरठ में बुलडोज़र की कार्रवाई शुरू हो गई है।
ABP NEWS
राफ्टिंग खत्म हुई, फिर लड़ाई शुरू हो गई!
राफ्टिंग खत्म हुई, फिर लड़ाई शुरू हो गई!
ABP NEWS
पत्नी के साथ बर्बरता, इंसानियत शर्मसार।
पत्नी के साथ बर्बरता, इंसानियत शर्मसार।
ABP NEWS
मांस व्यापारी अनवर हुसैन गिरफ्तार।
मांस व्यापारी अनवर हुसैन गिरफ्तार।
ABP NEWS
"मौका है तो उठा लो"—मुफ़्त ऑफ़र की ख़बर सुनकर हंगामा मच गया।
Embed widget