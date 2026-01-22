हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
IPLलाइव स्कोरक्रिकेट शेड्यूलरिजल्ट
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़स्पोर्ट्सक्रिकेटकैसे शुरू हुआ भारत-बांग्लादेश विवाद? टी20 वर्ल्ड कप के बहिष्कार से मुस्तफिजुर रहमान तक; 10 पॉइंट्स में समझें सबकुछ

कैसे शुरू हुआ भारत-बांग्लादेश विवाद? टी20 वर्ल्ड कप के बहिष्कार से मुस्तफिजुर रहमान तक; 10 पॉइंट्स में समझें सबकुछ

Bangladesh T20 World Cup 2026: बांग्लादेश क्रिकेट टीम टी20 वर्ल्ड कप 2026 को बॉयकॉट करेगी. यहां समझिए यह पूरा विवाद शुरू कैसे हुआ और अब तक क्या-क्या हुआ?

By : नीरज शर्मा | Updated at : 22 Jan 2026 08:13 PM (IST)
Preferred Sources

Bangladesh T20 World Cup Controversy Explained: भारत और श्रीलंका की मेजबानी में 2026 टी20 वर्ल्ड कप 7 फरवरी-8 मार्च तक खेला जाएगा. उससे पहले जनवरी का पूरा महीना विवादों में घिरा रहा, क्योंकि बांग्लादेश ने सुरक्षा कारणों से अपनी टीम को भारत भेजने से मना कर दिया था. करीब तीन हफ्तों से चले आ रहे इस विवाद में बांग्लादेश सरकार ने साफ कह दिया है कि वो टी20 वर्ल्ड कप को बॉयकॉट करेगा. यहां 10 पॉइंट्स में समझें इस विवाद में अब तक क्या-क्या हुआ है.

10 पॉइंट्स में समझें पूरा विवाद

1. कोलकाता नाइट राइडर्स ने ऑक्शन में मुस्तफिजुर रहमान को 9.20 करोड़ रुपये में खरीदा था. मगर भारत और बांग्लादेश के बीच बढ़ते राजनीतिक तनाव के बीच 3 जनवरी, 2026 को बीसीसीआई के निर्देश पर KKR ने मुस्तफिजुर रहमान को रिलीज कर दिया था.

2. उसके कुछ दिन बाद ही बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड ने आधिकारिक तौर पर आईसीसी से कहा कि सुरक्षा कारणों से वह अपनी क्रिकेट टीम को भारत नहीं भेजना चाहता है.

3. बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड ने ICC को लिखे पत्र में कहा कि बांग्लादेश टीम के वर्ल्ड कप मैच भारत से बाहर (श्रीलंका) शिफ्ट कर दिए जाएं.

4. बीसीसीआई सचिव देवजीत सैकिया ने कहा कि भारतीय बोर्ड को BCB और ICC के बीच वेन्यू बदलने को लेकर हुई चर्चाओं के बारे में कोई जानकारी नहीं दी गई.

5. आईसीसी ने भारत में सुरक्षा व्यवस्थाओं की समीक्षा की. सुरक्षा का आकलन किया गया और भारतीय अधिकारियों से आश्वासन भी प्राप्त किया. अंत में उसने फैसला सुनाया कि बांग्लादेशी खिलाड़ियों, फैंस, मीडिया कर्मचारियों की सुरक्षा को भारत में कोई खतरा नहीं है.

6. सुरक्षा व्यवस्थाओं की समीक्षा के बाद ICC ने बांग्लादेश टीम के मैचों को श्रीलंका में शिफ्ट करने की मांग को ठुकरा दिया.

7. आईसीसी ने बांग्लादेश की मांग को ठुकराने का कारण बताते हुए कहा कि टूर्नामेंट शुरू होने से ठीक पहले वेन्यू बदलने से एक विश्व स्तरीय टूर्नामेंट की अखंड़ता और प्लानिंग खतरे में पड़ जाएगी.

8. आईसीसी ने बांग्लादेश को 24 घंटे का अल्टीमेटम दिया कि उसे भारत में खेलना मंजूर है या नहीं. यदि इसके बाद भी BCB अपने फैसले पर अडिग रहता है, तो उसकी जगह स्कॉटलैंड (रैंकिंग के आधार पर) को दे दी जाएगी.

9. पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने वेन्यू चेंज मामले को लेकर बांग्लादेश का खुले तौर पर समर्थन भी किया. जब आईसीसी बोर्ड मीटिंग हुई, तो उसमें बांग्लादेश का समर्थन करने वाला अकेला देश पाकिस्तान था. बोर्ड मीटिंग में अन्य डायरेक्टर्स को भारत में वर्ल्ड कप का आयोजन करवाने पर कोई आपत्ति नहीं थी.

10. 22 जनवरी को बांग्लादेश सरकार ने फैसला सुनाया कि बांग्लादेश क्रिकेट टीम 2026 टी20 वर्ल्ड कप को बॉयकॉट करेगी. यह भी कहा गया कि आईसीसी ने उसके साथ न्याय नहीं किया है.

यह भी पढ़ें:

बांग्लादेश निकला एहसान फरामोश, BCCI के सहारे विश्व क्रिकेट में बनाई थी पहचान, अब दिखा रहा आंख

About the author नीरज शर्मा

खेल कोई भी हो, नीरज शर्मा का उत्साह सबको लेकर समान होता है. नीरज मार्च 2024 से एबीपी लाइव के स्पोर्ट्स सेक्शन में काम कर रहे हैं. नीरज ने साल 2018 में मीडिया में कदम रखा. नीरज ने अपनी पत्रकारिता की पढ़ाई एपीजे इंस्टीट्यूट से की है. एबीपी से पहले नीरज कई स्पोर्ट्स वेबसाइट्स में काम कर चुके हैं. नीरज ने WWE से शुरुआत की फिर MMA को जाना और लिखा. कबड्डी से होते हुए अब क्रिकेट पर लिख रहे हैं. नीरज का मीडिया में सफर 7 साल पुराना है.
Read
Published at : 22 Jan 2026 08:13 PM (IST)
Tags :
Bangladesh Cricket Team Bangladesh Cricket Board T20 World Cup 2026
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

विश्व
'हाथों में राइफल लेकर पैदा हुआ हमास, नहीं छोड़ा हथियार तो कर देंगे तबाह', दावोस में बोले डोनाल्ड ट्रंप
'राइफल लेकर पैदा हुआ हमास, नहीं छोड़ा हथियार तो कर देंगे तबाह', दावोस में बोले ट्रंप
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
राहुल के दादा फिरोज गांधी के 88 साल पुराने ड्राइविंग लाइसेंस की होगी जांच! जानें- क्यों शुरू हुई ये चर्चा?
राहुल के दादा फिरोज गांधी के 88 साल पुराने ड्राइविंग लाइसेंस की होगी जांच! जानें- क्यों शुरू हुई ये चर्चा?
मनोरंजन
Oscar Nominations 2026: ऑस्कर नॉमिनेशन हुए अनाउंस, होमबाउंड के फैंस के लिए बुरी खबर, इन फिल्मों ने मारी बाजी
Oscar Nominations 2026: ऑस्कर नॉमिनेशन हुए अनाउंस, होमबाउंड के फैंस के लिए बुरी खबर, इन फिल्मों ने मारी बाजी
क्रिकेट
बांग्लादेश के बाद अब पाकिस्तान भी करेगा 2026 टी20 वर्ल्ड कप का बहिष्कार! क्यों हो रही ऐसी चर्चा? इस रिपोर्ट से जुड़ा है मामला
बांग्लादेश के बाद अब पाकिस्तान भी करेगा 2026 टी20 वर्ल्ड कप का बहिष्कार! क्यों हो रही ऐसी चर्चा?
Advertisement

वीडियोज

ABP Report: संत VS सरकार, और बढ़ेगी रार? | Shankaracharya Controversy | Prayagraj Magh Mela
Bollywood News: तेरी दुल्हन सजाऊंगी’ ट्रेंड में निक जोनस की एंट्री, फैंस हुए खुश
Shankaracharya Controversy: Avimukteshwaranand का अपमान...Debate में मचा बवाल..लड़ने लगे धर्मगुरु !
Border 2 से पहले क्यों Social Media बना WarZone? | Varun Dhawan Trolling | Ahan Shetty Comment Reel
Noida Engineer Death: हर गाड़ी चलाने वाले को ये रिपोर्ट देखनी चाहिए! | ABPLIVE
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.72 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.62 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
विश्व
'हाथों में राइफल लेकर पैदा हुआ हमास, नहीं छोड़ा हथियार तो कर देंगे तबाह', दावोस में बोले डोनाल्ड ट्रंप
'राइफल लेकर पैदा हुआ हमास, नहीं छोड़ा हथियार तो कर देंगे तबाह', दावोस में बोले ट्रंप
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
राहुल के दादा फिरोज गांधी के 88 साल पुराने ड्राइविंग लाइसेंस की होगी जांच! जानें- क्यों शुरू हुई ये चर्चा?
राहुल के दादा फिरोज गांधी के 88 साल पुराने ड्राइविंग लाइसेंस की होगी जांच! जानें- क्यों शुरू हुई ये चर्चा?
मनोरंजन
Oscar Nominations 2026: ऑस्कर नॉमिनेशन हुए अनाउंस, होमबाउंड के फैंस के लिए बुरी खबर, इन फिल्मों ने मारी बाजी
Oscar Nominations 2026: ऑस्कर नॉमिनेशन हुए अनाउंस, होमबाउंड के फैंस के लिए बुरी खबर, इन फिल्मों ने मारी बाजी
क्रिकेट
बांग्लादेश के बाद अब पाकिस्तान भी करेगा 2026 टी20 वर्ल्ड कप का बहिष्कार! क्यों हो रही ऐसी चर्चा? इस रिपोर्ट से जुड़ा है मामला
बांग्लादेश के बाद अब पाकिस्तान भी करेगा 2026 टी20 वर्ल्ड कप का बहिष्कार! क्यों हो रही ऐसी चर्चा?
इंडिया
'शैतान और राक्षसी ताकतें ज्यादा देर तक...', शंकराचार्य विवाद पर RSS ने क्यों दिया ऐसा बयान?
'शैतान और राक्षसी ताकतें ज्यादा देर तक...', शंकराचार्य विवाद पर RSS ने क्यों दिया ऐसा बयान?
इंडिया
'फांसी की जगह इंजेक्शन या इलेक्ट्रिक चेयर का हो इस्तेमाल', मौत की सजा के तरीके को लेकर दाखिल याचिका पर SC ने सुरक्षित रखा फैसला
'फांसी की जगह इंजेक्शन या इलेक्ट्रिक चेयर का हो इस्तेमाल', मौत की सजा के तरीके को लेकर दाखिल याचिका पर SC ने सुरक्षित रखा फैसला
शिक्षा
CBSE Board Exam 2026: रेगुलर छात्रों के लिए 10वीं-12वीं का एडमिट कार्ड कब होगा जारी? यहां जानें पूरी जानकारी
रेगुलर छात्रों के लिए 10वीं-12वीं का एडमिट कार्ड कब होगा जारी? यहां जानें पूरी जानकारी
लाइफस्टाइल
Brushing Teeth After Dinner: रात में खाना खाने के कितनी देर बाद करना चाहिए ब्रश, जानिए क्या है सही तरीका?
रात में खाना खाने के कितनी देर बाद करना चाहिए ब्रश, जानिए क्या है सही तरीका?
ENT LIVE
Akshay Kumar की TV पर धमाकेदार वापसी: ‘The Wheel of Fortune’ में आएगा धमाल!
Akshay Kumar की TV पर धमाकेदार वापसी: ‘The Wheel of Fortune’ में आएगा धमाल!
ENT LIVE
Mayasabha Trailer Review: Jaaved Jaaferi का ये अंदाज कभी देखा नहीं होगा, वापस आए Tumbbad के Director
Mayasabha Trailer Review: Jaaved Jaaferi का ये अंदाज कभी देखा नहीं होगा, वापस आए Tumbbad के Director
ENT LIVE
आमिर खान: 'महाभारत' मेरी जिंदगी का सबसे बड़ा प्रोजेक्ट
आमिर खान: 'महाभारत' मेरी जिंदगी का सबसे बड़ा प्रोजेक्ट
ENT LIVE
O' Romeo Trailer Review: Shahid Kapoor ने जीता दिल, Dialogue, गाने और Action ने उड़ाए होश
O' Romeo Trailer Review: Shahid Kapoor ने जीता दिल, Dialogue, गाने और Action ने उड़ाए होश
ENT LIVE
AR Rahman को Anup Jalota की सलाह, सोशल मीडिया पर मचा हंगामा
AR Rahman को Anup Jalota की सलाह, सोशल मीडिया पर मचा हंगामा
Embed widget