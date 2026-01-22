Bangladesh T20 World Cup Controversy Explained: भारत और श्रीलंका की मेजबानी में 2026 टी20 वर्ल्ड कप 7 फरवरी-8 मार्च तक खेला जाएगा. उससे पहले जनवरी का पूरा महीना विवादों में घिरा रहा, क्योंकि बांग्लादेश ने सुरक्षा कारणों से अपनी टीम को भारत भेजने से मना कर दिया था. करीब तीन हफ्तों से चले आ रहे इस विवाद में बांग्लादेश सरकार ने साफ कह दिया है कि वो टी20 वर्ल्ड कप को बॉयकॉट करेगा. यहां 10 पॉइंट्स में समझें इस विवाद में अब तक क्या-क्या हुआ है.

10 पॉइंट्स में समझें पूरा विवाद

1. कोलकाता नाइट राइडर्स ने ऑक्शन में मुस्तफिजुर रहमान को 9.20 करोड़ रुपये में खरीदा था. मगर भारत और बांग्लादेश के बीच बढ़ते राजनीतिक तनाव के बीच 3 जनवरी, 2026 को बीसीसीआई के निर्देश पर KKR ने मुस्तफिजुर रहमान को रिलीज कर दिया था.

2. उसके कुछ दिन बाद ही बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड ने आधिकारिक तौर पर आईसीसी से कहा कि सुरक्षा कारणों से वह अपनी क्रिकेट टीम को भारत नहीं भेजना चाहता है.

3. बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड ने ICC को लिखे पत्र में कहा कि बांग्लादेश टीम के वर्ल्ड कप मैच भारत से बाहर (श्रीलंका) शिफ्ट कर दिए जाएं.

4. बीसीसीआई सचिव देवजीत सैकिया ने कहा कि भारतीय बोर्ड को BCB और ICC के बीच वेन्यू बदलने को लेकर हुई चर्चाओं के बारे में कोई जानकारी नहीं दी गई.

5. आईसीसी ने भारत में सुरक्षा व्यवस्थाओं की समीक्षा की. सुरक्षा का आकलन किया गया और भारतीय अधिकारियों से आश्वासन भी प्राप्त किया. अंत में उसने फैसला सुनाया कि बांग्लादेशी खिलाड़ियों, फैंस, मीडिया कर्मचारियों की सुरक्षा को भारत में कोई खतरा नहीं है.

6. सुरक्षा व्यवस्थाओं की समीक्षा के बाद ICC ने बांग्लादेश टीम के मैचों को श्रीलंका में शिफ्ट करने की मांग को ठुकरा दिया.

7. आईसीसी ने बांग्लादेश की मांग को ठुकराने का कारण बताते हुए कहा कि टूर्नामेंट शुरू होने से ठीक पहले वेन्यू बदलने से एक विश्व स्तरीय टूर्नामेंट की अखंड़ता और प्लानिंग खतरे में पड़ जाएगी.

8. आईसीसी ने बांग्लादेश को 24 घंटे का अल्टीमेटम दिया कि उसे भारत में खेलना मंजूर है या नहीं. यदि इसके बाद भी BCB अपने फैसले पर अडिग रहता है, तो उसकी जगह स्कॉटलैंड (रैंकिंग के आधार पर) को दे दी जाएगी.

9. पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने वेन्यू चेंज मामले को लेकर बांग्लादेश का खुले तौर पर समर्थन भी किया. जब आईसीसी बोर्ड मीटिंग हुई, तो उसमें बांग्लादेश का समर्थन करने वाला अकेला देश पाकिस्तान था. बोर्ड मीटिंग में अन्य डायरेक्टर्स को भारत में वर्ल्ड कप का आयोजन करवाने पर कोई आपत्ति नहीं थी.

10. 22 जनवरी को बांग्लादेश सरकार ने फैसला सुनाया कि बांग्लादेश क्रिकेट टीम 2026 टी20 वर्ल्ड कप को बॉयकॉट करेगी. यह भी कहा गया कि आईसीसी ने उसके साथ न्याय नहीं किया है.

